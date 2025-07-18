Палата представителей США приняла законопроект о стейблкоинах — он устанавливает требования к эмитентам и резервам, обеспечивающим токены

Сенат уже поддержал документ, теперь его должен подписать президент Дональд Трамп. Фото AFPВсего Палата представителей проголосовала за три законопроекта, которые регулируют отрасль криптовалют, отмечает CNBC.Один из них — о структуре криптовалютного рынка — определяет криптовалюту как товар, но не ценную бумагу, а также передаёт полномочия по надзору за отраслью от Комиссии по ценным бумагам и рынкам (SEC) к Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Другой — запрещает Федеральной резервной системе (ФРС) выпускать цифровую валюту. Оба документа ещё должен рассмотреть Сенат.Законопроект о стейблкоинах уже получил поддержку сенаторов. Он устанавливает требования к эмитентам таких монет, включая обязанности по борьбе с отмыванием денег, а также правила по созданию резервов, обеспечивающих токены. Теперь документ должен подписать президент США Дональд Трамп.Участники рынка называют голосование в Палате представителей законопроектов «победой криптоиндустрии» и «определяющим моментом для политики США в отношении цифровых активов», пишет Reuters. Представители отрасли вложили больше $130 млн в предвыборную компанию 2024 года, чтобы поддержать кандидатов, которые продвигали криптовалюту, отмечает CNN.Биткоин, который накануне обновил исторический максимум, отреагировал на новости о принятии нескольких законопроектов «сдержанно», следует из агрегированных данных Coinmarketcup. В суточном выражении он подешевел на 0,10%, до 118,78 тысячи. При этом другие крупные криптовалюты растут: ETH — на 4%, XRP — на 4,85%, BNB — на 2,67%, Solana — на 2,34%. Капитализация всего крипторынка прибавила 1,39% и составила $3,88 трлн.В мае 2025 года Палата представителей уже голосовала за законопроект о стейблкоинах, однако Сенат, в котором на тот момент большинство было у демократов, отказался его рассматривать.Евгения ЕвсееваКрипто14 июляКурс биткоина обновил исторический максимум и превысил $121 тысячу Предыдущий рекорд он установил в начале июля 2025 года. #новости