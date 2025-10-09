Мосбиржа начнёт рассчитывать индекс Ethereum с 27 октября 2025 года

С лета 2025 года площадка рассчитывает индекс биткоина.Источник: esic.eduС 27 октября 2025 года Мосбиржа обновит методику расчёта индексов иностранных цифровых валют — будет учитывать спотовые цены криптовалют, а не производные инструменты на них как раньше.С этой же даты площадка начнёт публиковать MOEXETH, который отражает динамику цены Ethereum. Он будет рассчитываться раз в день в 12:30 мск на основе спотовых цен торговой пары ETH/USDT с четырёх криптобирж: Binance, Bybit, OKX и Bitget.В июне 2025 года Мосбиржа начала рассчитывать индекс биткоина. Перед этим площадка запустила для «квалов» торги фьючерсными контрактами на акции инвестфонда iShares Bitcoin Trust ETF — с привязкой к стоимости биткоина. В августе стартовали торги фьючерсом с привязкой к Ethereum.ЦБ разрешил квалифицированным инвесторам сделки с финансовыми инструментами с привязкой к криптовалютам в мае 2025-го. Ключевое условие — инструменты не должны предусматривать фактическую поставку криптовалют.#новости #мосбиржа