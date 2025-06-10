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Евгения Евсеева
Крипто

Мосбиржа начала рассчитывать индекс биткоина

Индикатор на 10 июня 2025 года — $109,17 тысячи.

  • Для расчёта MOEXBTC используют данные бирж Binance, Bybit, OKX и Bitget о ценах бессрочных фьючеров и свопов на пару BTC/USDT. Периодичность расчёта – один раз в день в 12:30 мск
  • Индикатор растёт на 3,1%, до $109,17 тысячи. Для сравнения: по данным Coinmarketcap, курс биткоина на 14:28 мск составляет $109,7 тысячи.
Мосбиржа начала рассчитывать индекс биткоина
  • В конце мая 2025 года ЦБ разрешил финансовым организациям привлекать деньги квалифицированных инвесторов в активы, доходность которых привязана к стоимости крипты. Ключевое условие: инструменты не должны предусматривать фактическую поставку криптовалют.
  • 4 июня Мосбиржа запустила для «квалов» торги фьючерсными контрактами на акции инвестфонда iShares Bitcoin Trust ETF — с привязкой к стоимости биткоина. По итогам первого дня торгов число сделок с криптофьючерсами достигло 8600, а их общий объём составил 423 млн рублей.

#новости #мосбиржа

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