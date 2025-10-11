«На фоне падения крипты он мог оказаться в долгах на десятилетие»: украинского криптоинвестора нашли мёртвым в личном автомобиле

Следствие рассматривает версию самоубийства в том числе, но официального заключения пока нет.Фотография из аккаунта блогера в Instagram*. По сообщениям СМИ, на него были зарегистрированы автомобили Lamborghini Urus, Ferrari 296 GTB и Mercedes-Benz 220 CDIТело 32-летнего блогера Константина Ганича (Kudo) с огнестрельным ранением головы нашли в его Lamborghini Urus в Киеве. Рядом лежал зарегистрированный на него пистолет. Об этом сообщила полиция.В ведомстве отметили, что накануне смерти Ганич рассказал близким о подавленном состоянии из-за финансовых трудностей и отправил «прощальное сообщение». Проверяют и версию самоубийства, и умышленного убийства. Знакомые Ганича рассказали украинскому изданию «Страна», что накануне смерти он сталкивался с давлением силовиков, которые требовали долю от доходов с криптоопераций.«Kudo занимался трейдингом и распоряжался большими деньгами других клиентов. Вчера на фоне глобального падения крипты он мог попасть в сложную финансовую ситуацию и оказаться в долгах на десятилетие», — сказал «Стране» один из опрошенных инвесторов. Другой усомнился в версии о самоубийстве. Он назвал обвалы рынка в крипте «обычной историей», к которой Ганич должен был быть готов.По сообщению Insider UA, блогер мог потерять минимум $30 млн вложений инвесторов — в 2024 году он управлял $65 млн и потерял до $1,3 млн, которые якобы вернул.Ганич был директором Общественной организации «Ассоциации трейдеров Украины» и владел 25% компании ОАО «Тста консалтинг». Её чистая прибыль в 2024 году составила 97 тысяч гривен (189 тысяч рублей). Он также вёл образовательные курсы по трейдингу и личный блог.Ася КарповаКриптовчераКрипторынок пережил «крупнейшую в истории» ликвидацию позиций в $19,3 млрд после заявления Трампа о новых 100%-ных пошлинах для Китая Также упали акции Nvidia, Apple, Tesla, Amazon и американские фондовые индексы.#новости