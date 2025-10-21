Число пользователей стейблкоина USDT достигло 500 млн

А общий объём эмиссии составил почти $182 млрд. Фото BloombergО достижении отметки в 500 млн пользователей рассказал глава компании-эмитента Tether Паоло Ардоино. Он назвал это «крупнейшим свершением в области финансовой доступности».Оценку эмиссии в $182 млрд приводит The Block со ссылкой на собственные подсчёты. Вторым по величине стейблкоином издание называет USDC с объёмом эмиссии в $75 млрд.В сентябре 2025 года источники Bloomberg рассказали, что Tether ведёт переговоры с инвесторами о привлечении $20 млрд при оценке в $500 млрд. В результате сделки эмитент USDT может стать одной из самых дорогих частных компаний в мире наряду с OpenAI и SpaceX, отмечало агентство.К концу 2025 года Tether также планирует запустить стейблкоин USAT для американского рынка. Он будет соответствовать местному регулированию и обеспечен долларами, а компанию-эмитента зарегистрируют в США (Tether зарегистрирована в Сальвадоре). Артур ТомилкоКрипто18 июляПалата представителей США приняла законопроект о стейблкоинах — он устанавливает требования к эмитентам и резервам, обеспечивающим токены Сенат уже поддержал документ, теперь его должен подписать президент Дональд Трамп. #новости #usdt