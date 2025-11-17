Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Деньги
Личный опыт
Путешествия
Инвестиции
Крипто
Карьера
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Крипто

Президент Казахстана подписал закон об ИИ и обороте криптовалют в стране

Он разрешает работу криптобирж по всему Казахстану.

  • Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил законы «О внесении изменений и дополнений в законодательные акты по вопросам ИИ и цифровизации» и «Об искусственном интеллекте».
  • Теперь оборот необеспеченных цифровых активов (криптовалюта, токены) разрешён на территории всего Казахстана — раньше он был доступен только на территории Международного финансового центра «Астана» (МФЦА).
  • Это значит, что в Казахстане по всей стране смогут работать криптобиржи — но сначала им придётся получить лицензию.
  • Также отменили требование о продаже большей части намайненных активов через биржи МФЦА. Майнинг официально разрешен ИП и юрлицам из Казахстана, отмечает «РБК Крипто».
  • Второй закон закрепляет принципы регулировании ИИ: законность, справедливость, равенство, прозрачность и объяснимость, приоритет благополучия человека и свободы воли, защита данных и безопасность.
  • ИИ-системы поделят по уровню риска — минимальный, средний, высокий. Системы высокого риска получат усиленную защиту и контроль. Под запретом полностью автономные системы, принимающие решения без возможности вмешательства человека.
Полина Лааксо
Крипто
Нацбанк Казахстана сообщил о запуске стейблкоина с привязкой к тенге при участии Solana и Mastercard

А также Евразийского банка.

Основатель Intebix Талгат Досанов, глава Евразийского банка Ляззат Сатиева, председатель Нацбанка Тимур Сулейменов и топ-менеджер Mastercard Рафаль Трепка. Источник: Solana Superteam

#новости #казахстан

9
4
37 комментариев