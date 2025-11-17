Президент Казахстана подписал закон об ИИ и обороте криптовалют в стране

Он разрешает работу криптобирж по всему Казахстану. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил законы «О внесении изменений и дополнений в законодательные акты по вопросам ИИ и цифровизации» и «Об искусственном интеллекте».Теперь оборот необеспеченных цифровых активов (криптовалюта, токены) разрешён на территории всего Казахстана — раньше он был доступен только на территории Международного финансового центра «Астана» (МФЦА).Это значит, что в Казахстане по всей стране смогут работать криптобиржи — но сначала им придётся получить лицензию.Также отменили требование о продаже большей части намайненных активов через биржи МФЦА. Майнинг официально разрешен ИП и юрлицам из Казахстана, отмечает «РБК Крипто».Второй закон закрепляет принципы регулировании ИИ: законность, справедливость, равенство, прозрачность и объяснимость, приоритет благополучия человека и свободы воли, защита данных и безопасность.ИИ-системы поделят по уровню риска — минимальный, средний, высокий. Системы высокого риска получат усиленную защиту и контроль. Под запретом полностью автономные системы, принимающие решения без возможности вмешательства человека.Полина ЛааксоКрипто23 сентНацбанк Казахстана сообщил о запуске стейблкоина с привязкой к тенге при участии Solana и Mastercard А также Евразийского банка.#новости #казахстан