Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
AI
Личный опыт
Деньги
Крипто
Инвестиции
Путешествия
Право
Телеграм
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Крипто

Мосбиржа готовится запустить торги криптовалютой до конца 2026 года — Forbes

Пока площадка тестирует процессы торговли с брокерами, говорят источники.

Источник: РБК
Источник: РБК
  • Об этом изданию рассказали несколько собеседников среди брокеров и юристов, специализирующихся в области цифровых активов.
  • После того, как власти разрешили запускать производные финансовые инструменты на основе криптоактивов, а затем занялись подготовкой криптовалютного законодательства, Мосбиржа начала разрабатывать концепцию торгов криптоактивами на своей площадке, говорит один из брокеров.
  • Но, по его словам, «без участия брокеров такой крупный проект не может быть реализован». Сейчас Мосбиржа работает над технической частью торгов и ждёт готовности нормативной базы, чтобы приступить к торгам — не производными, а именно ликвидными криптовалютами.
  • Другой источник говорит, что торги биржа собирается запустить летом 2026 года, а сейчас создаёт «песочницу» для брокеров — то есть изолированный режим тестирования таких операций. Собеседник среди юристов говорит, что запуск торгов должен состояться до конца 2026-го. При этом собеседники предполагают: Мосбиржу может опередить «СПБ Биржа», запустив торги «криптой» раньше неё.
  • О том, что Мосбиржа может запустить свою криптоплощадку, говорилось в ходе обсуждения концепции регулирования крипторынка, напоминает партнер Nasonov&Partners Алексей Насонов.
  • Мосбиржа сообщила Forbes, что «планирует запуск обращения криптовалют и активно работает над решениями для обслуживания этого сегмента рынка». «Запуск торгов криптовалютами станет существенным дополнением к уже имеющимся производным инструментам на криптовалюты на срочном рынке Мосбиржи», — говорится в комментарии.
  • И Мосбиржа, и «СПБ Биржа» находятся под блокирующими санкциями США и ЕС, но эти ограничения не запрещают торговлю криптовалютами. Набор криптовалют определят «внутренние регуляторные решения». Вероятно, неквалифицированным инвесторам на старте будут доступны только биткоин и Ethereum, говорят опрошенные изданием эксперты. У квалифицированных выбор будет шире.
Артур Томилко
Крипто
РБК: ЦБ и Минфин разработали законопроект о легализации крипторынка — с биржами, депозитариями, обменниками, тестами для инвесторов и контролем операций

Его основные положения могут вступить в силу с 1 июля 2026 года.

Фото Bloomberg

#новости #мосбиржа

2
1
1
19 комментариев