Мосбиржа готовится запустить торги криптовалютой до конца 2026 года — Forbes

Пока площадка тестирует процессы торговли с брокерами, говорят источники.Источник: РБКОб этом изданию рассказали несколько собеседников среди брокеров и юристов, специализирующихся в области цифровых активов.После того, как власти разрешили запускать производные финансовые инструменты на основе криптоактивов, а затем занялись подготовкой криптовалютного законодательства, Мосбиржа начала разрабатывать концепцию торгов криптоактивами на своей площадке, говорит один из брокеров.Но, по его словам, «без участия брокеров такой крупный проект не может быть реализован». Сейчас Мосбиржа работает над технической частью торгов и ждёт готовности нормативной базы, чтобы приступить к торгам — не производными, а именно ликвидными криптовалютами.Другой источник говорит, что торги биржа собирается запустить летом 2026 года, а сейчас создаёт «песочницу» для брокеров — то есть изолированный режим тестирования таких операций. Собеседник среди юристов говорит, что запуск торгов должен состояться до конца 2026-го. При этом собеседники предполагают: Мосбиржу может опередить «СПБ Биржа», запустив торги «криптой» раньше неё.О том, что Мосбиржа может запустить свою криптоплощадку, говорилось в ходе обсуждения концепции регулирования крипторынка, напоминает партнер Nasonov&Partners Алексей Насонов.Мосбиржа сообщила Forbes, что «планирует запуск обращения криптовалют и активно работает над решениями для обслуживания этого сегмента рынка». «Запуск торгов криптовалютами станет существенным дополнением к уже имеющимся производным инструментам на криптовалюты на срочном рынке Мосбиржи», — говорится в комментарии.И Мосбиржа, и «СПБ Биржа» находятся под блокирующими санкциями США и ЕС, но эти ограничения не запрещают торговлю криптовалютами. Набор криптовалют определят «внутренние регуляторные решения». Вероятно, неквалифицированным инвесторам на старте будут доступны только биткоин и Ethereum, говорят опрошенные изданием эксперты. У квалифицированных выбор будет шире.Артур ТомилкоКрипто25 феврРБК: ЦБ и Минфин разработали законопроект о легализации крипторынка — с биржами, депозитариями, обменниками, тестами для инвесторов и контролем операций Его основные положения могут вступить в силу с 1 июля 2026 года.#новости #мосбиржа