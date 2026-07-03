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Евгения Евсеева
Крипто

Вступление в силу законопроекта о регулировании криптовалют в России отложили до 1 сентября 2026 года

Изначально регулирование должно было заработать с 1 июля 2026-го.

  • Законопроект успели пока поддержать только в первом чтении, сейчас к нему готовят поправки. По данным источников «Коммерсанта», рассмотрение перенесли из-за большого количества поправок.
  • Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова заявил, что вступление законопроекта в силу откладывается «из-за затянувшихся согласований с ведомствами». Рассмотреть документ во втором и третьем чтениях «ориентировочно» планируют 21 июля.
  • Дискуссии вызвали возможности вывода криптовалюты из российского цифрового депозитария на децентрализованные Web3-кошельки, говорят опрошенные изданием эксперты.
  • Изначально закон предполагал только кастодиальное хранение криптовалюты, при котором приватные ключи от кошельков хранятся у депозитария, а доступ инвестора к ним ограничен. Затем в законопроекте предусмотрели возможность выводить на некастодиальные кошельки активы на сумму до 100 тысяч рублей.
  • К тому же, «значительные усилия» потребовались для обеспечения безопасности активов российских инвесторов — с учётом санкций против 19 российских операторов цифровых финансовых активов. По словам источников «Ъ», создание цифрового депозитария приведёт к появлению «окрашенной» криптовалюты, которую смогут отследить западные регуляторы, если она выйдет за периметр российского рынка.
Евгения Евсеева
Крипто
Расширенная торговая сессия и отдельные счета: брокеры рассказали РБК о том, как могут быть устроены криптоторги на Мосбирже

Законопроект о регулировании криптовалют пока поддержали в первом чтении, а Мосбиржа уже готовит соответствующую инфраструктуру.

Источник: ТАСС

#новости #криптовалюты #законопроекты

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