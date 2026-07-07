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Евгения Евсеева
Крипто

Bloomberg: стратегический крипторезерв Дональда Трампа столкнулся со сложностями — ведомства не могут решить, кто должен им управлять

Пока есть два претендента.

Источник: David Sacks / X
Источник: David Sacks / X
  • Это Минфин США и Минторг США, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
  • Трамп распорядился создать крипторезерв в марте 2025 года. По его плану, тот должен находиться в ведении Минфина, а пополнять резерв будут конфискованными в ходе уголовных и гражданских дел биткоинами. Но возникли сомнения: имеет ли ведомство законное право распоряжаться криптовалютами.
  • Один из способов «вернуть жизнеспособность» плану по созданию крипторезерва — передать его под контроль Минторга. Но есть вопросы — например, можно ли хранить биткоины бессрочно, как того требует указ, учитывая волатильность криптовалюты.
  • В администрации Трампа заявили, что работают над тем, чтобы «превратить США в мировую столицу для криптовалют и других технологий». Поэтому там продолжают искать «оптимальную» структуру для крипторезерва.
  • В Минюсте США рассказали, что «тесно сотрудничают» с Минфином и Минторгом, чтобы «определить доступные с точки зрения закона варианты реализации указа Трампа». В Минфине и Минторге не ответили на запросы о комментарии.
Евгения Евсеева
Крипто
«Лучше было оставить только биткоин»: что создатели Binance, Coinbase и другие криптоэксперты думают о создании крипторезерва США

Большинство против включения альткоинов.

#новости #крипторезерв

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