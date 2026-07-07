Bloomberg: стратегический крипторезерв Дональда Трампа столкнулся со сложностями — ведомства не могут решить, кто должен им управлять

Пока есть два претендента. Источник: David Sacks / XЭто Минфин США и Минторг США, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.Трамп распорядился создать крипторезерв в марте 2025 года. По его плану, тот должен находиться в ведении Минфина, а пополнять резерв будут конфискованными в ходе уголовных и гражданских дел биткоинами. Но возникли сомнения: имеет ли ведомство законное право распоряжаться криптовалютами.Один из способов «вернуть жизнеспособность» плану по созданию крипторезерва — передать его под контроль Минторга. Но есть вопросы — например, можно ли хранить биткоины бессрочно, как того требует указ, учитывая волатильность криптовалюты.В администрации Трампа заявили, что работают над тем, чтобы «превратить США в мировую столицу для криптовалют и других технологий». Поэтому там продолжают искать «оптимальную» структуру для крипторезерва.В Минюсте США рассказали, что «тесно сотрудничают» с Минфином и Минторгом, чтобы «определить доступные с точки зрения закона варианты реализации указа Трампа». В Минфине и Минторге не ответили на запросы о комментарии.Евгения ЕвсееваКрипто03.03.2025«Лучше было оставить только биткоин»: что создатели Binance, Coinbase и другие криптоэксперты думают о создании крипторезерва США Большинство против включения альткоинов. #новости #крипторезерв