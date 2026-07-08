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Таня Боброва
Крипто

«Альфа-банк» начал тестировать торги криптовалютой в брокерском приложении среди квалифицированных инвесторов

Полноценно сервис могут запустить к концу 2026 года.

Скриншот личного кабинета неквалифицированного инвестора в приложении «Альфа-Инвестиции». Источник: «<a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Ft.me%2Fselfinvestor%2F26913&postId=3017986" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Сам ты инвестор!</a>»
Скриншот личного кабинета неквалифицированного инвестора в приложении «Альфа-Инвестиции». Источник: «Сам ты инвестор!»
  • В приложении «Альфа-Инвестиций» появилась информация о торгах криптовалютой, заметили «РБК Инвестиции». В линейке инструментов — биткоин, Ethereum, Tether, ZCash, Solana и другие.
  • В пресс-служе банка сообщили изданию, что тестируют торги криптовалютой в брокерском приложении среди ограниченного количества квалифицированных инвесторов.
  • Полноценно запустить сервис для розничных клиентов рассчитывают в четвёртом квартале 2026 года — «синхронизируя этапы с графиком вступления в силу нормативных актов Банка России».
  • Операционный директор КИБ «Альфа-банка» Дмитрий Витман также рассказал, что банк планирует запустить собственный цифровой депозитарий и предложить клиентам полный перечень услуг, связанных с криптовалютами. Это сделают после вступления в силу соответствующего законодательства.
  • Госдума поддержала законопроект о регулировании криптовалют в России в первом чтении в апреле 2026 года. Изначально регулирование должно было заработать с 1 июля 2026-го, но вступление в силу отложили до 1 сентября. 8 июля глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что законопроект готов ко второму чтению.
  • О планах оказывать услуги с криптовалютой, разрешённые новым законом, говорили «Сбер» и ВТБ.
Евгения Евсеева
Крипто
ЦБ представил концепцию регулирования криптовалют в России: их смогут покупать любые инвесторы, но всем придётся сдавать тесты

Закон об этом регулятор представит до июля 2026 года.

Источник: Sputnik

#новости #альфабанк

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