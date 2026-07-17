Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
eSIM для поездок
Викторина
Темы
AI
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Путешествия
Приёмная
Разработка
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Системная тема

Мы используем
рекомендации.

Данила Бычков
Крипто

Visa запустила платформу для платежей и переводов в стейблкоинах между компаниями — первым поддерживаемым активом стал Open USD

Пока сервис доступен для ограниченной группы клиентов.

Источник: Bloomberg
Источник: Bloomberg
  • Компания представила Visa Stablecoin Platform (VSP) — систему, через которую банки и финтех-компании смогут выпускать стейблкоины, переводить их между разными блокчейнами и управлять всеми операциями, пишет Bloomberg.
  • Сейчас платформу тестирует ограниченная группа клиентов. Первым поддерживаемым активом VSP стал Open USD — стейблкоин консорциума Open Standard, в который помимо Visa входят Mastercard, Stripe, American Express, BlackRock, Google, Shopify, IBM, а также Coinbase, Bybit, OKX, MetaMask и Ripple.
  • Стейблкоины всё чаще рассматривают как инструмент для быстрых и круглосуточных переводов денег, в том числе трансграничных платежей, отмечает Bloomberg. Их общая капитализация превышает $310 млрд, а к 2035 году объём рынка может вырасти до $1,45 трлн, прогнозирует компания Morningstar.
  • На фоне новости о запуске Visa Stablecoin Platform акции Circle, эмитента стейблкоина USDC, упали на 7,7%. Бумаги Visa подорожали на 2,8%.
  • В ноябре 2025 года Visa запустила пилотный проект по выплатам в стейблкоинах, ориентированный на фрилансеров и создателей контента.
Артур Томилко
Крипто
Консорциум Open Standard, объединяющий 140 крупнейших финтех- и ИТ-компаний, анонсировал долларовый стейблкоин Open USD

Партнёры планируют использовать его в качестве одного из инструментов для оплаты продуктов и услуг.

  • В Open Standard входят в том числе Visa, Mastercard, Stripe, American Express, BlackRock, Google, Shopify, IBM, а также Coinbase, Bybit, OKX, MetaMask и Ripple, пишет The Block.

#новости #visa

2
2
1