Visa запустила платформу для платежей и переводов в стейблкоинах между компаниями — первым поддерживаемым активом стал Open USD

Пока сервис доступен для ограниченной группы клиентов. Источник: BloombergКомпания представила Visa Stablecoin Platform (VSP) — систему, через которую банки и финтех-компании смогут выпускать стейблкоины, переводить их между разными блокчейнами и управлять всеми операциями, пишет Bloomberg.Сейчас платформу тестирует ограниченная группа клиентов. Первым поддерживаемым активом VSP стал Open USD — стейблкоин консорциума Open Standard, в который помимо Visa входят Mastercard, Stripe, American Express, BlackRock, Google, Shopify, IBM, а также Coinbase, Bybit, OKX, MetaMask и Ripple.Стейблкоины всё чаще рассматривают как инструмент для быстрых и круглосуточных переводов денег, в том числе трансграничных платежей, отмечает Bloomberg. Их общая капитализация превышает $310 млрд, а к 2035 году объём рынка может вырасти до $1,45 трлн, прогнозирует компания Morningstar.На фоне новости о запуске Visa Stablecoin Platform акции Circle, эмитента стейблкоина USDC, упали на 7,7%. Бумаги Visa подорожали на 2,8%.В ноябре 2025 года Visa запустила пилотный проект по выплатам в стейблкоинах, ориентированный на фрилансеров и создателей контента.Артур ТомилкоКрипто1 июляКонсорциум Open Standard, объединяющий 140 крупнейших финтех- и ИТ-компаний, анонсировал долларовый стейблкоин Open USD Партнёры планируют использовать его в качестве одного из инструментов для оплаты продуктов и услуг. В Open Standard входят в том числе Visa, Mastercard, Stripe, American Express, BlackRock, Google, Shopify, IBM, а также Coinbase, Bybit, OKX, MetaMask и Ripple, пишет The Block.#новости #visa