Основатель Binance согласился уйти в отставку, а криптобиржа выплатить $4,3 млрд для урегулирования претензий США — WSJ Статьи редакции
Сделка положит конец многолетнему расследованию в отношении площадки.
- Основатель и гендиректор Binance Чанпэн Чжао планирует уйти в отставку, а сама криптобиржа — выплатить штрафы на общую сумму $4,3 млрд для урегулирования претензий властей США. Об этом пишет WSJ со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
- По их словам, Чжао должен выступить перед судом 21 ноября 2023 года. Он и сама площадка должны будут признать себя виновными в нарушении антиотмывочного законодательства, пишет газета.
- При этом сделка, указывает издание, позволит Чжао сохранить контрольный пакет акций Binance, а площадке продолжить работу. В соглашении также якобы участвует Комиссия по торговле товарными фьючерсами, которая подала в суд на Binance и Чжао в марте 2023-го. Минюст США и комиссия отказались от комментариев.
- Сделка не включает урегулирование претензий Комиссии по ценным бумагам и биржам США, говорят источники. Регулятор в июне 2023 года предъявил криптобирже 13 обвинений, в том числе в «управлении незарегистрированными биржами и продаже незарегистрированных ценных бумаг».
- О том, что Минюст и Binance близки к заключению сделки, 20 ноября 2023 года рассказали источники Bloomberg.
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Ограбление по-американски. Через суды
Но ведь бинанс это по сути действительно незарегистрированная биржа продающая торги фантиками за реальные деньги. И очень нехило зарабатывющая на решивших поторговать на крипте дураках
Цап-царап
Чёт США все платят миллиарды, а из росси молча ушли даже без исков от нашего суда. Не похоже на много полярныймир
А он и не многополярный.
ну вообще-то на выход из РФ куча ограничений и просто так уйти нельзя было. Тебя либо национализируют, либо выкупят за дешево - други вариантов нет.
Для России создали отдельную площадку CommEX, уйти в такие времени из Российской криптосферы было бы нереальной глупостью)
С США носятся потому что там не так просто все обходится, как санкции. SEC по полной программе зарубает крипту, а бинанс бьется за свое место в огромной экономике.
Размотали знатно. Свобода и независимость, которую даёт крипта.
Показывает сколько миллиардов надо отдать.
- Нет, Сизый! Ты показываешь четыре. А знаешь еще сколько должен?
- Еще триста?
- Отсоси у капиталиста!!
Оказывается что даже при такой огромной сумме претензий гендиректор может не сидеть
Что ещё раз доказывает, что без американского бабла песочница слишком мала
Интересно, куда он перейдет. Там явно иксы будут)
В CommEX 🙃
Пиздец, какая-то хуйня из штатов крутит за яйца любую площадку планеты!
я вам ща глаза открою, но эта как вы выразились хуйня за яица держит 90% мировой торговли , поскольку она происходит в долларах. а все доллары в сша и они видят и могут ограничивать их движение между любыми контрагентами , банками и странами. бинанс просто крошки на столе по сравнению с этим
Представляете, что это хуйня из штанов сделает с Россией в игре в долгую?
Что за неделя 💀
Хорошая неделя, в пятерке Black Friday - дошик по скидке был.
Прям как Олег - заплатил 500 мультов и спит спокойно.
У этого сон спокойней будет на 4 с гаком ярда
даже сша ахуела от кол-ва денег, которыми с ней не поделился джеки чао
Ответочка от кудряшки)
А че от кудряшки?
Итоги тех самых переговоров?))
Он не в OpenAI топает? А то можно пару приятелей прихватить.
сколько же он спиздил если только отступные 4.3 млрд