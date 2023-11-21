Крипто
Таня Боброва

Основатель Binance согласился уйти в отставку, а криптобиржа выплатить $4,3 млрд для урегулирования претензий США — WSJ Статьи редакции

Сделка положит конец многолетнему расследованию в отношении площадки.

  • Основатель и гендиректор Binance Чанпэн Чжао планирует уйти в отставку, а сама криптобиржа — выплатить штрафы на общую сумму $4,3 млрд для урегулирования претензий властей США. Об этом пишет WSJ со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
  • По их словам, Чжао должен выступить перед судом 21 ноября 2023 года. Он и сама площадка должны будут признать себя виновными в нарушении антиотмывочного законодательства, пишет газета.
  • При этом сделка, указывает издание, позволит Чжао сохранить контрольный пакет акций Binance, а площадке продолжить работу. В соглашении также якобы участвует Комиссия по торговле товарными фьючерсами, которая подала в суд на Binance и Чжао в марте 2023-го. Минюст США и комиссия отказались от комментариев.
  • Сделка не включает урегулирование претензий Комиссии по ценным бумагам и биржам США, говорят источники. Регулятор в июне 2023 года предъявил криптобирже 13 обвинений, в том числе в «управлении незарегистрированными биржами и продаже незарегистрированных ценных бумаг».
  • О том, что Минюст и Binance близки к заключению сделки, 20 ноября 2023 года рассказали источники Bloomberg.

#новости #binance

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56 комментариев
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 Goldenberg

Ограбление по-американски. Через суды

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Дно пробито

Но ведь бинанс это по сути действительно незарегистрированная биржа продающая торги фантиками за реальные деньги. И очень нехило зарабатывющая на решивших поторговать на крипте дураках

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17 комментариев
Alexander Golubev

Цап-царап

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Дно пробито

Чёт США все платят миллиарды, а из росси молча ушли даже без исков от нашего суда. Не похоже на много полярныймир

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Вадим Д.

А он и не многополярный.

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SanyaBlack

ну вообще-то на выход из РФ куча ограничений и просто так уйти нельзя было. Тебя либо национализируют, либо выкупят за дешево - други вариантов нет.

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3 комментария
Ginoice - Blockchain & AI DEV

Для России создали отдельную площадку CommEX, уйти в такие времени из Российской криптосферы было бы нереальной глупостью)

С США носятся потому что там не так просто все обходится, как санкции. SEC по полной программе зарубает крипту, а бинанс бьется за свое место в огромной экономике.

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Tony Carson
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ЯжПрограммист

Размотали знатно. Свобода и независимость, которую даёт крипта.

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Alexander Golubev

Показывает сколько миллиардов надо отдать.

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Сгенерированный Кот

- Нет, Сизый! Ты показываешь четыре. А знаешь еще сколько должен?
- Еще триста?
- Отсоси у капиталиста!!

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Дмитрий Зима

Оказывается что даже при такой огромной сумме претензий гендиректор может не сидеть

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Доктор Шкутко

Что ещё раз доказывает, что без американского бабла песочница слишком мала

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Мурад Муртазалиев

Интересно, куда он перейдет. Там явно иксы будут)

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Aleksei M

В CommEX 🙃

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Barone Rosso

Пиздец, какая-то хуйня из штатов крутит за яйца любую площадку планеты!

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Дно пробито

я вам ща глаза открою, но эта как вы выразились хуйня за яица держит 90% мировой торговли , поскольку она происходит в долларах. а все доллары в сша и они видят и могут ограничивать их движение между любыми контрагентами , банками и странами. бинанс просто крошки на столе по сравнению с этим

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Piu-piu

Представляете, что это хуйня из штанов сделает с Россией в игре в долгую?

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8 комментариев
Леонид Рымаренко

Что за неделя 💀

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ЯжПрограммист

Хорошая неделя, в пятерке Black Friday - дошик по скидке был.

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Сгенерированный Кот

Прям как Олег - заплатил 500 мультов и спит спокойно.
У этого сон спокойней будет на 4 с гаком ярда

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Курильщик

даже сша ахуела от кол-ва денег, которыми с ней не поделился джеки чао

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debil
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Aleksandr Volkov

Ответочка от кудряшки)

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Михаил Нестряев

А че от кудряшки?

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fullstackoff

Итоги тех самых переговоров?))

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Вадим Д.

Он не в OpenAI топает? А то можно пару приятелей прихватить.

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Хозяин

сколько же он спиздил если только отступные 4.3 млрд

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53 комментария
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