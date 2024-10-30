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Полина Лааксо
Дизайн

Nothing выпустила лимитированную версию смартфона Phone (2a) Plus — он светится в темноте

В партии 1000 штук. Продажи откроют в ноябре 2024 года.

  • Дизайн придумывали вместе с членами сообщества, рассказал стартап. Он получил 1000 заявок из 47 стран и выбрал пятерых человек, кто участвовал в работе над аппаратным обеспечением, дизайном упаковки, обоями для рабочего стола и рекламной кампанией.

Диагональ AMOLED-дисплея у Phone (2a) Plus — 6,7 дюйма. Яркость — до 1300 нит. Разрешение фронтальной камеры и двух задних объективов — по 50 Мп. ОС — Nothing OS 2.6, разработанная на базе Android 14.

Nothing выпустила лимитированную версию смартфона Phone (2a) Plus — он светится в темноте
  • Свечение возникает из-за «фосфоресцентных материалов» в задней панели Phone (2a) Plus. В Nothing говорят, что у дизайна есть практическая польза: устройство легко найти в темноте.
Nothing выпустила лимитированную версию смартфона Phone (2a) Plus — он светится в темноте
  • Обои отражают связи внутри сообщества Nothing. На упаковках, в свою очередь, разместили светоотражающие элементы.
  • Старт продаж — 12 ноября 2024 года. Условия разнятся от региона к региону. Например, в ЕС и Японии нужно подать заявку на пригласительную ссылку. В Индии — отметиться через сервис Flipkart. 100 устройств продадут на специальных мероприятиях в офлайне — в Лондоне и Дели. Стоит $399 (около 40 тысяч рублей).
Обои для рабочего стола
Обои для рабочего стола
Упаковка
Упаковка
Полина Лааксо
Карьера
Глава Nothing: «Высокая скорость работы и большие амбиции — несовместимые с удалёнкой вещи»

Сотрудников стартапа обяжут ходить в офис все пять рабочих дней.

Карл Пэй. Источник: Phone Arena

#новости #nothing

88
24 комментария
Le Bro

- Что купил?
- Ничего

5
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Максим Исаев

- А хрен так дорого?

4
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Почти Челентано

Зато светится

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debil
3
1
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Ivan Petrov

«Дизайн придумывали вместе с членами сообщества» - какой восхитительный дизайн. Наверное не один год над ним работали

1
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ВИНКЕВИЧ

Дизайн действительно восхитительный. Вопросы?

3
1
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ИМХО!

Да обычный дизайн, ничего нового и необычного. Зато светится в темноте, хоть чем-то удивили)))

1
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