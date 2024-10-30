Nothing выпустила лимитированную версию смартфона Phone (2a) Plus — он светится в темноте

В партии 1000 штук. Продажи откроют в ноябре 2024 года.Дизайн придумывали вместе с членами сообщества, рассказал стартап. Он получил 1000 заявок из 47 стран и выбрал пятерых человек, кто участвовал в работе над аппаратным обеспечением, дизайном упаковки, обоями для рабочего стола и рекламной кампанией.Диагональ AMOLED-дисплея у Phone (2a) Plus — 6,7 дюйма. Яркость — до 1300 нит. Разрешение фронтальной камеры и двух задних объективов — по 50 Мп. ОС — Nothing OS 2.6, разработанная на базе Android 14.Свечение возникает из-за «фосфоресцентных материалов» в задней панели Phone (2a) Plus. В Nothing говорят, что у дизайна есть практическая польза: устройство легко найти в темноте.Обои отражают связи внутри сообщества Nothing. На упаковках, в свою очередь, разместили светоотражающие элементы.Старт продаж — 12 ноября 2024 года. Условия разнятся от региона к региону. Например, в ЕС и Японии нужно подать заявку на пригласительную ссылку. В Индии — отметиться через сервис Flipkart. 100 устройств продадут на специальных мероприятиях в офлайне — в Лондоне и Дели. Стоит $399 (около 40 тысяч рублей).Обои для рабочего столаУпаковкаNothing — проект сооснователя бренда OnePlus Карла Пея, который тот официально представил в 2021 году. Среди его продуктов: телефоны Phone (1), Phone (2) и Phone (2a) и наушники Ear (1), Ear и Ear (a) и Ear Open.У компании также есть суббренд CMF для бюджетных устройств, который тоже выпускает смартфоны и наушники.Полина ЛааксоКарьера21 авгГлава Nothing: «Высокая скорость работы и большие амбиции — несовместимые с удалёнкой вещи» Сотрудников стартапа обяжут ходить в офис все пять рабочих дней.#новости #nothing
- Что купил?
- Ничего
- А хрен так дорого?
Зато светится
«Дизайн придумывали вместе с членами сообщества» - какой восхитительный дизайн. Наверное не один год над ним работали
Дизайн действительно восхитительный. Вопросы?
Да обычный дизайн, ничего нового и необычного. Зато светится в темноте, хоть чем-то удивили)))