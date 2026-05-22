Mozilla анонсировала масштабный редизайн Firefox — обновили цветовую палитру, внешний вид вкладок и элементы интерфейса

Новый дизайн доступен в бета-сборках браузера. Источник: MozillaMozilla рассказала о работе над редизайном Firefox под кодовым названием Project Nova. Компания хочет адаптировать внешний вид браузера к «стремительно меняющемуся» интернету и сделать интерфейс «чистым, удобным и настраиваемым».Форму вкладок сделали округлой с «едва заметным градиентом», который придаёт выразительность открытой вкладке и создаёт «ощущение легкости». Панель вкладок получила размытый фон. В браузер также вернут «компактный режим», который уменьшает размер и расстояние между элементами интерфейса.Источник: MozillaДругие элементы интерфейса обновили для соответствия новому стилю вкладок, а иконки перерисовали для лучшего баланса между светлой и тёмной темами.Новая цветовая палитра «вдохновлена образом огня». Она включает фиолетовый и оранжевый цвета, а также дымчатые и светлые оттенки, «добавляющие тепла».Источник: MozillaРаздел с настройками тоже обновили. Описание функций сделали «более понятным», а на передний план вывели управление конфиденциальностьюИсточник: Mozilla По словам Mozilla, разработчики за год смогли улучшить время загрузки «ключевого контента» сайтов на 9% за счёт блокировки трекеров и перераспределения ресурсов в пользу основных элементов страницы, а не второстепенных частей по краям.Кроме того, в Firefox исправили 271 уязвимость с помощью ИИ-модели Mythos от Anthropic. Браузер также получит встроенные ИИ-функции, которые можно отключить одной кнопкой.Редизайн Firefox ещё находится в разработке и доступен только в бета-сборках браузера, отметили в Mozilla. Когда его планируют выпустить для всех пользователей, не уточнили.#новости #firefox