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Дизайн
Полина Лааксо

«Я всегда остаюсь собой, даже с новым именем»: бывшие рестораны McDonald’s в Казахстане открылись под названием I'm Статьи редакции

Смена бренда «сопровождалась комплексной перестройкой всей организации, которая требовала значительных ресурсов», рассказала Food Solutions KZ.

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  • Управляющая бывшими ресторанами McDonald’s в Казахстане Food Solutions KZ провела ребрендинг — «с сохранением всех международных стандартов качества и обслуживания», уточнил гендиректор компании Асет Машанов.
  • Теперь заведения работают под названием I'm (читается как «Ай Эм») — с апострофом в форме красного сердца. «Это я. Да, тот самый, который всегда открыт. Я немного изменился, но я по-прежнему лучший в своем деле и всегда остаюсь собой. Даже с новым именем», — говорится в проморолике обновлённой сети.
  • Доставка будет работать под брендом I'm Delivery, бывшие кофейные отделы McCafé переименовали в I'm Cafe, а автокафе — в I'm Drive. В качестве слогана обновлённой сети выбрали фразу «I'm — я открыт» — чтобы показать «открытость» компании.
  • В агентстве Seed, которое отвечало за ребрендинг, признались: вариантов нового названия было больше 100. По словам его креативного директора Наиля Муратова, задача заключалась в том, чтобы «сохранить всё то хорошее, что уже есть в бренде».
  • Команда задумалась, «откуда берется характер и настроение» ресторанов сети, и поняла: за этим стоят «люди и тысячи их историй». «Хочется, чтобы каждый, кто к нам пришёл, сказал: "Я важен, моё маленькое или большое событие важно". Так и родилось название», — пояснил Муратов.
  • Такое название даёт возможность заведению «напрямую говорить с людьми, у него появляется свой голос, свой характер». То же касается речевых «облачков» в оформлении пищевой продукции, через которые с гостями могут общаться и бургеры, и напитки, рассказал Муратов.
  • Каждый посетитель, в свою очередь, может подумать, какое «я» лично он «вкладывает» в рестораны сети.
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  • McDonald’s работал в Казахстане с 2016 года. Зимой 2023-го Минсельхоз страны подтвердил, что американская компания ушла из страны — из-за проблем с поставками мяса из России.
  • После ухода бывшие рестораны McDonald’s в Казахстане дважды меняли вывески: сначала на «Мы — открыты», затем — на надписи с именами сотрудников, например, «Я — Мадьяр», «Я — Данияр».

#новости #казахстан #mcdonalds

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73 комментария
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 Anton Sheer

Удачнее решение, по сравнению с вкусом очка

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--

Даже вкус очка - удачное решение по сравнению с ДжонФедор

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12 комментариев
troshina.a
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Руслан Гуляевский

Причем названия бургеров делают классными. А вот от нашего названия диссонанс. Но дети стали назвать «вкусно и точка». Видимо что то в этом названии есть.

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Иван Парфенов

I'm, заебал

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troshina.a

У них луче ребрендинг, чем у нас, на мой взгляд

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nochnoy.ru

Казахи уделали Россиюшку(

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Светлана Завацкая

Напоминает прошлое, по-моему такой ребрендинг похож на конец 80-х начало 90-х в Америке… Футболки точно)

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Константин Суворов

Всё ещё немного удивляюсь, как бизнесу в республике Беларусь и Казахстану удаётся сохранять рассудок, креативность и относительную адекватность.

Неиронично годные ребрендинги и совсем не стыдные.

Не понимаю что не так с этим у нас. Как будто все ребрендинги делают какие-то "свои ребята из местного цеха". Иначе я просто многие вещи всё ещё не могу объяснить. :)

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Иван Вялков

Я тоже удивляюсь, как можно было у нас сделать такое вот...

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2 комментария
Буквоед

Вы сами и ответили. Всё пилится «кем надо», поэтому и такие сотонинские ребрендинги.

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Михаил К

Очень неплохо

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Max Abdrakhmanov
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Илья Попов

Тоже Владимир, но не Владимирович.

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Александр Сырыгин

Клоуны...

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Александр Гребов

Странная позиция

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1 комментарий
Виктория Совина

Прикольно вышло, свежо. И отсылка к макдаку есть

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Иван Вялков

Вот это норм ребрендинг, а то... Вкусно и ТОЧКА

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Сестра Таланта

Аим по-казахски то ли "цель", то ли "месяц". Так что неплохо. Но я бы имена оставила

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Alex Shevchenko

Aim по английски цель)

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Artur Shaikhutdinov

В качестве слогана обновлённой сети выбрали фразу «I'm — я открыт» — чтобы показать «открытость» компании.

Чтобы показать преемственность на самом деле. От слогана I'm loving it.

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Байд Джонов

I'm potato

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Илья Попов

Быть потатом опасно, или сожрут, или посадят.

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Алексей

почему не на державном? сеть же местная,а не по миру пойдет

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Qnoc

Неплохо, но все равно от этих "все прям как было, только название другое" воротит. Я понимаю, что есть готовые рестораны, персонал обучен на готовом меню, и так далее и так далее, но неужели нельзя несколько стен перекрасить из жёлтого в фиолетовый, в бургерах местами поменять котлету с помидорами, и получить что-то более-менее оригинальное на готовой базе, вместо этих вот абибасов и айфонов с телеантеннами? Можно было бы говорить спокойно "даже лучше, чем было" в промороликах, вместо "пукпук у нас почьти как макмдомнальдмс тольмко мы не скамжем что это макмдомнальдмс"

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Буквоед

Ээээ... Вы, видимо, не понимаете, чем отличается ноу-нейм забегаловка с фиолетовыми стенами от "почти-Макдональдс".
"Почти-Макдональдс" – это гарантированное меню по гарантированной технологической карте в любой точке мира. Я, не зная города, могу зайти в Макдачную в ЛЮБОЙ точке карты и получить одинаковый бургер и стакан колы. А не играть в рулетку с рыгаловкой с фиолетовыми стенами.
"Почти-Макдональдс" – это стопроцентно понятная и логичная погоня за стандартом.

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3 комментария
Vidadi

Этот бренд кормит Израиль деньгами чтобы тот убивал жителей Палестины. 👎

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Слегка Придурковатый

Хуясе как далеко ты видишь. Глазастый, иншаллахъ!

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Alex Melnikoff

ну тогда придется сходить за бигмаком

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SAMURAY

Две мясные котлеты гриль

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troshina.a

Специальный соус, сыр

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2 комментария
Елена Иванова

Брендам масштабным все равно) а некоторые люди не знающие и не поймут)

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Амбассадор Черноголовки
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Ware Wow

Откуда у тебя фото Полины?

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John Snow

Ну дословный перевод больше подходит целевой аудитории:
Я люблю есть.

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lakoros

I love McDonald’s
Читаемо, неплохо.

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Сообщение удалено

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Андрей Любчиков

в логотипе что то есть от Burger King)

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Марсель Кузябаев (Marik)

❤️

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Довольный

Намного лучше звучит, чем Вкусно и Точка
Хорошая креативная работа

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Beton

Я не кафе, спасибо.

Что-то лучше и нейтральнее не смогли придумать?

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Слегка Придурковатый

Ай эм вкусно и точка.

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Sultan Ismailov

Молодцы

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Andrey Lugovoy

Слово из пяти букв первая Р

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Beton

— Hey girl, maybe go to I'm?
— Звучит хуево

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Alex Melnikoff

если girl is trap, то норм

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troshina.a

Эх. я что-то резко захотела есть

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Тоже хочу

молодцы, хорошая трансформация, качественная подача.. это вам не ВиТ

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Beton

Местоимение в названии — не удачное решение.

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Андрей Комягин

немного перебор с желтым и балансом и тема с буквами так себе... Но положительный тренд с переходом на местные бренды набирает обороты во всем мире! Не только в СНГ

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Илья Попов

"McDonald’s работал в Казахстане с 2016 года. Зимой 2023-го Минсельхоз страны подтвердил, что американская компания ушла из страны — из-за проблем с поставками мяса из России."
У них нет своих коров?

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Андрей Комягин

в промышленных объемах нужного постоянного качества и контроля нет.

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Bravemoon

Классно сделали, мне нравится! Ну вот могут же без совковщины

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70 комментариев
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