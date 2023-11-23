«Я всегда остаюсь собой, даже с новым именем»: бывшие рестораны McDonald’s в Казахстане открылись под названием I'm Статьи редакции
Смена бренда «сопровождалась комплексной перестройкой всей организации, которая требовала значительных ресурсов», рассказала Food Solutions KZ.
1K показов
2.3K открытий
- Управляющая бывшими ресторанами McDonald’s в Казахстане Food Solutions KZ провела ребрендинг — «с сохранением всех международных стандартов качества и обслуживания», уточнил гендиректор компании Асет Машанов.
- Теперь заведения работают под названием I'm (читается как «Ай Эм») — с апострофом в форме красного сердца. «Это я. Да, тот самый, который всегда открыт. Я немного изменился, но я по-прежнему лучший в своем деле и всегда остаюсь собой. Даже с новым именем», — говорится в проморолике обновлённой сети.
- Доставка будет работать под брендом I'm Delivery, бывшие кофейные отделы McCafé переименовали в I'm Cafe, а автокафе — в I'm Drive. В качестве слогана обновлённой сети выбрали фразу «I'm — я открыт» — чтобы показать «открытость» компании.
- В агентстве Seed, которое отвечало за ребрендинг, признались: вариантов нового названия было больше 100. По словам его креативного директора Наиля Муратова, задача заключалась в том, чтобы «сохранить всё то хорошее, что уже есть в бренде».
- Команда задумалась, «откуда берется характер и настроение» ресторанов сети, и поняла: за этим стоят «люди и тысячи их историй». «Хочется, чтобы каждый, кто к нам пришёл, сказал: "Я важен, моё маленькое или большое событие важно". Так и родилось название», — пояснил Муратов.
- Такое название даёт возможность заведению «напрямую говорить с людьми, у него появляется свой голос, свой характер». То же касается речевых «облачков» в оформлении пищевой продукции, через которые с гостями могут общаться и бургеры, и напитки, рассказал Муратов.
- Каждый посетитель, в свою очередь, может подумать, какое «я» лично он «вкладывает» в рестораны сети.
- McDonald’s работал в Казахстане с 2016 года. Зимой 2023-го Минсельхоз страны подтвердил, что американская компания ушла из страны — из-за проблем с поставками мяса из России.
- После ухода бывшие рестораны McDonald’s в Казахстане дважды меняли вывески: сначала на «Мы — открыты», затем — на надписи с именами сотрудников, например, «Я — Мадьяр», «Я — Данияр».
Удачнее решение, по сравнению с вкусом очка
Даже вкус очка - удачное решение по сравнению с ДжонФедор
Причем названия бургеров делают классными. А вот от нашего названия диссонанс. Но дети стали назвать «вкусно и точка». Видимо что то в этом названии есть.
I'm, заебал
У них луче ребрендинг, чем у нас, на мой взгляд
Казахи уделали Россиюшку(
Напоминает прошлое, по-моему такой ребрендинг похож на конец 80-х начало 90-х в Америке… Футболки точно)
Всё ещё немного удивляюсь, как бизнесу в республике Беларусь и Казахстану удаётся сохранять рассудок, креативность и относительную адекватность.
Неиронично годные ребрендинги и совсем не стыдные.
Не понимаю что не так с этим у нас. Как будто все ребрендинги делают какие-то "свои ребята из местного цеха". Иначе я просто многие вещи всё ещё не могу объяснить. :)
Я тоже удивляюсь, как можно было у нас сделать такое вот...
Вы сами и ответили. Всё пилится «кем надо», поэтому и такие сотонинские ребрендинги.
Очень неплохо
Тоже Владимир, но не Владимирович.
Клоуны...
Странная позиция
Прикольно вышло, свежо. И отсылка к макдаку есть
Вот это норм ребрендинг, а то... Вкусно и ТОЧКА
Аим по-казахски то ли "цель", то ли "месяц". Так что неплохо. Но я бы имена оставила
Aim по английски цель)
В качестве слогана обновлённой сети выбрали фразу «I'm — я открыт» — чтобы показать «открытость» компании.
Чтобы показать преемственность на самом деле. От слогана I'm loving it.
I'm potato
Быть потатом опасно, или сожрут, или посадят.
почему не на державном? сеть же местная,а не по миру пойдет
Неплохо, но все равно от этих "все прям как было, только название другое" воротит. Я понимаю, что есть готовые рестораны, персонал обучен на готовом меню, и так далее и так далее, но неужели нельзя несколько стен перекрасить из жёлтого в фиолетовый, в бургерах местами поменять котлету с помидорами, и получить что-то более-менее оригинальное на готовой базе, вместо этих вот абибасов и айфонов с телеантеннами? Можно было бы говорить спокойно "даже лучше, чем было" в промороликах, вместо "пукпук у нас почьти как макмдомнальдмс тольмко мы не скамжем что это макмдомнальдмс"
Ээээ... Вы, видимо, не понимаете, чем отличается ноу-нейм забегаловка с фиолетовыми стенами от "почти-Макдональдс".
"Почти-Макдональдс" – это гарантированное меню по гарантированной технологической карте в любой точке мира. Я, не зная города, могу зайти в Макдачную в ЛЮБОЙ точке карты и получить одинаковый бургер и стакан колы. А не играть в рулетку с рыгаловкой с фиолетовыми стенами.
"Почти-Макдональдс" – это стопроцентно понятная и логичная погоня за стандартом.
Этот бренд кормит Израиль деньгами чтобы тот убивал жителей Палестины. 👎
Хуясе как далеко ты видишь. Глазастый, иншаллахъ!
ну тогда придется сходить за бигмаком
Две мясные котлеты гриль
Специальный соус, сыр
Брендам масштабным все равно) а некоторые люди не знающие и не поймут)
Откуда у тебя фото Полины?
Ну дословный перевод больше подходит целевой аудитории:
Я люблю есть.
I love McDonald’s
Читаемо, неплохо.
Сообщение удалено
в логотипе что то есть от Burger King)
❤️
Намного лучше звучит, чем Вкусно и Точка
Хорошая креативная работа
Я не кафе, спасибо.
Что-то лучше и нейтральнее не смогли придумать?
Ай эм вкусно и точка.
Молодцы
Слово из пяти букв первая Р
— Hey girl, maybe go to I'm?
— Звучит хуево
если girl is trap, то норм
Эх. я что-то резко захотела есть
молодцы, хорошая трансформация, качественная подача.. это вам не ВиТ
Местоимение в названии — не удачное решение.
немного перебор с желтым и балансом и тема с буквами так себе... Но положительный тренд с переходом на местные бренды набирает обороты во всем мире! Не только в СНГ
"McDonald’s работал в Казахстане с 2016 года. Зимой 2023-го Минсельхоз страны подтвердил, что американская компания ушла из страны — из-за проблем с поставками мяса из России."
У них нет своих коров?
в промышленных объемах нужного постоянного качества и контроля нет.
Классно сделали, мне нравится! Ну вот могут же без совковщины