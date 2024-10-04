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Полина Лааксо
Разработка

Sravni Tech запустила бесплатную платформу для «лайв-кодинга» на технических собеседованиях

Открытый исходный код Code Interview доступен на GitHub.

  • Сервис позволяет писать, редактировать и запускать код в едином для всех участников собеседования интерфейсе и поддерживает четыре языка программирования: JavaScript, TypeScript, Go и C#, уточнил техдиректор «Сравни» Дмитрий Парфёнов.
Источник фото:  National Coding Week
Источник фото:  National Coding Week
  • Чтобы начать использовать Code Interview, нужно запустить три «сервиса» — Sandbox, Service и Frontend. На момент публикации заметки все три репозитория закреплены в профиле компании на GitHub. Там же находятся инструкции. Авторизоваться в Code Interview администраторы могут через тот же GitHub, но можно настроить и свои способы авторизации.
  • Чтобы провести интервью, нужно добавить кандидата в систему и создать встречу. В «лайв-кодинге» — это написание кода в режиме реального времени — могут одновременно участвовать несколько человек. Проверять код компания может в соседней консоли.
Евгения Евсеева
Карьера
Десять историй, как «валят» айтишников на технических интервью

Рекрутёр задался вопросом, почему на собеседованиях «даже нормальные люди звереют» — да потому что интервьюер превращает его в страшный экзамен или «соревнование» с кандидатом. dev.by собрало 10 историй о том, как айтишники сталкивались с «душнилами» на интервью.

Unsplash

#сравни #новости

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111 комментарий
Максим Исаев

Лайв-кодинг на собеседовании - зло.

15
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under construction

с чего? сразу проверяется скилл и стрессоустойчивость.

2
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Алекс

Зависит от того как идёт сам лайвкодинг.
Если не прикапываться до грамматики, а просто смотреть "мысль" то более чем крутая штука, которая помогает понять ху из ху

3
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Забор крови

Меньшее зло, чем тестовые задания на всю неделю.

Компания хотя бы ограничена в своём паразитировании на обществе деньгами, которые она тратит на зарплаты собеседующим.
В случае тестовых заданий обезумевший от безнаказанности вор чужого труда просто выманивает время у азартных людей, не будучи ограниченным собственными ресурсами.

3
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Арам Манучарян

А что плохо? Сразу понятно кто на что способен

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Дмитрий Уманов

Лайв-кодинг - это когда ты пытаешься написать идеальный код, а получается какой-то каламбур))) Но на самом деле, важнее реальные навыки, а не скорость под давлением.

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Марк-R1-етинг

Крутое решение!
Упрощает собеседования.

9
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