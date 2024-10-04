Sravni Tech запустила бесплатную платформу для «лайв-кодинга» на технических собеседованиях

Открытый исходный код Code Interview доступен на GitHub.Сервис позволяет писать, редактировать и запускать код в едином для всех участников собеседования интерфейсе и поддерживает четыре языка программирования: JavaScript, TypeScript, Go и C#, уточнил техдиректор «Сравни» Дмитрий Парфёнов.Источник фото: National Coding WeekЧтобы начать использовать Code Interview, нужно запустить три «сервиса» — Sandbox, Service и Frontend. На момент публикации заметки все три репозитория закреплены в профиле компании на GitHub. Там же находятся инструкции. Авторизоваться в Code Interview администраторы могут через тот же GitHub, но можно настроить и свои способы авторизации.Чтобы провести интервью, нужно добавить кандидата в систему и создать встречу. В «лайв-кодинге» — это написание кода в режиме реального времени — могут одновременно участвовать несколько человек. Проверять код компания может в соседней консоли.Евгения ЕвсееваКарьера05.02.2023Десять историй, как «валят» айтишников на технических интервью Рекрутёр задался вопросом, почему на собеседованиях «даже нормальные люди звереют» — да потому что интервьюер превращает его в страшный экзамен или «соревнование» с кандидатом. dev.by собрало 10 историй о том, как айтишники сталкивались с «душнилами» на интервью.#сравни #новости
Лайв-кодинг на собеседовании - зло.
с чего? сразу проверяется скилл и стрессоустойчивость.
Зависит от того как идёт сам лайвкодинг.
Если не прикапываться до грамматики, а просто смотреть "мысль" то более чем крутая штука, которая помогает понять ху из ху
Меньшее зло, чем тестовые задания на всю неделю.
Компания хотя бы ограничена в своём паразитировании на обществе деньгами, которые она тратит на зарплаты собеседующим.
В случае тестовых заданий обезумевший от безнаказанности вор чужого труда просто выманивает время у азартных людей, не будучи ограниченным собственными ресурсами.
А что плохо? Сразу понятно кто на что способен
Лайв-кодинг - это когда ты пытаешься написать идеальный код, а получается какой-то каламбур))) Но на самом деле, важнее реальные навыки, а не скорость под давлением.
Крутое решение!
Упрощает собеседования.