Sravni Tech запустила бесплатную платформу для «лайв-кодинга» на технических собеседованиях

Рекрутёр задался вопросом, почему на собеседованиях «даже нормальные люди звереют» — да потому что интервьюер превращает его в страшный экзамен или «соревнование» с кандидатом. dev.by собрало 10 историй о том, как айтишники сталкивались с «душнилами» на интервью.