АПКИТ утвердила регламент сертификации ИТ-специалистов

Работа над системой вендорской сертификации идёт параллельно с инициативой Минцифры о подтверждении ИТ-навыков.Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ; входят «1С», Positive Technologies и другие) утвердила регламент сертификации ИТ-специалистов, пишет «Ъ». Речь идёт о работе вендорских центров сертификации — работающих по аккредитации от разработчика ПО.В частности, согласно регламенту, АПКИТ и её структуры будут подтверждать аккредитацию таких центров, оценивать содержание тестов, решать конфликты и прочее. Регламент предполагает «поэтапное внедрение сертификации».В 2023 году Минцифры тоже обсуждало создание системы «добровольного подтверждения навыков в ИТ-отрасли с учётом разных уровней компетенций» на базе hh.ru, писал «Ъ». В ведомстве уточнили газете, что его система и вендорские центры сертификации АПКИТ — это разные проекты. Концепция первого — «ещё прорабатывается».Вице-президент по консалтингу «Борлас» Дмитрий Кичко отметил, что после ухода из России иностранных вендоров и систем сертификации «на рынке образовалась определённая пустота». По его словам, специалисты «не могут подтвердить свои навыки через сертификацию, из-за этого работодатели и заказчики не могут отбирать сотрудников по критерию наличия сертификатов».Гендиректор и партнёр «1С Про Консалтинг» Владимир Бибанов указал, что разделение систем АПКИТ и Минцифры имеет смысл, так как «в вендорских продуктах очень много специфики, в то время как функциональные навыки ИТ-специалистов всегда были универсальными».#новости
Я чёт не понимаю , а диплом о высшем образовании разве не является подтверждением твоих приобретённых навыков?
Тут скорее про сертификаты знания конкретных технологий. Раньше например, были aws, а сейчас будет 1с.
это скорее замещение того, что раньше делал прометрик (сертификаты майкрософта, оракла и остальных) - подтверждение того, что ты изучил некую технологию (тщательно прочитал одну книжку или провёл пару недель на тренинге и что-то в голове осталось)
Корочка ничего не значит. Я вот корочку получил, но теорию не помню толком, работаю на автомате, машинально. От этого я не являюсь айтишником совсем.
Высшая корочка только на зарплату роляет и желание работодателя заиметь человека, который поболее знает, чем ПТУшник.
А так подтверждением можно считать полное знание основной теории и на практике показывать, что не одними кулерами с принтерами знаком.
Каких навыков 😂 Там знания дают, а не навыки. Причем, знания абстрактные
Нет, захотят сделать аналог строительного НОСТРОЙ, поектировщицкого НОПРИЗ, но видел я строителей из Турции без опыта в России, без знания языка, с бэкграундом полотёра, но в реестре. Конторы за долю малую замутили ему стаж, подали доки. Красавец.
Точно уж не бакалавриата