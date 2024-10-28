Минцифры предложило создать Linux-сообщество для разработчиков из стран, готовых сотрудничать с Россией

Но никаких конкретных планов пока нет.Заявление — реакция ведомства на исключение 11 российских разработчиков из числа ответственных за развитие ядра Linux, пишет РБК.В ведомстве собираются «усилить» кооперацию с теми странами, что готовы сотрудничать с Россией, объединить разработчиков. «Необходимо договариваться с ними и строить свою альтернативную структуру», — рассказал представитель Минцифры.Обсуждалось ли создание такого альтернативного сообщества с какими-либо государствами, в ведомстве не уточнили.В Минцифры также прокомментировали отстранение российских разработчиков от мирового Linux-сообщества и назвали его «дискриминацией».Опрошенные РБК эксперты среди стран, которые могут присоединиться к российскому сообществу, называют Китай — но уточняют, что «не факт, что тот захочет делиться наработками».#новости #linux
Очередная мертворождённая инициатива от Минцифры. Даже попилить что-то вряд ли получится, да, Максут?
Но удивительная формулировка. Создать... Не запретить, не исключить, не выписать штраф. Создать.... какое-то знакомое слово, не помню, что оно значит.
Так же, как и с клоном Гитхаба 🥺
Так Максуту и напишем. Придурковатый не одобрил.
Так их же надо привлекать, контролировать, отчёты наверх слать.
Вы по поводу попилить не волнуйтесь.
Раньше надо было поддерживать начинающих разрабов, если бы взяли под свое крыло Попова (bolgenos), дали ему базу, глядишь сейчас бы не думали уже об этом, и сами свое ядро пилили с собственной базой почти 14 лет. В итоге весь интернет ржал над ним, зато почему то не ржут над астрой и редос, хотя тоже самое, только с бюджетами по 10 нулей.
У астры и Ред ос отдельное ядро?
Просто между нескучным обоями и модификацией ядра есть небольшая разница.