Более 5000 человек получили свыше 14,6 тысячи сертификатов о подтверждении ИТ-навыков за месяц работы платформы от Минцифры

Среди самых популярных направлений — тесты по Linux, API и HTML.Самому молодому участнику тестирования, который успешно его прошёл, — 14 лет. Самому старшему — 83 года, рассказали в Минцифры.Больше всего сертификатов выдали в Москве (свыше 4000), Санкт-Петербурге (1500), Московской области (480), Краснодарском крае (более 450), Свердловской области (почти 400).Самые популярные теоретические направления — Linux (2600 сертификатов), API (1700), HTML (1500), JavaScript и Docker (по 1200). Самые популярные практические навыки — Python (более 400), SQL (200), C# (200), Java (190), PHP (180).Платформа для подтверждения ИТ-навыков разработчиков от Минцифры заработала в начале июня 2025 года. На старте было доступно 12 теоретических направлений и пять языков программирования. Оператор платформы — hh.ru. Пройти тесты можно бесплатно и по желанию.Те, кто успешно их сдал, получают сертификат Минцифры. В ведомстве считают, что документ «позволит работодателям точнее оценивать уровень специалистов, а соискателям даст дополнительное преимущество при трудоустройстве».Скриншот vc.ru #новости #минцифры