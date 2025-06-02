Минцифры рассказало о запуске платформы для подтверждения ИТ-навыков разработчиков

Пройти тестирование можно бесплатно, по желанию и вне зависимости от уровня образования, рассказали в ведомстве.На платформе уже есть тесты по пяти языкам программирования (Python, Java, SQL, C# и PHP) и 12 теоретическим направлениям (HTML, ООП, PostgreSQL, «Функциональное тестирование», «Регресионное тестирование», Git, API, CSS, Docker, «Алгоритмы и структуры данных», JavaScript и Linux).В течение 2025 года планируют добавить языки C++ и Go и два теоретических направления — «Математическая статистика» и «Машинное обучение».Перейти к тестам можно на странице «Национальная система подтверждения ИТ-компетенций» на Госуслугах (для этого нужно выбрать навык и перейти на платформу) или напрямую на hh.ru.Специалисты, которые успешно справились с задачами, получат сертификат Минцифры. Он будет доступен в течение года в личном кабинете на Госуслугах в разделе «Образование». В ведомстве считают, что документ «позволит работодателям точнее оценивать уровень специалистов, а соискателям даст дополнительное преимущество при трудоустройстве».Согласно странице вопросов и ответов, в случае неудачи заново пройти тестирование можно через месяц. В резюме на hh.ru будет видна только удачная сдача в виде галочки.Скриншот vc.ruМинцифры анонсировало эксперимент по подтверждению ИТ-навыков разработчиков в конце 2024 года. Он стартовал с 14 февраля 2025 года и продлится до конца 2026-го.#новости #минцифры