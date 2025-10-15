Популярное
Артур Томилко
Разработка

VK открыла регистрацию на соревнования по созданию рекомендательных алгоритмов VK RecSys Challenge

Общий призовой фонд составит 2,5 млн рублей.

  • VK RecSys Challenge ориентирован как на опытных специалистов в области анализа данных и рекомендательных алгоритмов, так и на начинающих, рассказали в компании. Участвовать можно индивидуально или в команде до 4 человек. Подать заявку можно до 15 декабря 2025 года.
  • Участники должны будут построить модель, которая сможет предсказывать «кому окажется интересен новый клип, даже если он ещё ни разу не показывался». Для этого они смогут использовать датасет VK-LSVD, включающий 40 млрд обезличенных пользовательских взаимодействий с 20 млн коротких видео.
  • Все решения будут проверяться автоматически: предсказания работы сравнят с закрытой тестовой выборкой и определят их точность.
  • Награждение победителей состоится 17 января 2026 года. Общий призовой фонд составит 2,5 млн рублей. Как его разделят, в компании не уточнили.

#новости #vk

18
1
1
26 комментариев