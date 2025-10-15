VK открыла регистрацию на соревнования по созданию рекомендательных алгоритмов VK RecSys Challenge

Общий призовой фонд составит 2,5 млн рублей. VK RecSys Challenge ориентирован как на опытных специалистов в области анализа данных и рекомендательных алгоритмов, так и на начинающих, рассказали в компании. Участвовать можно индивидуально или в команде до 4 человек. Подать заявку можно до 15 декабря 2025 года.Участники должны будут построить модель, которая сможет предсказывать «кому окажется интересен новый клип, даже если он ещё ни разу не показывался». Для этого они смогут использовать датасет VK-LSVD, включающий 40 млрд обезличенных пользовательских взаимодействий с 20 млн коротких видео.Все решения будут проверяться автоматически: предсказания работы сравнят с закрытой тестовой выборкой и определят их точность. Награждение победителей состоится 17 января 2026 года. Общий призовой фонд составит 2,5 млн рублей. Как его разделят, в компании не уточнили.#новости #vk