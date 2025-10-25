Apple представила инструменты для разработки Android-приложений на языке для iOS

Чтобы писать их на одном языке сразу для двух платформ. С помощью Swift SDK for Android разработчики смогут писать приложения для Android на языке Swift — он предназначен для разработки приложений для iOS и macOS, сообщила компания.При этом нативно Android не поддерживает Swift — инструмент перекомпилирует код в Kotlin или Java. В результате iOS-разработчики смогут писать приложения на одном языке — но сразу и на iOS, и на Android.Swift SDK для Android доступен в комплекте с установщиком для Windows или для загрузки в Linux или macOS.#новости #ios #swift #kotlin #java