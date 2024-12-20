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Артур Томилко
Образование

VK Cloud запустил бесплатный курс по работе с облачными технологиями

Для сетевых администраторов, DevOps-инженеров и других специалистов.

  • Курс подойдёт специалистам middle- и senior-уровня, рассказали в компании. Он позволит получить практические навыки по созданию отказоустойчивой ИТ-инфраструктуры и ускорению разработки «за счёт автоматизации и DevOps-подхода».
  • Программа обучения составлена экспертами VK Tech с 15-летним опытом работы с облачными технологиями. Студентов научат использованию инструментов кибербезопасности для защиты от атак, управлению ИТ-инфраструктурой, работе с управляемыми базами данных и масштабируемыми кластерами Kubernetes, а также разработке стратегии миграции в облако.
  • После выполнения всех практических заданий и прохождения финального теста ученики получат сертификаты от VK Cloud.

#новости #vk

66
39 комментариев
Griby Lenina

Курс подойдёт специалистам middle- и senior-уровня...Студентов научат...Ученики получат сертификаты...

Сложилось чувство, что это курс по деградации из синьёра в подмастерья.

21
3
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Vitaly Tolstykh

На выходе аттестат о среднем образовании

4
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Вадим Д.

Очень классная методика профессионального регресса же (-:
Но возможно, будет что-то неплохое. Но если мидлы будут обучать сеньоров с огромным опытом, так себе.

2
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Сергей Д.

А почему это плохая новость, поясните пожалуйста?

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Бот ЦИПсО #66213

Будут учить, как эффективно в реальном времени силовикам данные о пользователях сливать?

7
2
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abubas//

Ты нахрен никому не нужен

4
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Борис

Я думаю если вы силовикам начнете что то про devops и Kubernetes расскзывать то быстро получите в морду за оскорбление при исполнении.

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