VK Cloud запустил бесплатный курс по работе с облачными технологиями

Для сетевых администраторов, DevOps-инженеров и других специалистов.Курс подойдёт специалистам middle- и senior-уровня, рассказали в компании. Он позволит получить практические навыки по созданию отказоустойчивой ИТ-инфраструктуры и ускорению разработки «за счёт автоматизации и DevOps-подхода».Программа обучения составлена экспертами VK Tech с 15-летним опытом работы с облачными технологиями. Студентов научат использованию инструментов кибербезопасности для защиты от атак, управлению ИТ-инфраструктурой, работе с управляемыми базами данных и масштабируемыми кластерами Kubernetes, а также разработке стратегии миграции в облако.После выполнения всех практических заданий и прохождения финального теста ученики получат сертификаты от VK Cloud.#новости #vk
Курс подойдёт специалистам middle- и senior-уровня...Студентов научат...Ученики получат сертификаты...
Сложилось чувство, что это курс по деградации из синьёра в подмастерья.
На выходе аттестат о среднем образовании
Очень классная методика профессионального регресса же (-:
Но возможно, будет что-то неплохое. Но если мидлы будут обучать сеньоров с огромным опытом, так себе.
А почему это плохая новость, поясните пожалуйста?
Будут учить, как эффективно в реальном времени силовикам данные о пользователях сливать?
Ты нахрен никому не нужен
Я думаю если вы силовикам начнете что то про devops и Kubernetes расскзывать то быстро получите в морду за оскорбление при исполнении.