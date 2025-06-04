Некоторые азиатские университеты пытаются переманить студентов из Гарварда после запрета Трампа на зачисление иностранцев

Учебные заведения Японии, Сингапура и Гонконга предлагают упрощённый перевод и указывают на близость популярных курортов.Бизнес-школа Национального университета Сингапура (NUS) продлила дедлайны для подачи заявок на программы магистратуры, в том числе MBA. Университет отметил, что занимает 8-е место в мировом рейтинге, а сам Сингапур является «самым безопасным и счастливым англоязычным городом в мире». К тому же до Пхукета и Бали всего несколько часов на самолёте, подчеркнули в вузе.Официальная политика правительства США продолжает вызывать неопределённость и беспокойство по поводу студенческих виз. Мы в NUS Business School понимаем тревоги студентов и сочувствуем им.из заявления бизнес-школы Национального университета СингапураГонконгский университет науки и технологий (HKUST) объявил об «открытом приглашении» для иностранных студентов, которые уже учатся в Гарварде на программах бакалавриата и магистратуры, а также тех, кто только туда поступил. Потенциальным абитуриентам обещают упрощённую процедуру поступления, академическую поддержку, а также помощь с жильём и визами. Университет предоставляет детальную информацию заинтересованным студентам — для этого надо написать на электронную почту вуза.Токийский университет также рассматривает возможность принять иностранцев из Гарварда, но на временной основе. Студенты смогут посещать некоторые курсы, а в дальнейшем получат возможность зачесть их при поступлении в другой вуз или возвращении в американский университет.В конце мая 2025 года администрация Дональда Трампа отозвала у Гарварда право принимать иностранных студентов, но позже суд временно заблокировал решение.#новости