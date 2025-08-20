VK Education открыла набор на бесплатные курсы по разработке, анализу данных, информационной безопасности и другим дисциплинам

На сайте VK Education открыт набор на 22 бесплатных курса, рассказали в компании. Среди направлений — ИИ и анализ данных, разработка, информационная безопасность, креативные дисциплины (SMM, маркетинг), а также «non-tech» (введение в ИТ, продакт-менеджмент и другие).

Программы разработаны под руководством экспертов VK, обучение проходит на прикладных кейсах. Лучшие студенты «ряда программ» смогут получить приглашение на стажировку или работу в VK.

Компания увеличила число продуктовых кейсов на платформе VK Education Projects. Студентам на выбор доступны 70 проектов по направлениям обучения. В числе новых — задачи от команды мессенджера MAX.