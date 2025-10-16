Max и VK Education проведут хакатон по созданию чат-ботов и мини-приложений для мессенджера

Хакатон состоит из несколких этапов — все, кроме финального, пройдут в онлайне. Для участия нужно с 16 октября до 7 ноября 2025 года зарегистрировать команду из двух или трёх человек.

Прошедшие отбор должны разработать чат-бота или мини-приложение по одному из трёх направлений: сервисы для организации учебного процесса и внеучебной работы вузов, сервисы для «цифровой доступности и инклюзии», а также для управления задачами и рабочими процессами.

В финал, который пройдёт 30 ноября, попадут 54 команды, из них девять смогут стать победителями. Последним придётся защитить проекты перед жюри, состоящим из экспертов VK и вузов.