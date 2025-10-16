Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
Деньги
AI
Личный опыт
Инвестиции
Крипто
Путешествия
Образование
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Образование

Max и VK Education проведут хакатон по созданию чат-ботов и мини-приложений для мессенджера

Призовой фонд — 3 млн рублей.

Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru

  • Хакатон состоит из несколких этапов — все, кроме финального, пройдут в онлайне. Для участия нужно с 16 октября до 7 ноября 2025 года зарегистрировать команду из двух или трёх человек.

  • Прошедшие отбор должны разработать чат-бота или мини-приложение по одному из трёх направлений: сервисы для организации учебного процесса и внеучебной работы вузов, сервисы для «цифровой доступности и инклюзии», а также для управления задачами и рабочими процессами.

  • В финал, который пройдёт 30 ноября, попадут 54 команды, из них девять смогут стать победителями. Последним придётся защитить проекты перед жюри, состоящим из экспертов VK и вузов.

  • Общий призовой фонд — 3 млн рублей. В каждом из трёх направлений команды получат 500 тысяч рублей за первое место, 300 тысяч рублей за второе и 200 тысяч рублей за третье.

#новости #vk #max

17
3
1
1
32 комментария