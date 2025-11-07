Правительство Казахстана подписало меморандум с OpenAI о развитии образования с применением ИИ

Компания будет предоставлять казахстанским педагогам не менее 165 тысяч лицензий ежегодно в течение трёх лет.Источник: министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики КазахстанВстреча представителей OpenAI и казахстанских чиновников прошла в Вашингтоне. Подписанный документ закладывает основу долгосрочного сотрудничества в области внедрения ИИ-решений в систему образования Казахстана, говорится в заявлении на сайте министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан.Благодаря соглашению педагоги в Казахстане получат доступ к ChatGPT Edu — специальной версии ChatGPT для образовательных учреждений. Ежегодно в течение трёх лет компания будет предоставлять не менее 165 тысяч лицензий для учителей.Инициатива направлена на поддержку национальной стратегии Казахстана по «цифровой трансформации и развитию человеческого потенциала», подчёркивается в заявлении.#новости #openai #казахстан