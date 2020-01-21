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После инвестиций «Ростелекома» «ФРИИ Инвест» оценивается в 6,4 млрд рублей.
«Ростелеком» через дочерние компании купил 31% «ФРИИ инвест» (инвестподразделение Фонда развития интернет-инициатив; ФРИИ), сообщили vc.ru представители обеих компаний.
Стороны закрыли первый этап сделки 13 января — «Баштелекоминвест», «дочка» оператора «Ростелеком», стала владельцем 18,35% «ФРИИ инвест». Тогда источники «Ведомостей» оценили сделку в 1 млрд рублей. Исходя из этой суммы весь фонд мог стоить 5,4 млрд рублей, отмечала газета.
До конца января в рамках второго этапа сделки «Ростелеком» увеличит свою долю до 31,03%, сообщили в компании. Для этого оператор вложит 2 млрд рублей. В фонде уточнили ТАСС, что «ФРИИ Инвест» после двух раундов инвестиций «Ростелекома» оценивается в 6,4 млрд рублей.
«ФРИИ инвест» владеет долями в 350 ИТ-стартапах в России и за рубежом. Привлечённые средства позволят компании увеличить инвестпредложение: стартапы на ранней стадии смогут получать до 5 млн рублей, а на стадии роста — до 65 млн рублей.
ФРИИ создан в 2013 году по инициативе Владимира Путина. «ФРИИ инвест» специализируется на инвестициях в технологические стартапы на ранних стадиях, например компания вложила 217 млн рублей в разработчика голосовых технологий Stafory, 210 млн рублей — в производителя портативных проекторов Cinemood, 197 млн рублей — в разработчика финансовых сервисов для интернет-магазинов PimPay и другие.
Вложила 210 млн рублей — в производитель портативных проекторов Cinemood
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