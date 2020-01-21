После инвестиций «Ростелекома» «ФРИИ Инвест» оценивается в 6,4 млрд рублей.

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«Ростелеком» через дочерние компании купил 31% «ФРИИ инвест» (инвестподразделение Фонда развития интернет-инициатив; ФРИИ), сообщили vc.ru представители обеих компаний.

Стороны закрыли первый этап сделки 13 января — «Баштелекоминвест», «дочка» оператора «Ростелеком», стала владельцем 18,35% «ФРИИ инвест». Тогда источники «Ведомостей» оценили сделку в 1 млрд рублей. Исходя из этой суммы весь фонд мог стоить 5,4 млрд рублей, отмечала газета.

До конца января в рамках второго этапа сделки «Ростелеком» увеличит свою долю до 31,03%, сообщили в компании. Для этого оператор вложит 2 млрд рублей. В фонде уточнили ТАСС, что «ФРИИ Инвест» после двух раундов инвестиций «Ростелекома» оценивается в 6,4 млрд рублей.

«ФРИИ инвест» владеет долями в 350 ИТ-стартапах в России и за рубежом. Привлечённые средства позволят компании увеличить инвестпредложение: стартапы на ранней стадии смогут получать до 5 млн рублей, а на стадии роста — до 65 млн рублей.