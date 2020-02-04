Инвестировать в малый и средний бизнес теперь могут физлица, юрлица и ИП.

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Онлайн-платформа для кредитования малого и среднего бизнеса «Поток», 60% которой принадлежат «Альфа-банку», изменила правила работы с инвесторами. Об этом vc.ru рассказали представители «Потока».

Теперь давать займы малому и среднему бизнесу могут не только клиенты «Альфа-Банка», но и других кредитных организаций. Также возможность инвестировать через «Поток» появилась не только у физлиц, но и у ИП и юрлиц.

Средства инвесторов будут храниться на номинальном счёте. Таково требование федерального закона о привлечении инвестиций, который вступил в силу 1 января 2020 года. Номинальный счёт позволит дополнительно защитить кредиторов от нецелевого расходования средств и наложения ареста по обязательствам платформы, считают представители «Потока».

Ещё одно обновление связано с диверсификацией инвестиций. Средства инвестора распределяются по, как минимум, 25 компаниям-заёмщикам. Выбирать компании, как и их количество, пока нельзя, уточнили в «Потоке». В будущем количество объектов инвестирования планируется увеличить до сотни и, таким образом, снизить риски потерь.

«Альфа-банк» запустил сервис «Поток» в 2015 году. По данным платформы, за время её существования инвесторы выдали малому и среднему бизнесу более 10 тысяч займов на сумму свыше 8 млрд рублей.

В 2019 году проект покинул его создатель Никита Абраменко. Он не смог договориться с «Альфа-Банком» о получении доли в «Потоке». В том же году банк продал 40% в проекте группе инвесторов, в числе которых соруководитель фонда FinTech Capital Юрий Попов.