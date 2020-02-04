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Финансы
Галина Мубаракшина
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Краудлендинговая платформа «Поток» от «Альфа-банка» открыла доступ для клиентов других банков Материал редакции

Инвестировать в малый и средний бизнес теперь могут физлица, юрлица и ИП.

7 комментариев
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Онлайн-платформа для кредитования малого и среднего бизнеса «Поток», 60% которой принадлежат «Альфа-банку», изменила правила работы с инвесторами. Об этом vc.ru рассказали представители «Потока».

Теперь давать займы малому и среднему бизнесу могут не только клиенты «Альфа-Банка», но и других кредитных организаций. Также возможность инвестировать через «Поток» появилась не только у физлиц, но и у ИП и юрлиц.

Средства инвесторов будут храниться на номинальном счёте. Таково требование федерального закона о привлечении инвестиций, который вступил в силу 1 января 2020 года. Номинальный счёт позволит дополнительно защитить кредиторов от нецелевого расходования средств и наложения ареста по обязательствам платформы, считают представители «Потока».

Ещё одно обновление связано с диверсификацией инвестиций. Средства инвестора распределяются по, как минимум, 25 компаниям-заёмщикам. Выбирать компании, как и их количество, пока нельзя, уточнили в «Потоке». В будущем количество объектов инвестирования планируется увеличить до сотни и, таким образом, снизить риски потерь.

«Альфа-банк» запустил сервис «Поток» в 2015 году. По данным платформы, за время её существования инвесторы выдали малому и среднему бизнесу более 10 тысяч займов на сумму свыше 8 млрд рублей.

В 2019 году проект покинул его создатель Никита Абраменко. Он не смог договориться с «Альфа-Банком» о получении доли в «Потоке». В том же году банк продал 40% в проекте группе инвесторов, в числе которых соруководитель фонда FinTech Capital Юрий Попов.

По данным «Потока», фактическая годовая доходность займов, выданных в июне 2018 — мае 2019 года, увеличилась до 17% (с учётом потерь по дефолтам, без учёта налогов) за счёт улучшений, в том числе автоматизации.

#новость #альфабанк #поток

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7 комментариев
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Ivano Digital

0

Я чего-то в этот Поток никак залогиниться не могу. Какой-то ад с верефикацией, а ведь у меня есть Альфа.

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Anton Chernykh

Ivano
3

Не рекомендую их сервис. Почитайте отзывы на банки ру. Особенно в последнее время. 
Дефолт на дефолте дефолтом погоняет.

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Ivano Digital

Anton
0

Судя по всему им там вообще никто не занимается, если в феврале еще декабрьские уведомления висят

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Ivano Digital

0

Я думал, это типа Кистартера, где можно почитать про проект, посмотреть пруфы, покликать на профайлы заемщиков... а это тупо "Дай денег Карине".

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Ivano Digital

0

Я клиент Альфа-банка. Ладно, думаю, дай для прикола дам кому-нить пару тысяч. Жму кнопку - оплатить, а меня просят куда-то идти деньги принести. ВРУЧНУЮ! Это точно цифровой сервис?

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Егор Зотов

Ivano
0

Че за дичь .
Ты типа ручками кому-то на счет закидываешь ? Как это работает ?

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Alexey Remizov

0

"По данным «Потока», фактическая годовая доходность займов, выданных в июне 2018 — мае 2019 года, увеличилась до 17% (с учётом потерь по дефолтам, без учёта налогов) за счёт улучшений, в том числе автоматизации." наглая ложь.

отрицательный результат у многих, а 17% янво в спец случаях типа вложил 100 рублей (реально 100) и получил штрафами эти 17

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