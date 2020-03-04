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Финансы
Татьяна Боброва
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Sistema VC и другие инвестировали $41 млн в британского разработчика технологий для беспилотников Материал редакции

Five планирует потратить деньги на производство облачных платформ и разработку ПО.

1 комментарий
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Венчурный фонд Sistema VC, основанный АФК «Система», вместе с группой инвесторов вложили $41 млн в британскую компанию-разработчика технологий для беспилотных автомобилей Five.ai. Об этом vc.ru рассказали в фонде.

Среди участников раунда В — новые инвесторы, фонды Trustbridge Partners, Direct Line Group и сама Sistema VC, а также существующие — Lakestar,Amadeus Capital Partners, Kindred Capital и Notion Capital. Оценка стартапа и условия сделки не раскрываются.

Стартап планирует направить инвестиции на производство облачных платформ разработки и компонентов для программного обеспечения. Это позволит партнёрам Five «добиться определённости в плане производительности и инженерии беспилотных программ и собрать необходимые свидетельства безопасности систем», указали в фонде.

Five

Five основали в 2015 году Бен Питерс, Джон Редфорт, Саймон Уолкер, Стэн Болэнд и Стив Аллпресс, следует из данных Crunchbase. Без учёта последнего раунда компания привлекла $37,7 млн.

Стартап начал первые испытания беспилотных автомобилей на улицах в Великобритании в августе 2018 года. Сейчас флот компании составляет восемь беспилотников, уточнили в фонде. Крупнейшее предприятие Five расположено в Кембридже.

#новость #инвестиции #беспилотники

Финансы
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Наше поколение рискует стать первым поколением, у которого не будет пенсии в ее привычном понимании. Тренд на разрушение социального контракта "плати всю жизнь взносы в ПФР и получай хоть какие-то деньги в старости" очевиден.
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1 комментарий
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Dmitry Egorov

1

 Стартап планирует направить инвестиции на производство офлайновых облачных платформ разработки и компонентов для онлайнового программного обеспечения

Когда слова по-отдельности заешь, но собрать воедино смысл никак ее удаётся

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