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Финансы
Галина Мубаракшина
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Олег Тиньков покинет пост главы совета директоров банка «Тинькофф» Материал редакции

Основатель TCS Group перевёл права владения акциями группы в семейный траст.

81 комментарий
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Основатель и акционер TCS Group Holding Олег Тиньков планирует покинуть пост председателя совета директоров «Тинькофф банка». Об этом говорится в сообщении, поступившем в vc.ru.

«Это позволит мне сосредоточиться на своем здоровье, что сейчас является моим основным приоритетом», — пояснил предприниматель. В начале марта 2020 года Тиньков сообщил, что у него диагностирована острая форма лейкемии.

Я всегда рассматривал свою долю в капитале «Тинькофф» в качестве долгосрочного стратегического актива, который я и моя семья хотим сохранить за собой в будущем.

В этой связи в октябре 2019 года я начал процесс по переводу прав владения моими акциями «Тинькофф» от двух частных компаний, которые контролирую я лично, в семейный траст семьи Тиньковых.

Это позволит сохранить акции в семье при любых возможных обстоятельствах, даже в случае моей смерти. Переход прав владения вступил в силу 19 марта 2020 года.

Олег Тиньков
основатель «Тинькофф банка»

Сейчас предприниматель находится в Лондоне, где ожидает суда по спору с налоговым управлением США — он состоится 27 апреля. В марте Минюст США обвинил основателя TCS Group в сокрытии сведений об активах на $1 млрд.

В 2013 году TCS Group Holding вышла на Лондонскую биржу. В это время, по мнению Минюста США, Тиньков владел акциями компании на сумму более $1 млрд. Спустя три дня после IPO он отказался от гражданства США, указав в налоговой декларации доход около $205 тысяч.

Добавлено в 18:20. TCS Group Holding опубликовала сообщение на сайте Лондонской биржи, в котором рассказала о новом составе совета директоров «Тинькофф банка»:

  • Предправления банка Оливер Хьюз.
  • Финансовый директор, зампред правления Илья Писемский.
  • Директор по рискам, зампред правления Евгений Ивашкевич.
  • Директор платёжных систем, зампред правления Анатолий Макешин.
  • Директор юридического департамента, зампред правления Валерия Павлюкова.
  • Главный бухгалтер, член правления Наталья Изюмова.

Директор по развитию бизнеса, запредправления Станислав Близнюк вышел из состава правления, чтобы занять пост председателя совета директоров «Тинькофф банка». Вице-президент по информационным технологиям Вячеслав Цыганов войдет в состав правления банка после утверждения его кандидатуры Центробанком.

Олег Тиньков ушел с поста председателя совета директоров.

#новость #тинькофф #олегтиньков

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81 комментарий
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Jegor Tschulkov

85

Да что ж такое с этим 2020 годом ☹️

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Johnny Vorony

Jegor
21

В феврале 29 дней.

Ответить

Евгений Разманов

Johnny
3

Надо срочно взяться за бубен, отогнать злых духов, а потом принести ягнёнка в жертву богам, чтобы они смилостивились.

Ответить

Денис Демидов

Евгений
4

И пару церквей, чтобы наверняка.

Ответить

Hoji Eshon

Johnny
1

😂

Ответить

Alexandr Simonov

Jegor
10

Я всё надеюсь, что меня кто-то ущипнёт и я снова окажусь в 2019. Потому что это всё пиздец какой-то.

Ответить

Vladislav Eliseev

Alexandr
3

Это еще не пиздец, а только самое начало. Все самое интересное будет совсем скоро. Не переключайтесь!

Ответить

ЯжПрограммист

Jegor
1

Да норм, пора кризиснуть было всему миру. А 2020 красивая цифра, вот и совпало как-то. С короной просто вышло не ловко, но китайцы показали что вполне можно с ней справиться. Ну ещё конечно ряд совпадений, но по мелочи в основном.

Ответить

Гологенный Мяч

Jegor
1

с годом все нормально. Бизнес и власть были гнилыми... вот все и посыпалось

Ответить

Дмитрий Шепелев

62

Держись Олег!

Ответить

Семен Удальцов

–79

Бежит с тонущего корабля. Это было очевидно когда пошла история с мошенничеством с налогами.

Ответить

Mykola Petiukh

Семен
85

Помню, как Джобс в своё время увидел, что Эпл обречена и, прикрывшись  раком поджелудочной, сбежал

Ответить

Семен Удальцов

Mykola
–19

🤦🏻‍♂️

Ответить

Mykola Petiukh

Семен
7

Кого только Джобс не пытался наебать, уж поверь

Ответить

Yeezy

Семен
2

Конечно же не пытался ;)

EU illegal State aid case against Apple in Ireland
On 29 August 2016, after a two-year investigation, Margrethe Vestager of the European Commission…
en.wikipedia.org
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Nick Chernykh

Семен
0

чувак, иностранцы они вообще святые и эта штука двухспиральная у них от инопланетян. Они работают по совсем другими программам. Они кристально честные, эмпатичные, красивые, толерантные просто по умолчанию. Нам произошедшим от обезьян нечего и рассчитывать, что некий Ваня Жопс сможет поступать также. 

Ответить

Семен Удальцов

Mykola
–6

🤦🏻‍♂️

Ответить

Алексей Алексеевский

Mykola
1

Ахахах

Ответить

Aleksandr Huslenko

Mykola
0

Смешная шутка

Ответить

Igor Fomin

Семен
3

А это мнение эксперта сейчас было?

Ответить

Dmitry Voloshin

Igor
10

Это вообще-то сайт для экспертов, если вы не заметили xD

Ответить

Семен Удальцов

Igor
0

🤦🏻‍♂️

Ответить

НечеловеческаяЛогика

Igor
0

я подтверждаю слова коллеги, вы сомневаетесь в наших компетенциях?

Ответить

Anton Chetverikov

Семен
3

Семён, эта ситуация касалась Олега, как физ лица. Банк здесь не при чем. 

Ответить

Aleksandr Efimov

Семен
0

Так притензии к Олегу, а не к компании. У коробля то какрас все нормально

Ответить

Матвей Бабурин

Семен
0

Еблан чтоли?

Ответить

Ярослав Р.

13

Техношок - заходите на часок, Твои любимые пельмешки, Тиньков - он такой один - это было потрясающе. Т. Банком и и. инвестициями пользуюсь с большим удовольствием, в отличии от ВТБ. Олег - сейчас нужна победа, как никогда💪

Ответить

Алексей Алексеевский

8

Олежа останься

Ответить

Михаил Синицын

5

Сбербанк походу тоже купит его

Ответить

Руслан Абрамов

Михаил
0

Ну это не точно))) У Олега какой, то американец управляет банком уже долгое время и вряд ли его семья захочет отдать банк кому-либо

Ответить

Ublyudok Kozhany

Руслан
4

Не американец, а англичанин, это во-первых, во-вторых не какой-то, а возглавлявший перед этим русское отделение Визы.

Ответить

Руслан Абрамов

Ublyudok
0

Спасибо, за уточнения

Ответить

Денис Файзулин

Руслан
1

а ее спрашивать не будут

Ответить

Руслан Абрамов

Денис
0

Учитывая где мы живем, то вполне согласен))

Ответить

Вера Гагарина

Михаил
0

Тинькофф слижком большие для сбера

Ответить

Руслан Абрамов

Вера
1

Да Сбер столько всего нахапал, что денег на Тиньков банк найдут)))

Ответить

Алексей Викторович

Руслан
0

найти-то может и найдут, но встроить к себе такую гибкую структуру никак не смогут ибо не получится. Смысл покупать?) 

Ответить

Ware Wow

4

Сколько дурачков появилось на VC последнее время. Обычно если не чистить базу пользователей, то сообщества покидают адекватные люди и остаются вот эти дебилы, а потом все консервируется и погибает.

Ответить

Mykola Petiukh

Ware
1

Хорошо, хоть функция игнора есть

Ответить

Sergey Amirov

3

То есть 26го сентября Тинькову предъявили обвинение, а в октябре он вдруг вспомнил, что это семейный стратегический актив. И все это, не уведомив инвесторов о проблемах с законом.

Ответить

George Yudin

Sergey
0

Да это п*здец

Ответить

Антон Александров

0

Что будет с Тинькофф инвестиции?!?!?!?

Ответить

Сергей Плахин

Антон
7

Обнуление

Ответить

Антон Александров

Сергей
1

Ну как это обнуление?

Ответить

Mykola Petiukh

Антон
17

Все прибыльные активы Путин заберет себе, а тебе оставит только убыточные.
Или ты не патриот?

Ответить

Антон Александров

Mykola
0

Я лучше промолчу

Ответить

Rick

Антон
3

Как с конституцией.

Ответить

НечеловеческаяЛогика

Rick
0

сначала прочитал "как с проституцией"

Ответить

Антон

–9

Банк тонет 

Ответить

Тинькофф

Антон
5

Операционным управлением, как и прежде, занимается Оливер Хьюз. На работу Группы компаний эта ситуация не влияет.

Ответить

Дамир Губаев

2

А такое по сути семейный траст? Какая у него юридическая форма и чем отличается от того же ООО?

Ответить

Онлайн-Аптека

Дамир
0

тем что данный траст не зареган в РФ.

Ответить

George Yudin

Дамир
–1

Дает возможности по уклонению от налогов, делает недоступным для кредиторов. Короче, как всегда, для пиара для семьи делает, на самом деле продолжает пытаться наебать американское правосудие.

Ответить

Иван Симонов

–12

Алигархи пострадают, нищие так и останутся ни с чем

Ответить

Онлайн-Аптека

1

Олегу желаю скорейшего выздоровления!

Ответить

Ян Ковалев

1

Из-за рака?

Ответить

Скользкий Джимми

Ян
0

из за раком

Ответить

Александр Лесин

0

Цели на 2020: семейный ужин с Ротшильдами)

Ответить

Konstantin_Andreevich

1

Сперва бот, теперь сам Олег. =(

Ответить

Эдуард Бакшеев

1

Банк антихрупок, как раз-таки. Олег все уже сделал давным давно, создав сильную команду, которая никак не зависит от основателя.

Ответить

Тимофей Слепченко

1

Олег, здоровья вам! Возвращайтесь с новыми силами и новыми идеями

Ответить

Alexey Vlasov

0

Гововится к худшему, Олег...
Но, верит в лучшее!

Ответить

Mykola Petiukh

Alexey
1

Надейся на лучшее, но готовься к худшему

Ответить

George Yudin

0

Остап Бендер нашего времени

Ответить

Дмитрий Крестов

–3

Будем посмотреть, что же дальше

Ответить

Юрий Студнев

–6

Клиенты #tinkoff - плохообразованная молодежь крупных городов. База банка подорвана кризисом надо полагать. А кто управляет банком , О.Хьюз или кто иной -  не имеет значения

Ответить

Aleksey Markov

Юрий
0

откуда у тебя инфа про такой контингент? По ощущениям? 

Ответить

Сергей Аликин

Юрий
0

А рафинированные деревенские интеллектуалы все уже в Сбере? Или все-таки кто-то и в ВТБ остался?

Ответить

Гологенный Мяч

–6

изначально было ясно, что Тинькофф, это временный проект. Запустить примитивное приложение и назвать это банком - сам по себе смешной факт. Весь менеджмент давно пора разогнать. Суперприложение, экосистема выглядят, как первоапрельская шутка. В компании нет качественных специалистов. Даже в Совете Директоров ни одного эксперта по цифровому бизнесу или разработке продуктов. Пора закрываться.

Ответить

Гологенный Мяч

0

Олег, сделай хорошее дело. Выгони всех дармоедов из отдела разработки и соберите нормальную команду.

Ответить

Ublyudok Kozhany

Гологенный
1

Они все уже давно у вас в Сбере.

Ответить

Наташа Гаврилова

0

Лейкемия??? Это ужасно 😔

Ответить

Скользкий Джимми

Наташа
–7

это плод pr департамента

Ответить

Константин Панфилов

0
Ответить

Вера Гагарина

0

Не просто так он передает: значит, ситуация поменялась не в лучшую сторону.

Ответить

Семён Grishin

0

Подскажите, такой шаг скорее связан с его ухудшающимся здоровьем и не желанием оставить после себя продукт, носящий название одного конкретного недавно умершего человека или же это связано с ситуацией в самом tcs?

Ответить

Serge Sokolov

0

Не до грибов мне Петька, не до грибов

Ответить

Семен Удальцов

0

Верных псов прям бомбит думаю)
где там оливье или как там этого экспата на передержке?

Ответить

Alex Kuz

–1

Это всио

Ответить

Сослан Сакшин

–1

Вот купленных ботов понавылезало, ORM в действии

Ответить

Michael Shramko

–2

Эх, как жаль. Ну ничего, главное свой бизнес поднять.

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