Прямой эфир
голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Основатель TCS Group перевёл права владения акциями группы в семейный траст.
Основатель и акционер TCS Group Holding Олег Тиньков планирует покинуть пост председателя совета директоров «Тинькофф банка». Об этом говорится в сообщении, поступившем в vc.ru.
«Это позволит мне сосредоточиться на своем здоровье, что сейчас является моим основным приоритетом», — пояснил предприниматель. В начале марта 2020 года Тиньков сообщил, что у него диагностирована острая форма лейкемии.
Сейчас предприниматель находится в Лондоне, где ожидает суда по спору с налоговым управлением США — он состоится 27 апреля. В марте Минюст США обвинил основателя TCS Group в сокрытии сведений об активах на $1 млрд.
В 2013 году TCS Group Holding вышла на Лондонскую биржу. В это время, по мнению Минюста США, Тиньков владел акциями компании на сумму более $1 млрд. Спустя три дня после IPO он отказался от гражданства США, указав в налоговой декларации доход около $205 тысяч.
Добавлено в 18:20. TCS Group Holding опубликовала сообщение на сайте Лондонской биржи, в котором рассказала о новом составе совета директоров «Тинькофф банка»:
Директор по развитию бизнеса, запредправления Станислав Близнюк вышел из состава правления, чтобы занять пост председателя совета директоров «Тинькофф банка». Вице-президент по информационным технологиям Вячеслав Цыганов войдет в состав правления банка после утверждения его кандидатуры Центробанком.
Олег Тиньков ушел с поста председателя совета директоров.
Да что ж такое с этим 2020 годом ☹️
В феврале 29 дней.
Надо срочно взяться за бубен, отогнать злых духов, а потом принести ягнёнка в жертву богам, чтобы они смилостивились.
Я всё надеюсь, что меня кто-то ущипнёт и я снова окажусь в 2019. Потому что это всё пиздец какой-то.
Это еще не пиздец, а только самое начало. Все самое интересное будет совсем скоро. Не переключайтесь!
Да норм, пора кризиснуть было всему миру. А 2020 красивая цифра, вот и совпало как-то. С короной просто вышло не ловко, но китайцы показали что вполне можно с ней справиться. Ну ещё конечно ряд совпадений, но по мелочи в основном.
с годом все нормально. Бизнес и власть были гнилыми... вот все и посыпалось
Бежит с тонущего корабля. Это было очевидно когда пошла история с мошенничеством с налогами.
Помню, как Джобс в своё время увидел, что Эпл обречена и, прикрывшись раком поджелудочной, сбежал
🤦🏻♂️
чувак, иностранцы они вообще святые и эта штука двухспиральная у них от инопланетян. Они работают по совсем другими программам. Они кристально честные, эмпатичные, красивые, толерантные просто по умолчанию. Нам произошедшим от обезьян нечего и рассчитывать, что некий Ваня Жопс сможет поступать также.
А это мнение эксперта сейчас было?
я подтверждаю слова коллеги, вы сомневаетесь в наших компетенциях?
Семён, эта ситуация касалась Олега, как физ лица. Банк здесь не при чем.
Так притензии к Олегу, а не к компании. У коробля то какрас все нормально
Техношок - заходите на часок, Твои любимые пельмешки, Тиньков - он такой один - это было потрясающе. Т. Банком и и. инвестициями пользуюсь с большим удовольствием, в отличии от ВТБ. Олег - сейчас нужна победа, как никогда💪
Сбербанк походу тоже купит его
Ну это не точно))) У Олега какой, то американец управляет банком уже долгое время и вряд ли его семья захочет отдать банк кому-либо
Не американец, а англичанин, это во-первых, во-вторых не какой-то, а возглавлявший перед этим русское отделение Визы.
а ее спрашивать не будут
Тинькофф слижком большие для сбера
Да Сбер столько всего нахапал, что денег на Тиньков банк найдут)))
найти-то может и найдут, но встроить к себе такую гибкую структуру никак не смогут ибо не получится. Смысл покупать?)
Сколько дурачков появилось на VC последнее время. Обычно если не чистить базу пользователей, то сообщества покидают адекватные люди и остаются вот эти дебилы, а потом все консервируется и погибает.
То есть 26го сентября Тинькову предъявили обвинение, а в октябре он вдруг вспомнил, что это семейный стратегический актив. И все это, не уведомив инвесторов о проблемах с законом.
Что будет с Тинькофф инвестиции?!?!?!?
Обнуление
Ну как это обнуление?
Все прибыльные активы Путин заберет себе, а тебе оставит только убыточные.
Или ты не патриот?
Банк тонет
А такое по сути семейный траст? Какая у него юридическая форма и чем отличается от того же ООО?
Дает возможности по уклонению от налогов, делает недоступным для кредиторов. Короче, как всегда, для пиара для семьи делает, на самом деле продолжает пытаться наебать американское правосудие.
Из-за рака?
Банк антихрупок, как раз-таки. Олег все уже сделал давным давно, создав сильную команду, которая никак не зависит от основателя.
Гововится к худшему, Олег...
Но, верит в лучшее!
Клиенты #tinkoff - плохообразованная молодежь крупных городов. База банка подорвана кризисом надо полагать. А кто управляет банком , О.Хьюз или кто иной - не имеет значения
А рафинированные деревенские интеллектуалы все уже в Сбере? Или все-таки кто-то и в ВТБ остался?
изначально было ясно, что Тинькофф, это временный проект. Запустить примитивное приложение и назвать это банком - сам по себе смешной факт. Весь менеджмент давно пора разогнать. Суперприложение, экосистема выглядят, как первоапрельская шутка. В компании нет качественных специалистов. Даже в Совете Директоров ни одного эксперта по цифровому бизнесу или разработке продуктов. Пора закрываться.
Олег, сделай хорошее дело. Выгони всех дармоедов из отдела разработки и соберите нормальную команду.
Лейкемия??? Это ужасно 😔
Не просто так он передает: значит, ситуация поменялась не в лучшую сторону.
Подскажите, такой шаг скорее связан с его ухудшающимся здоровьем и не желанием оставить после себя продукт, носящий название одного конкретного недавно умершего человека или же это связано с ситуацией в самом tcs?
Верных псов прям бомбит думаю)
где там оливье или как там этого экспата на передержке?
Блоги компаний
Показать еще