Прямой эфир
оказалась нейронной сетью
Работодателям также могут позволить отпускать сотрудников в отпуск с сохранением 50% зарплаты.
Минкомсвязи обсудило меры поддержки ИТ-отрасли во время пандемии Covid-19 с ассоциациями «Отечественный софт», «Руссофт», АПКИТ и другими компаниями. По результатам встречи ведомство определило приоритетные меры поддержки, предложенные представителями отрасли.
Среди них:
Кроме того, Минкомсвязи предложило:
Ведомство планирует направить итоговые предложения на рассмотрение в правительство.
Ептыть. Ну зачем же так, ит компании могут же работать удаленно без ущерба для бизнеса;(
Разрешить временно снизить зарплаты сотрудникам ИТ-компаний, но не более чем на 20%.
А как это юридически правильно провернуть, чтобы ГИТ и прокуратура не возбудились? Я законных схем не вижу.
У знакомой на работе просто сказали, что либо сокращаем, либо пиши заявление на неоплачиваемый отпуск на половину месяца. Тем самым ЗП снизили в два раза.
Я бы согласился на увольнение на ее месте и посмотрел бы на этот цирк. Уволить сотрудника в России — потенциально дорогое удовольствие.
А в чем проблема? Бизнес почти банкрот.
Проблема в том, что я вижу только два способа: сокращение и увольнение по статье. Сокращение — не вариант, потому что геморрой с уведомлением за 2 месяца, а увольнение по статье — в суде работодатель получит по жопе.
Интересно. Хотят давать льготы по налогам и сверху разрешить урезать зарплаты. Так руководству пусть и уменьшают и режут штат замов, советников.
Предлагаю за каждый комментарий а-ля "коронавирус опасен" или "введите карантин" автоматически снижать зп на 20к в месяц, с возможностью ухода в минус.
Где же депутаты, когда они так нужны?
Ну чо, офисные РАБотнички, доорались про "скорей введите карантин иначе умрем" и "зачем спасать бизнес"?
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