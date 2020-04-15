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Финансы
Лиана Липанова
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Минкомсвязи предложит правительству разрешить ИТ-компаниям снижать зарплаты на время пандемии, но не более чем на 20% Материал редакции

Работодателям также могут позволить отпускать сотрудников в отпуск с сохранением 50% зарплаты.

16 комментариев
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Минкомсвязи обсудило меры поддержки ИТ-отрасли во время пандемии Covid-19 с ассоциациями «Отечественный софт», «Руссофт», АПКИТ и другими компаниями. По результатам встречи ведомство определило приоритетные меры поддержки, предложенные представителями отрасли.

Среди них:

  • Ввести отсрочку на уплату НДФЛ и обнуление всех страховых взносов с фонда оплаты труда на персонал ИТ-компаний до конца 2020 года.
  • Разрешить временно снизить зарплаты сотрудникам ИТ-компаний, но не более чем на 20%. Кроме того, работодателям могут позволить согласованно отпускать работников в отпуск с сохранением 50% зарплаты.
  • Снизить ставки НДС на наиболее востребованные виды деятельности в сфере ИТ во время пандемии.
  • Предоставить возможность проводить юридически значимые действия через «Госуслуги».
  • Повысить максимальный размер оборота компании для применения упрощённой системы налогообложения.
  • Увеличить до 50% авансы на контракты на поставку продуктов и услуг для государственных нужд.

Кроме того, Минкомсвязи предложило:

  • Выдавать льготные кредиты ИТ-компаниям для выплаты зарплат, компенсации кассовых разрывов и арендной платы, а также на завершение реализуемых проектов.
  • Финансово поддержать разработчиков российского ПО и спрос на внедрение отечественных решений.

Ведомство планирует направить итоговые предложения на рассмотрение в правительство.

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16 комментариев
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Toxo

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Ну шо, погромисты, вам труба

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Михаил Качалов

1

Пора подучить английский

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Торбаев Владислав

1

Помогли...

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Maxim Medvedev

0

Ептыть. Ну зачем же так, ит компании могут же работать удаленно без ущерба для бизнеса;(

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Roman Trifonov

0

Разрешить временно снизить зарплаты сотрудникам ИТ-компаний, но не более чем на 20%.

А как это юридически правильно провернуть, чтобы ГИТ и прокуратура не возбудились? Я законных схем не вижу. 

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Пластиковое Окно

Roman
0

У знакомой на работе просто сказали, что либо сокращаем, либо пиши заявление на неоплачиваемый отпуск на половину месяца. Тем самым ЗП снизили в два раза.

Ответить

Roman Trifonov

Пластиковое
0

Я бы согласился на увольнение на ее месте и посмотрел бы на этот цирк. Уволить сотрудника в России — потенциально дорогое удовольствие. 

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Пластиковое Окно

Roman
0

А в чем проблема? Бизнес почти банкрот.

Ответить

Roman Trifonov

Пластиковое
0

Проблема в том, что я вижу только два способа: сокращение и увольнение по статье. Сокращение — не вариант, потому что геморрой с уведомлением за 2 месяца, а увольнение по статье — в суде работодатель получит по жопе. 

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Пластиковое Окно

Roman
0

Алло, я же пишу: бизнес почти банкрот, как и все сейчас.

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Владимир Бурдовицин

0

п-помощь )))

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Дмитрий Данилов

0

Кому-то где-то дают деньги, а кому-то не дают🤦‍♂️

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Mikhail Bobko

0

И не временно, а постоянно

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Антон

0

Интересно. Хотят давать льготы по налогам и сверху разрешить урезать зарплаты.   Так руководству пусть и уменьшают и режут штат замов, советников.

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Илитный Иксперт

0

Предлагаю за каждый комментарий а-ля "коронавирус опасен" или "введите карантин" автоматически снижать зп на 20к в месяц, с возможностью ухода в минус.

Где же депутаты, когда они так нужны?

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Илитный Иксперт

–1

Ну чо, офисные РАБотнички, доорались про "скорей введите карантин иначе умрем" и "зачем спасать бизнес"?

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