Работодателям также могут позволить отпускать сотрудников в отпуск с сохранением 50% зарплаты.

Минкомсвязи обсудило меры поддержки ИТ-отрасли во время пандемии Covid-19 с ассоциациями «Отечественный софт», «Руссофт», АПКИТ и другими компаниями. По результатам встречи ведомство определило приоритетные меры поддержки, предложенные представителями отрасли.