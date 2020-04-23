Wire был запущен в 2014 году как мессенджер для пользователей, но спустя четыре года решил стать «самым безопасным сервисом» для бизнеса.

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Корпоративный мессенджер Wire, созданный cооснователем Skype Янусом Фриисом и его командой, привлёк $1,5 млн от Elysium Venture Capital, рассказал vc.ru управляющий партнёр фонда Николай Орешкин.

Общая сумма раунда — $6,25 млн, в нём также приняли участие предыдущие инвесторы — фонды Morpheus Ventures, Marbruck Investments и другие. Wire привлекла конвертируемый заём, условия сделки и оценку компании партнёры не раскрывают.

Wire был запущен в 2014 году как универсальный мессенджер для пользователей и конкурент WhatsApp, Slack и самого Skype. Он поддерживает групповые чаты, голосовые звонки и другие функции.

Wire

В конце 2017 года компания наняла нового гендиректора, Мортена Броггера (Morten Brøgger), который до этого возглавлял сервис Huddle. Он направил развитие мессенджера на b2b-сегмент и его потребнось в безопасной коммуникации, писал TechCrunch в ноябре 2019 года. К тому моменту у Wire оставалось около 500 тысяч пользователей, которые компания планировала продолжить обслуживать, как и корпоративный сегмент.

По данным компании, сейчас у неё 700 корпоративных клиентов, в том числе Fortum, Aon, EY и SoftBank Robotics, а также крупные госорганизации в США и Европе. Штаб-квартира находится в Швейцарии, офисы — в Берлине и Сан-Франциско.

Wire называет себя «самой безопасной и конфиденциальной платформой для совместной работы». Мессенджер заявляет, что сообщения, конференц-связь и файлы защищены сквозным шифрованием, а ключи дешифровки хранятся только на устройствах пользователей, а не на серверах компании.

Для Elysium это первая инвестиция в Wire, уточнил Орешкин. В портфолио фонда также платформа для хранения цифровых активов и криптовалют Anchorage, сервис для анализа женского здоровья Flo, фотосервис Prisma и групповой мессенджер Capture.

Elysium инвестировала в Wire, потому что понимает рост рынка мессенджеров, говорит Орешкин — а стоимость приватности растёт с каждым днём как среди обычных пользователей, так и в бизнес-сегменте.

«Мессенджеры — это будущие браузеры. А предприятия готовы платить за корпоративные коммуникационные платформы как за эффективную и безопасную рабочую среду, в которой помимо удобной переписки можно осуществлять групповые голосовые звонки, видео-конференции и обмен файлами», — отметил представитель фонда. Кроме того, приложение для совместной работы помогает соблюдать требования регуляторов в вопросах хранения данных, предотвращать риск утечки данных от кибер-атак и повышать производительность на рабочем месте.

Среди безопасных сервисов для обычных пользователей в Elysium называют Telegram и Signal. В корпоративном сегменте потенциальные конкуренты Wire — Mattermost с $70 млн инвестиций и Slack, который вышел на биржу в июне 2019 года при оценке в $23 млрд.

Wire впервые привлёк внешний капитал в феврале 2019 года: $8,2 млн от Morpheus Ventures и других инвесторов. У сервиса есть три тарифа для компаний: Wire Pro (от €4 за пользователя в месяц), Wire Enterprise (от €8 за пользователя в месяц) и Wire Enterprise Technology (цена по запросу).