«Альфа Директ», «Сбербанк Инвестор», «Тинькофф Инвестиции»: что удобнее для торговли с телефона

Когда в феврале 2020 года Центральный Банк опустил ключевую ставку до 6%, я решил не продлевать банковские вклады, а переложить рубли в акции и облигации. Остро встал вопрос выбора брокера.

В закладки Аудио

Торгую на бирже с 2014 года. Небольшими суммами, поэтому это скорее хобби. К прошлому брокеру имелись нарекания, поэтому стал искать замену.

Я клиент «Альфы», «Сбербанка» и «Тинькофф», было логично протестировать сопутствующие брокерские услуги. Интересовали не только комиссии, но и удобство торговли через смартфон. Банковские приложения меня устраивают, а как обстоят дела с брокерскими?

Открыл счета и в течение трех месяцев торговал, записывал баги, сравнивал функциональность. Настала пора подвести черту.

Мой дневник наблюдений Артур Малосиев

Пока готовился обзор, ключевая ставка опустилась до 5,5%, что привело к понижению доходности вкладов. А этим утром вышла новость, что ЦБ не исключает дальнейшего снижения в ближайшее время.

Сравнение, думаю, будет полезно не только новичкам, но и существующим клиентам.

Количество клиентов

Три банка входят в топ-10 операторов на Московской бирже по количеству открытых счетов. По данным на апрель 2020 года, количество зарегистрированных клиентов:

«Тинькофф»: 1,68 млн.

«Сбербанк»: 1,64 млн.

«Альфа-Банк»: 159 тысяч.

Статистика Мосбиржи обновляется каждый месяц Moex.com

Однако количество клиентов не коррелирует с объемом проводимых операций, поэтому вот топ-10 брокеров с самым большим оборотом на апрель 2020 года:

Группа компаний «Регион»: 6796 млрд рублей. ФГ БКС: 3436 млрд рублей.

ООО «Ренессанс Брокер»: 1860 млрд рублей.

Группа банка «ФК Открытие»: 1533 млрд рублей.

ВТБ: 1403 млрд рублей.

Банк ГПБ (АО): 1384 млрд рублей.

ООО «АЛОР +»: 805 млрд рублей.

АО «Райффайзенбанк»: 751 млрд рублей.

ООО «универ Капитал»: 694 млрд рублей.

Сбербанк: 690 млрд рублей.

«Альфы» и «Тинькофф» здесь уже нет. Это связано с тем, что компании из «десятки» выше — маркет-мейкеры на рынке ценных бумаг. У них договор с биржей о поддержании уровня цен для трейдеров со скромными депозитами, то есть физических лиц. Так, «Регион» обслуживает «Аэрофлот», «Открытие» следит за АФК «Система», «Алор» отвечает за «Сургутнефтегаз». Список маркет-мейкеров доступен к ознакомлению на сайте FinMarket.ru (AFLT).

Со статистикой покончили, переходим к сравнению. Основные пункты я выделил в разделы. В конце солянкой дам разные мелочи.

Открытие брокерского счета

Брокерский счет открывается в течение двух рабочих дней через мобильные приложения:

Тарифы и комиссии

Брокеры живут за счет комиссий, поэтому после открытия брокерского счета определяемся с тарифом, чтобы не переплачивать:

«Альфа»: «Оптимальный» — абонентская плата снимается каждый день в размере 0,06% годовых от стоимости бумаг в портфеле. Комиссии за сделку: 0,04% для российских ценных бумаг, 0,05% для иностранных.

В тарифах разобраться очень сложно.

годовых от стоимости бумаг в портфеле. Комиссии за сделку: для российских ценных бумаг, для иностранных. В тарифах разобраться очень сложно. «Сбербанк»: «Самостоятельный» — абонентская плата отсутствует, комиссия за сделку 0.06% (по факту, 0.069…).



«Тинькофф»: «Трейдер» – абонентская плата 290 рублей в месяц, комиссия за сделку 0.05%.



У брокеров комиссии и абонентская плата меняются в лучшую сторону, если оборот превышает определенную сумму. Чем больше торгует клиент, тем лучше живется брокеру. Если вы плюсе или минусе, то брокер всегда будет в плюсе.

«Альфа» и «Сбербанк» не показывают на экране приложений удержанную комиссию. Вот как выглядит карточка сделки в «Альфа Директе»:

Скриншот из «Альфа Директа». Продал 45 акций Группы ЛСР по 613,6 рублей = 27 612 рублей

В «Сбербанке» та же ситуация, комиссии не указываются.

А вот «Тинькофф» дает полную информацию по сделкам.

«Тинькофф Инвестиций», комиссии указаны

Чтобы узнать, сколько с вас удержали «Альфа» и «Сбербанк», надо с компьютера зайти в личный кабинет и создать отчет.

Вывод :

У «Альфы» низкая комиссия за сделку. «Альфа» и «Сбер» не отображают комиссию в мобильном приложении. «Тинькофф» — самый дорогой из трех брокеров, зато максимально открытый.

Вывод средств на банковскую карту

Иногда хочется зафиксировать прибыль и порадовать чем-то себя в офлайне: жену в ресторан сводить или выбраться семьей в аквапарк. Помним об ограничениях вывода денег:

«Альфа»: только по рабочим дням с 9:00 до 23:45.

«Сбербанк»: только по рабочим дням с с 9:30 до 17:55.



«Тинькофф»: ограничений нет, круглосуточно, 24/7.

Вывод : «Тинькофф» дает трейдерам возможность выводить деньги в любое время.

Пополнение брокерского счета

У «Альфы» и «Тинькоффа» зачисление происходит в течение пяти минут.

У «Сбера» же деньги приходят не сразу. Иногда запаздывают на два часа. Проблема известна с 2015 года, вот нашел отзыв на «Банки.ру».

Вывод : деньги рано или поздно зачислятся.

Подтверждение сделок

«Альфа»: после установки приложения генерируется цифровая подпись для каждого гаджета и компьютера. Ее наличие означает, что можно торговать.

«Сбербанк»: первая сделка за день подтверждается через SMS. Пауза до 15 минут.

«Тинькофф»: запустил и торгуй без подтверждений.

Вывод : У клиентов «Сбербанка» не получится торговать на открытии биржи, когда большая волатильность и возможности для спекуляций: SMS просто не успеет дойти.

Российские акции

Торговля на российском рынке осуществляется через Московскую биржу. Все три брокера к ней подключены.

Иностранные акции

Торги иностранными эмитентами идут через Санкт-Петербургскую биржу.

«Сбербанк» к ней не подключен. Для меня это было сюрпризом: -)

«Альфа» и «Тинькофф» позволяют торговать акциями Apple, Microsoft, Facebook и других иностранных компаний.

«Альфа» не отображает логотипы большинства компаний, «Тинькофф» показывает. Мелочь, а приятно

Портфель долларовых акций в «Альфа Директе» отображается в рублях.

Альфа Директ, долларовые акции в рублях – очень неудобно

Поддержка подтвердила, что изменить валюту нельзя. Это нелогично и неудобно, так как одновременно меняется не только курс акций, но и национальной валюты. Если я торгую на американском рынке, зачем мне считать прибыль через рубли?

«Тинькофф» показывает изменения в долларах. Но не хватает цены акции, как в «Альфе».

«Тинькофф Инвестиции», мои акции на 26 мая 2020

Вывод : Самый интересный фондовый рынок недоступен для клиентов «Сбербанка». У «Альфы» проблемы с долларовыми ценами. Америкой удобно торговать через «Тинькофф».

Торги облигациями

Держу в облигациях треть портфеля. Для поиска и анализа облигаций использую сайты dohod.ru и rusbonds.ru, так как через брокерские приложения сложно сделать выбор.

«Альфа»:описание облигаций отсутствует, не указаны дата оферты и календарь будущих выплат. Зато есть объем торгов.

«Альфа Директ», облигации

«Сбербанк»:Нет описаний, размеров купонов и сроков выплат, дат погашения или оферты.

«Сбербанк Инвестор», облигации

«Тинькофф»:Карточка облигации заполнена подробно, калькулятор доходности поможет рассчитать прибыль, календарь дивидендов на прошлые и будущие даты. Отдельно подсвечено, какие купоны не облагаются НДФЛ (с 2021 года исключений не будет).

«Тинькофф Инвестиции», облигации

Не хватает объема торгов за день, как у «Альфы», чтобы понять, насколько ликвидна бумага.

Когда выплачивается купон:

«Альфа»: за три недели на электронную почту приходит первое письмо о плановых выплатах, второе – при когда деньги зачислены на брокерский счет. В приложении уведомлений по купонам и дивидендам нет.

«Сбербанк»: за один-два дня до выплаты на почту приходит письмо. По факту поступления денег — SMS. В приложении уведомлений по купонам и дивидендам нет

SMS от «Сбербанка»

«Тинькофф»: уведомление в приложении по факту зачисления средств.

Дивиденды по российским акциям

Дивиденды по российским акциям зачисляются на брокерский счет, потом с них списывают 13% НДФЛ. Декларации в ФНС подавать не надо: брокер выступает вашим налоговым агентом.

Дивиденды по зарубежным бумагам

Так как Сбербанк не предоставляет доступ к иностранным бумагам, то этот раздел без него, увы.

Чтобы сэкономить на налогах с дивидендов по американским акциям, надо у брокеров подписать форму W-8BEN. Делается это онлайн, что удобно. Например, у ВТБ придется пилить в офис и ждать потом пять дней.

Если не подписать форму, то от суммы дивидендов американских акций удержат 30%.

Если форма подписана, то 10% удержится в пользу США автоматически, а 3% доплачиваем самостоятельно в нашу налоговую.



«Альфа»: форму подписал, но с дивидендов по-прежнему удерживают 30%. Из переписки с саппортом выясняется, что форма не работает!

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Вопрос: У меня подписана W-8BEN. Почему с дивидендов удерживается 30%?



Саппорт «Альфа Директа»: Добрый день, налог с дивидендов по акциям американских эмитентов, по которым он выплачивается, составляет 30%. По дивидендам акций США мы не являемся налоговым агентом. Эмитент сам удерживает налог на территории США.



Проект по реализации услуги предоставления льготной ставки налога с дивидендов в соответствии с налоговым законодательством США есть в плане работ «Альфа-Банка».



Мы обязательно проинформируем об услуге и условиях её предоставления сообщением в Личный Кабинет и на нашем сайте по окончанию его реализации.

Это грустно. В «Альфе» я планировал собирать дивидендный портфель из американских акций. Теперь эта затея кажется мне невыгодной, так как я не попадаю под льготную налоговую ставку и отчисляю 30% с дивидендов вместо 13%.

Форма W-8BEN у «Альфы» подписывается только для галочки. Если уж быть совсем параноиком, то можно предположить, что банк просто оставляет процент с дивидендов себе. Как тут докажешь?

«Тинькофф»: форма W-8BEN работает с исключениями. Под соглашение W8-BEN не попадают:

Иностранные компании, зарегистрированные не в США – например, Seagate (SGX).

Американские инвестиционные фонды недвижимости.



Любая бумага, если что-то пошло не так… Иногда Тинькофф списывает 30% с чистых «американцев», а потом начинаются волокита со службой поддержки.



Вывод : В «Альфе» с американских дивидендов списывают 30%. В «Тинькофф как повезет».

Поиск и анализ дивидендных акций

Чтобы получить законные дивиденды, необязательно держать акцию в портфеле месяцами. Ее можно купить до даты закрытия реестра, а на следующий день продать. Дата закрытия реестра известна заранее. Но…

«Альфа» и «Сбербанк»: нет информации о дивидендах. От слова совсем. Зачем вам дивиденды?

«Тинькофф»: в карточке компании полная информация по дивидендам.

«Тинькофф Инвестиции», вкладка «Дивиденды»

Для поиска и анализа дивидендных историй я пользуюсь сторонним сервисом InvestMint.ru (если зарегистрируетесь по промо-коду seabreeze, то начислят дополнительные месяцы).

На главной странице приведен календарь будущих дивидендов, сортировка по биржам и процентам. И, самое главное для меня, имеется история закрытия дивидендных гэпов.

InvestMint, календарь дивидендов

Новости и ближайшие выплаты на неделю транслируются в Telegram-канал @investmint.

Вывод : Из мобильных приложений только «Тинькофф Инвестиции» дают полную информацию о дивидендах. Но дивидендные компании надо искать самому.

Поиск и анализ компаний

Компании оцениваются и сравниваются по мультипликаторам на основе финансовых отчетов.

«Альфа»:нет информации о компаниях. Даже описания, чем занимается. Более того, в поиске вы не найдете акций по запросам Северсталь или ТМК, потому что у «Альфы» они называются «Севсталь» и «Труб. метал. комп.»Приходится юзать тикеры.

«Сбербанк»: нет информации о компаниях. Есть вкладка «Новости», но она всегда пустая.

«Тинькофф»: полное описание эмитента, прогнозы аналитиков, основные финансовые показатели и связанные новости. Для предварительного ознакомления норм. Брокер удерживает пользователя внутри экосистемы.

«Тинькофф Инвестиции», акции Facebook

Для более полного погружения в финансовую отчетность я использую сервис FinanceMarker, который наглядно показывает динамику изменений популярных мультипликаторов, прибыли, выручки, долга, денежных потоков. Также на графике отображаются сделки инсайдеров по американским бумагам. И еще много чего полезного. Пример.

Financemarker.ru, фрагмент отчета

Вывод : перед покупкой акций на долгосрок лучше изучить финансовые результаты компании через различные сервисы.

В социальных сетях много групп с подробными анализами эмитентов. Вот мои самые любимые:

«ВКонтакте»: Борода Инвестора, ироничные разборы компаний Брониславом Шаровым. Не в бровь, а в глаз. YouTube:

«Саймонофф-Биржевик», очень много обучающего материала по торговле и ежедневные анализы рынка. Встречается мат.

«Деньги не спят» (Проект «Тинькофф»).



Откровения трейдера. Ведущий Василий Олейник на канале «Деньги не спят».

Теlegram: «ИнвестТема», достойная аналитика Владимира Литвинова. Интересно покопаться в архиве.

Подкасты: «Российский инвестор», «Жадный Инвестор» (подкаст «Тинькофф»), Bastion.

Маржинальная торговля

Маржинальная торговля с использованием кредитного плеча позволяет проводить сделки на суммы, многократно превышающие общий капитал трейдера.

«Альфа»:торговля с заемными средствами подключена по умолчанию для российских акций. Как ее отключить, не нашел. Это пару раз сыграло со мной злую шутку.

Недавно фиксировал прибыль по 510 акциям «Сбербанка», но запамятовал, что 1 лот = 10 акций (торговля ведется лотами). Вбил 510 — и продал 5 100 штук. Брокер услужливо подставил свое плечо на 888 тысяч рублей.

«Альфа Директ». Когда хотел продать 510 акций «Сбербанка». Плечо на 888 тысяч рублей. Комиссия 1600 рублей + курсовая разница.

В последнем обновлении «Альфа Директа» указывается количество акций в лоте на первом экране покупки, а то подобных мне, видимо, было много.

Американскими акциями с плечом торговать в «Альфе» нельзя. Такие дела.

«Сбербанк»: маржиналка подключается по забросу в «Сбербанке.Онлайн», решения ждать пару дней. Не подключал.

«Тинькофф»: маржинальная торговля включается триггером в настройках. Активация моментальная — это видно по появившимся лимитам.

«Тинькофф Инвестиции». Доступно к покупке: три акции Аэрофлота (с плечом 3533)

Вывод : с «Альфой» можно уйти в отрицательный баланс.

Отложенные ордера, Stop Loss, Take Profit

Краткосрочные спекуляций веду от уровней. Чтобы не сидеть постоянно перед монитором, раз-два в неделю смотрю на графики, корректирую линии поддержки и сопротивления и выставляю отложенные (лимитные) ордера.

Акции Сбербанка, уровни поддержки и сопротивления для спекуляции

От уровней торговал главный герой книги «Инвестор-танцор. Как я заработал 2 миллиона долларов на фондовом рынке» Николас Дарвас (ссылка на аудиокнигу в YouTube, кому интересно).

Когда цена достигает синей линии поддержки, акция покупается автоматически. На красной линии сопротивления продается. Такой подход экономит время и нервы.

Альфа Директ, уведомления о сработавших ордерах

После покупки ставлю лимитные ордера Stop Loss и Take Profit.

Изменение цены акций Сбербанка с выставленными стопами и профитами

Стоп-лосс позволяет закрыть позицию, если цена меняется против вас, иными словами — остановить убытки.

позволяет закрыть позицию, если цена меняется против вас, иными словами — остановить убытки. Тейк-профит позволяет закрыть позицию, когда цена меняется в вашу сторону, иными словами — зафиксировать прибыль.

«Альфа Директ» и «Тинькофф Инвестиции», выставление лимитных заявок. Где проще разобраться?

«Тинкофф Инвестиции». Рынок пошел вниз, сработал стоп-лосс по «Боингу»

При краткосрочных спекуляциях для выставления стоп-лоссов пользуюсь правилом двух процентов из книги Александра Элдера «Трейдинг. Первые шаги»:

В каждой сделке нельзя рисковать более чем 2% торгового счета.

Пример

А. Сумма на счете 500 тысяч рублей.

Б. Хочу купить «Лукойла» по 4500 рублей.

В. Изучив график, принимаю решение поставить защитный стоп-приказ на уровне 4300 рублей.

Теперь подсчитаем: 2% х 500 тысяч рублей = 10 тысяч рублей. Это максимальный риск, допустимый в любой сделке в моем портфеле.

4500 рублей — 4300 рублей = 200 руб. Это риск по одной акции «Лукойла».

10 тысяч рублей / 200 рублей = 50. Это максимальный допустимый размер сделки, 50 акций. Лучше взять 48 штук, чтобы учесть комиссию и проскальзывание.

Возвращаемся к приложениям брокеров.

«Альфа»: тейк-профиты и стоп-лоссы доступны и не ограничены по времени. Менять нельзя, только закрыть и открыть новый приказ.



Отложенные ордера на покупку и продажу действуют в течение месяца, их можно выставлять даже когда биржа закрыта. Мало ли, в два часа ночи посетит Великая Идея…

«Сбербанк»: тейк-профит есть. Стоп-лосса нет. Брокер лишил клиентов своего мобильного приложения самого главного антирискового инструмента.

«Тинькофф»: Тейк-профиты и стоп-лоссы доступны и не ограничены по времени. Менять можно тапом по заявке.

Отложенные ордера на покупку и продажу действуют сутки и выставляются только во время торговой сессии. После закрытия биржи отложенные заявки аннулируются и на следующий день их приходится заново выставлять. Когда спекулируешь десятком бумаг, то это довольно муторно, долго.

«Тинькофф Инвестиции». Отложенные ордеры аннулировались после закрытия биржи

Из-за таких аннулированных заявок я много раз не успевал их выставить заново и упускал возможности на открытии следующего дня.

Вывод : «Альфа Директ» удобен для краткосрочных спекуляций и экономит время на торговле за счет долгих лимитных ордеров. «Сбербанк Инвестор» не подходит для активных спекуляций. Стопы и профиты проще ставить в интерфейсе «Тинькофф Инвестиций».

Уведомления об изменении цен

Когда сделок нет, но интересно следить за акцией, я выставляю приказ: сообщить, когда цена достигнет Х.

«Альфа»: уведомления есть.

«Сбербанк»: уведомлений нет. Удивительный брокер.

«Тинькофф»: уведомления есть. Но дико запаздывают — до полутора часов. А иногда вообще не доходят.

Вывод : у «Тинькофф» почти в десять раз больше клиентов, чем у «Альфы», поэтому ИТ-инфраструктура больше загружена. Это дает более «маленькой» «Альфе» преимущество в скорости доставки информации.

Терминалы для компьютера

Хотя статья про мобильные приложения, но темы компьютеров коснуться стоит. Плюс десктопных торговых терминалов в том, что они имеют больше возможностей, чем мобильные приложения.

«Альфа»: QUIK (Windows) + собственный терминал Альфа-Директ 4.0 (Windows) + бесплатный набор торговых роботов.

«Сбербанк»: QUIK (Windows) + webQUIK (из браузера).

«Тинькофф»: собственный кросс-браузерный терминал. Интуитивно понятный. Периодически тормозит.

Мне удобней торговать с телефона, поэтому ноутбук для сделок использую редко.

Диаграммы и котировки

Графики из мобильных приложений брокеров функционально ограничены. В них нет индикаторов (объема, RSI, MACD и так далее). Но мне индикаторы не всегда нужны, чтобы принять решение о покупке/продаже.

«Альфа»: пожалуй, самый удобный график в виде японских свечей. Тут можно рисовать линии, уровни поддержки, а таймфрейм менять от минуты до месяца. Имеется зум пальцами.

«Альфа Директ». С планшета удобно юзать

Сбербанк: у приложения нет горизонтальной ориентации на планшете, а графики ни о чем. Минимальный таймфрейм составляет 1 день.

«Сбербанк Инвестор». Торгуй!

«Тинькофф»: график переключается из скользящих средних на японские свечи. Таймфрейм от пяти минут до месяца. Рисовать нельзя. Зума нет.

🔎 Тинькофф Инвестиции. Кружки – сделки по AMD. Сам график так себе

Для анализа графиков с гаджетов лучше установить приложение TradingView (iOS + Android), на компьютере использую сайт Investing.com – бесплатный аналог TradingView с общей базой данных и аналитикой на русском языке.

История сделок и статистика по портфелю

С учетом активов у брокеров неточности. Все используют метод First In, First Out. Смысл этого метода в том, что активы, купленные первыми, выбывают с учета тоже первыми.

«Альфа»: история сделок хранится в приложении за последние три дня. Потом надо открывать ноутбук и заходить в личный кабинет на сайте.

«Сбербанк»: та же картина.

«Тинькофф»: история сохраняется. Удобно, чтобы освежить память.

Но когда портфелей несколько, акции пересекаются, десять сделок в день, то на помощь приходят либо Гугл Таблицы, либо специализированные сервисы.

Для учета активов я использую Intelinvest.ru. Сервис поддерживает импорт сделок в формате Excel из кабинетов 17 брокеров.

Intelinvest.ru, страница импорта. Промо-код xocepyg4Y1 даст 20% скидку :)

Intelinvest считает прибыль с учетом комиссий, поддерживает актуальные курсы и является кросс-браузерным. Доступно приложение для смартфонов.

Портфели расшариваются — пример моего ИИС. Нажатие на три точки покажет все сделки с акцией.

На планшете – торговый терминал, на ноутбуке – Investing.com, на телефоне – телеграм-канал @markettwits 🇷🇺 или @fin_twitt 🇺🇸 Артур Малосиев

Служба поддержки

Скорость ответа саппорта в приложениях «Альфы» и «Тинькофф» одинаковая, в пределах 20–40 минут. Однако переписка у «Альфы» через несколько дней стирается. У «Тинькофф» часто разговор начинается с виртуальным помощником, а если вопрос ему непонятен, то подключается живой оператор.

«Тинькофф Инвестиции», бот ответил на вопрос

В «Сбербанке» отвечают намного дольше. Когда сотрудник поддержки не знает ответа на вопрос, то пишет «Обратитесь к клиентскому менеджеру» и дает общий телефон банка.

Вывод : «Альфа» и «Тинькофф» оперативно отвечают на вопросы. «Тинькофф» для скорости задействует ИИ.

Общение пользователей между собой

С поддержкой общаться не так интересно, как с другими участниками рынка.

В «Альфе» все пользователи общаются в общем чате, а-ля 90-е. Винегрет еще тот.

В «Сбербанке» общаться с пользователями нельзя.

У «Тинькофф» запущена социальная сеть «Пульс». Идея, скорее всего, подсмотрена у «Неттрейдера» (сейчас «Фридом Финанс»), в 2014 там такая была.

Через «Пульс» можно подписываться на сделки других участников и обсуждать дела в раздельных комнатах по каждой акции. Когда плохо, вас поддержут, скажут доброе слово.

«Тинькофф Инвестиции», лента AMD

Внутри ведутся каналы с новостями, аналитикой и вообще народ рассказывает о трейдерских буднях. Эдакий народный Smart-Lab.ru с эмоциями, которые у некоторых зашкаливают.

Когда решил шортить AMD

Когда маркет-мейкеры «Аэрофлота» устроили шортовый вынос

Удобная статистика портфеля любого участника, которой не хватает в «Альфе» и «Сбербанке». Ниже мой профиль.

🔎 Тинькофф Инвестиции, как меня видят другие участники

Вывод : В «Тинькофф» созданы условия для общения трейдеров между собой. Портфели публичны, но анонимны. Видимость для остальных переключается в настройках. Из «Пульса» часть новостей узнается быстрее, чем из профильных СМИ.

Еще чуть-чуть…

Факты, которые не вошли в другие разделы.

В «Альфе» торговля на валютной бирже ведется лотами по 1000 долларов или евро. Если лотов меньше 50, то взымается дополнительная комиссия 50 рублей. Курсы TODay и TOMorrow.

В «Тинькофф» покупается хоть $1.

В «Альфе» самая длинная рабочая сессия. Это удобно на смартфонах без Face ID и отпечатка пальцев, где надо постоянно вводить пароль. Android-версия более удобная, чем iOS.

В «Сбербанке» нельзя торговать с двух устройств одновременно. Про отсутствие горизонтальной ориентации писал выше.

У «Сбербанка» самое большое проскальзывание, когда сделка по рыночной цене.

«Альфа» высылает приглашения принять участие в собрании акционеров через Национальный расчетный депозитарий. Стоимость услуги 135 рублей. «Сбербанк» предлагает то же самое, но за 1500 рублей. «Тинькофф» письма не шлет, никуда не приглашает.

Все брокеры периодически подвисают, в приложение войти нельзя или портфель не загружается.

Приложение «Сбербанка» периодически завершает работу на стадии покупки.

В «Тинькофф» не хватает объема торгов, как у «Альфы».

На первую сделку в «Тинькофф» купите рублевую акцию. Я купил Apple, теперь обслуживание счета списывается с долларового счета.

«Тинькофф Инвестиции», списание комиссии за обслуживание

Заключение

Итак, что касается мобильных приложений:

Как инвестор по российским бумагам (покупка на несколько лет вперед), выбираю «Сбербанк Инвестор». Инвестор не занимается спекуляциями, а периодически через равные промежутки времени покупает акции. В долгосрочной перспективе сэкономлю на брокерском обслуживании.

Как инвестор по американским акциям, выбираю «Тинькофф Инвестиции». Когда «Альфа» разберется с удержанием 30% на дивиденды и ценой в рублях, тогда поговорим.

Как краткосрочный спекулянт по российским акциям, отдаю голос «Альфа Директу».Меньшая комиссия за сделку , продолжительный срок хранения отложенных ордеров плюс моментальные уведомления не оставляют выбора.

продолжительный срок хранения отложенных ордеров плюс моментальные уведомления не оставляют выбора. В качестве скальпера (сделки закрываются через несколько секунд-минут), я откажусь от мобильных приложений и буду использовать торговые терминалы на компьютере. Выбор опять в пользу «Альфа Директа» из-за низких комиссий. Кроме того, «Альфа» бесплатно предоставляет торговых роботов.

Если я новичок на бирже, то лучший выбор — это «Тинькофф Инвестиции». Пусть комиссии и обслуживание счета выше, но зато сделано с любовью. Умеете включать микроволновку, тогда и тут разберетесь без труда.

Спасибо за прочтение!