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Артур Малосиев
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«Альфа Директ», «Сбербанк Инвестор», «Тинькофф Инвестиции»: что удобнее для торговли с телефона

Когда в феврале 2020 года Центральный Банк опустил ключевую ставку до 6%, я решил не продлевать банковские вклады, а переложить рубли в акции и облигации. Остро встал вопрос выбора брокера.

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Торгую на бирже с 2014 года. Небольшими суммами, поэтому это скорее хобби. К прошлому брокеру имелись нарекания, поэтому стал искать замену.

Я клиент «Альфы», «Сбербанка» и «Тинькофф», было логично протестировать сопутствующие брокерские услуги. Интересовали не только комиссии, но и удобство торговли через смартфон. Банковские приложения меня устраивают, а как обстоят дела с брокерскими?

Открыл счета и в течение трех месяцев торговал, записывал баги, сравнивал функциональность. Настала пора подвести черту.

Мой дневник наблюдений Артур Малосиев

Пока готовился обзор, ключевая ставка опустилась до 5,5%, что привело к понижению доходности вкладов. А этим утром вышла новость, что ЦБ не исключает дальнейшего снижения в ближайшее время.

Сравнение, думаю, будет полезно не только новичкам, но и существующим клиентам.

Количество клиентов

Три банка входят в топ-10 операторов на Московской бирже по количеству открытых счетов. По данным на апрель 2020 года, количество зарегистрированных клиентов:

  • «Тинькофф»: 1,68 млн.
  • «Сбербанк»: 1,64 млн.
  • «Альфа-Банк»: 159 тысяч.
Статистика Мосбиржи обновляется каждый месяц Moex.com

Однако количество клиентов не коррелирует с объемом проводимых операций, поэтому вот топ-10 брокеров с самым большим оборотом на апрель 2020 года:

  1. Группа компаний «Регион»: 6796 млрд рублей.

  2. ФГ БКС: 3436 млрд рублей.
  3. ООО «Ренессанс Брокер»: 1860 млрд рублей.
  4. Группа банка «ФК Открытие»: 1533 млрд рублей.
  5. ВТБ: 1403 млрд рублей.
  6. Банк ГПБ (АО): 1384 млрд рублей.
  7. ООО «АЛОР +»: 805 млрд рублей.
  8. АО «Райффайзенбанк»: 751 млрд рублей.
  9. ООО «универ Капитал»: 694 млрд рублей.
  10. Сбербанк: 690 млрд рублей.

«Альфы» и «Тинькофф» здесь уже нет. Это связано с тем, что компании из «десятки» выше — маркет-мейкеры на рынке ценных бумаг. У них договор с биржей о поддержании уровня цен для трейдеров со скромными депозитами, то есть физических лиц. Так, «Регион» обслуживает «Аэрофлот», «Открытие» следит за АФК «Система», «Алор» отвечает за «Сургутнефтегаз». Список маркет-мейкеров доступен к ознакомлению на сайте FinMarket.ru (AFLT).

Со статистикой покончили, переходим к сравнению. Основные пункты я выделил в разделы. В конце солянкой дам разные мелочи.

Открытие брокерского счета

Брокерский счет открывается в течение двух рабочих дней через мобильные приложения:

  • «Альфа Директ» (iOS, Android)
  • «Сбербанк Инвестор» (iOS, Android)
  • «Тинькофф Инвестиции» (iOS / Android)

Тарифы и комиссии

Брокеры живут за счет комиссий, поэтому после открытия брокерского счета определяемся с тарифом, чтобы не переплачивать:

  • «Альфа»: «Оптимальный» — абонентская плата снимается каждый день в размере 0,06% годовых от стоимости бумаг в портфеле. Комиссии за сделку: 0,04% для российских ценных бумаг, 0,05% для иностранных.
    В тарифах разобраться очень сложно.
  • «Сбербанк»: «Самостоятельный» — абонентская плата отсутствует, комиссия за сделку 0.06% (по факту, 0.069…).
  • «Тинькофф»: «Трейдер» – абонентская плата 290 рублей в месяц, комиссия за сделку 0.05%.

У брокеров комиссии и абонентская плата меняются в лучшую сторону, если оборот превышает определенную сумму. Чем больше торгует клиент, тем лучше живется брокеру. Если вы плюсе или минусе, то брокер всегда будет в плюсе.

«Альфа» и «Сбербанк» не показывают на экране приложений удержанную комиссию. Вот как выглядит карточка сделки в «Альфа Директе»:

Скриншот из «Альфа Директа». Продал 45 акций Группы ЛСР по 613,6 рублей = 27 612 рублей

В «Сбербанке» та же ситуация, комиссии не указываются.

А вот «Тинькофф» дает полную информацию по сделкам.

«Тинькофф Инвестиций», комиссии указаны

Чтобы узнать, сколько с вас удержали «Альфа» и «Сбербанк», надо с компьютера зайти в личный кабинет и создать отчет.

Вывод:

  1. У «Альфы» низкая комиссия за сделку.
  2. «Альфа» и «Сбер» не отображают комиссию в мобильном приложении.
  3. «Тинькофф» — самый дорогой из трех брокеров, зато максимально открытый.

Вывод средств на банковскую карту

Иногда хочется зафиксировать прибыль и порадовать чем-то себя в офлайне: жену в ресторан сводить или выбраться семьей в аквапарк. Помним об ограничениях вывода денег:

  • «Альфа»: только по рабочим дням с 9:00 до 23:45.
  • «Сбербанк»: только по рабочим дням с с 9:30 до 17:55.
  • «Тинькофф»: ограничений нет, круглосуточно, 24/7.

Вывод: «Тинькофф» дает трейдерам возможность выводить деньги в любое время.

Пополнение брокерского счета

У «Альфы» и «Тинькоффа» зачисление происходит в течение пяти минут.

У «Сбера» же деньги приходят не сразу. Иногда запаздывают на два часа. Проблема известна с 2015 года, вот нашел отзыв на «Банки.ру».

Вывод: деньги рано или поздно зачислятся.

Подтверждение сделок

  • «Альфа»: после установки приложения генерируется цифровая подпись для каждого гаджета и компьютера. Ее наличие означает, что можно торговать.
  • «Сбербанк»: первая сделка за день подтверждается через SMS. Пауза до 15 минут.
  • «Тинькофф»: запустил и торгуй без подтверждений.

Вывод: У клиентов «Сбербанка» не получится торговать на открытии биржи, когда большая волатильность и возможности для спекуляций: SMS просто не успеет дойти.

Российские акции

Торговля на российском рынке осуществляется через Московскую биржу. Все три брокера к ней подключены.

Иностранные акции

Торги иностранными эмитентами идут через Санкт-Петербургскую биржу.

«Сбербанк» к ней не подключен. Для меня это было сюрпризом: -)

«Альфа» и «Тинькофф» позволяют торговать акциями Apple, Microsoft, Facebook и других иностранных компаний.

«Альфа» не отображает логотипы большинства компаний,  «Тинькофф» показывает. Мелочь, а приятно

Портфель долларовых акций в «Альфа Директе» отображается в рублях.

Альфа Директ, долларовые акции в рублях – очень неудобно

Поддержка подтвердила, что изменить валюту нельзя. Это нелогично и неудобно, так как одновременно меняется не только курс акций, но и национальной валюты. Если я торгую на американском рынке, зачем мне считать прибыль через рубли?

«Тинькофф» показывает изменения в долларах. Но не хватает цены акции, как в «Альфе».

«Тинькофф Инвестиции», мои акции на 26 мая 2020

Вывод: Самый интересный фондовый рынок недоступен для клиентов «Сбербанка». У «Альфы» проблемы с долларовыми ценами. Америкой удобно торговать через «Тинькофф».

Торги облигациями

Держу в облигациях треть портфеля. Для поиска и анализа облигаций использую сайты dohod.ru и rusbonds.ru, так как через брокерские приложения сложно сделать выбор.

«Альфа»:описание облигаций отсутствует, не указаны дата оферты и календарь будущих выплат. Зато есть объем торгов.

«Альфа Директ», облигации

«Сбербанк»:Нет описаний, размеров купонов и сроков выплат, дат погашения или оферты.

«Сбербанк Инвестор», облигации

«Тинькофф»:Карточка облигации заполнена подробно, калькулятор доходности поможет рассчитать прибыль, календарь дивидендов на прошлые и будущие даты. Отдельно подсвечено, какие купоны не облагаются НДФЛ (с 2021 года исключений не будет).

«Тинькофф Инвестиции», облигации

Не хватает объема торгов за день, как у «Альфы», чтобы понять, насколько ликвидна бумага.

Когда выплачивается купон:

  • «Альфа»: за три недели на электронную почту приходит первое письмо о плановых выплатах, второе – при когда деньги зачислены на брокерский счет. В приложении уведомлений по купонам и дивидендам нет.
  • «Сбербанк»: за один-два дня до выплаты на почту приходит письмо. По факту поступления денег — SMS. В приложении уведомлений по купонам и дивидендам нет
SMS от «Сбербанка»
  • «Тинькофф»: уведомление в приложении по факту зачисления средств.

Дивиденды по российским акциям

Дивиденды по российским акциям зачисляются на брокерский счет, потом с них списывают 13% НДФЛ. Декларации в ФНС подавать не надо: брокер выступает вашим налоговым агентом.

Дивиденды по зарубежным бумагам

Так как Сбербанк не предоставляет доступ к иностранным бумагам, то этот раздел без него, увы.

Чтобы сэкономить на налогах с дивидендов по американским акциям, надо у брокеров подписать форму W-8BEN. Делается это онлайн, что удобно. Например, у ВТБ придется пилить в офис и ждать потом пять дней.

  • Если не подписать форму, то от суммы дивидендов американских акций удержат 30%.
  • Если форма подписана, то 10% удержится в пользу США автоматически, а 3% доплачиваем самостоятельно в нашу налоговую.

«Альфа»: форму подписал, но с дивидендов по-прежнему удерживают 30%. Из переписки с саппортом выясняется, что форма не работает!

Вопрос: У меня подписана W-8BEN. Почему с дивидендов удерживается 30%?

Саппорт «Альфа Директа»: Добрый день, налог с дивидендов по акциям американских эмитентов, по которым он выплачивается, составляет 30%. По дивидендам акций США мы не являемся налоговым агентом. Эмитент сам удерживает налог на территории США.

Проект по реализации услуги предоставления льготной ставки налога с дивидендов в соответствии с налоговым законодательством США есть в плане работ «Альфа-Банка».

Мы обязательно проинформируем об услуге и условиях её предоставления сообщением в Личный Кабинет и на нашем сайте по окончанию его реализации.

Это грустно. В «Альфе» я планировал собирать дивидендный портфель из американских акций. Теперь эта затея кажется мне невыгодной, так как я не попадаю под льготную налоговую ставку и отчисляю 30% с дивидендов вместо 13%.

Форма W-8BEN у «Альфы» подписывается только для галочки. Если уж быть совсем параноиком, то можно предположить, что банк просто оставляет процент с дивидендов себе. Как тут докажешь?

«Тинькофф»: форма W-8BEN работает с исключениями. Под соглашение W8-BEN не попадают:

  • Иностранные компании, зарегистрированные не в США – например, Seagate (SGX).
  • Американские инвестиционные фонды недвижимости.
  • Любая бумага, если что-то пошло не так… Иногда Тинькофф списывает 30% с чистых «американцев», а потом начинаются волокита со службой поддержки.

Вывод: В «Альфе» с американских дивидендов списывают 30%. В «Тинькофф как повезет».

Поиск и анализ дивидендных акций

Чтобы получить законные дивиденды, необязательно держать акцию в портфеле месяцами. Ее можно купить до даты закрытия реестра, а на следующий день продать. Дата закрытия реестра известна заранее. Но…

«Альфа» и «Сбербанк»: нет информации о дивидендах. От слова совсем. Зачем вам дивиденды?

«Тинькофф»: в карточке компании полная информация по дивидендам.

«Тинькофф Инвестиции», вкладка «Дивиденды»

Для поиска и анализа дивидендных историй я пользуюсь сторонним сервисом InvestMint.ru (если зарегистрируетесь по промо-коду seabreeze, то начислят дополнительные месяцы).

На главной странице приведен календарь будущих дивидендов, сортировка по биржам и процентам. И, самое главное для меня, имеется история закрытия дивидендных гэпов.

InvestMint, календарь дивидендов

Новости и ближайшие выплаты на неделю транслируются в Telegram-канал @investmint.

Вывод: Из мобильных приложений только «Тинькофф Инвестиции» дают полную информацию о дивидендах. Но дивидендные компании надо искать самому.

Поиск и анализ компаний

Компании оцениваются и сравниваются по мультипликаторам на основе финансовых отчетов.

«Альфа»:нет информации о компаниях. Даже описания, чем занимается. Более того, в поиске вы не найдете акций по запросам Северсталь или ТМК, потому что у «Альфы» они называются «Севсталь» и «Труб. метал. комп.»Приходится юзать тикеры.

«Сбербанк»: нет информации о компаниях. Есть вкладка «Новости», но она всегда пустая.

«Тинькофф»: полное описание эмитента, прогнозы аналитиков, основные финансовые показатели и связанные новости. Для предварительного ознакомления норм. Брокер удерживает пользователя внутри экосистемы.

«Тинькофф Инвестиции», акции Facebook

Для более полного погружения в финансовую отчетность я использую сервис FinanceMarker, который наглядно показывает динамику изменений популярных мультипликаторов, прибыли, выручки, долга, денежных потоков. Также на графике отображаются сделки инсайдеров по американским бумагам. И еще много чего полезного. Пример.

Financemarker.ru, фрагмент отчета

Вывод: перед покупкой акций на долгосрок лучше изучить финансовые результаты компании через различные сервисы.

В социальных сетях много групп с подробными анализами эмитентов. Вот мои самые любимые:

«ВКонтакте»: Борода Инвестора, ироничные разборы компаний Брониславом Шаровым. Не в бровь, а в глаз.

YouTube:

Откровения трейдера. Ведущий Василий Олейник на канале «Деньги не спят».

Теlegram: «ИнвестТема», достойная аналитика Владимира Литвинова. Интересно покопаться в архиве.

Подкасты: «Российский инвестор», «Жадный Инвестор» (подкаст «Тинькофф»), Bastion.

Маржинальная торговля

Маржинальная торговля с использованием кредитного плеча позволяет проводить сделки на суммы, многократно превышающие общий капитал трейдера.

«Альфа»:торговля с заемными средствами подключена по умолчанию для российских акций. Как ее отключить, не нашел. Это пару раз сыграло со мной злую шутку.

Недавно фиксировал прибыль по 510 акциям «Сбербанка», но запамятовал, что 1 лот = 10 акций (торговля ведется лотами). Вбил 510 — и продал 5 100 штук. Брокер услужливо подставил свое плечо на 888 тысяч рублей.

«Альфа Директ». Когда хотел продать 510 акций «Сбербанка». Плечо на 888 тысяч рублей. Комиссия 1600 рублей + курсовая разница.

В последнем обновлении «Альфа Директа» указывается количество акций в лоте на первом экране покупки, а то подобных мне, видимо, было много.

Американскими акциями с плечом торговать в «Альфе» нельзя. Такие дела.

«Сбербанк»: маржиналка подключается по забросу в «Сбербанке.Онлайн», решения ждать пару дней. Не подключал.

«Тинькофф»: маржинальная торговля включается триггером в настройках. Активация моментальная — это видно по появившимся лимитам.

«Тинькофф Инвестиции». Доступно к покупке: три акции Аэрофлота  (с плечом 3533)

Вывод: с «Альфой» можно уйти в отрицательный баланс.

Отложенные ордера, Stop Loss, Take Profit

Краткосрочные спекуляций веду от уровней. Чтобы не сидеть постоянно перед монитором, раз-два в неделю смотрю на графики, корректирую линии поддержки и сопротивления и выставляю отложенные (лимитные) ордера.

Акции Сбербанка, уровни поддержки и сопротивления для спекуляции

От уровней торговал главный герой книги «Инвестор-танцор. Как я заработал 2 миллиона долларов на фондовом рынке» Николас Дарвас (ссылка на аудиокнигу в YouTube, кому интересно).

Когда цена достигает синей линии поддержки, акция покупается автоматически. На красной линии сопротивления продается. Такой подход экономит время и нервы.

Альфа Директ, уведомления о сработавших ордерах

После покупки ставлю лимитные ордера Stop Loss и Take Profit.

Изменение цены акций Сбербанка с выставленными стопами и профитами
  • Стоп-лосс позволяет закрыть позицию, если цена меняется против вас, иными словами — остановить убытки.
  • Тейк-профит позволяет закрыть позицию, когда цена меняется в вашу сторону, иными словами — зафиксировать прибыль.
«Альфа Директ» и «Тинькофф Инвестиции», выставление лимитных заявок. Где проще разобраться?
«Тинкофф Инвестиции». Рынок пошел вниз, сработал стоп-лосс по «Боингу»

При краткосрочных спекуляциях для выставления стоп-лоссов пользуюсь правилом двух процентов из книги Александра Элдера «Трейдинг. Первые шаги»:

В каждой сделке нельзя рисковать более чем 2% торгового счета.

Пример

А. Сумма на счете 500 тысяч рублей.

Б. Хочу купить «Лукойла» по 4500 рублей.

В. Изучив график, принимаю решение поставить защитный стоп-приказ на уровне 4300 рублей.

Теперь подсчитаем: 2% х 500 тысяч рублей = 10 тысяч рублей. Это максимальный риск, допустимый в любой сделке в моем портфеле.

4500 рублей — 4300 рублей = 200 руб. Это риск по одной акции «Лукойла».

10 тысяч рублей / 200 рублей = 50. Это максимальный допустимый размер сделки, 50 акций. Лучше взять 48 штук, чтобы учесть комиссию и проскальзывание.

Возвращаемся к приложениям брокеров.

  • «Альфа»: тейк-профиты и стоп-лоссы доступны и не ограничены по времени. Менять нельзя, только закрыть и открыть новый приказ.

Отложенные ордера на покупку и продажу действуют в течение месяца, их можно выставлять даже когда биржа закрыта. Мало ли, в два часа ночи посетит Великая Идея…

  • «Сбербанк»: тейк-профит есть. Стоп-лосса нет. Брокер лишил клиентов своего мобильного приложения самого главного антирискового инструмента.
  • «Тинькофф»: Тейк-профиты и стоп-лоссы доступны и не ограничены по времени. Менять можно тапом по заявке.

Отложенные ордера на покупку и продажу действуют сутки и выставляются только во время торговой сессии. После закрытия биржи отложенные заявки аннулируются и на следующий день их приходится заново выставлять. Когда спекулируешь десятком бумаг, то это довольно муторно, долго.

«Тинькофф Инвестиции». Отложенные ордеры аннулировались после закрытия биржи

Из-за таких аннулированных заявок я много раз не успевал их выставить заново и упускал возможности на открытии следующего дня.

Вывод: «Альфа Директ» удобен для краткосрочных спекуляций и экономит время на торговле за счет долгих лимитных ордеров. «Сбербанк Инвестор» не подходит для активных спекуляций. Стопы и профиты проще ставить в интерфейсе «Тинькофф Инвестиций».

Уведомления об изменении цен

Когда сделок нет, но интересно следить за акцией, я выставляю приказ: сообщить, когда цена достигнет Х.

«Альфа»: уведомления есть.

«Сбербанк»: уведомлений нет. Удивительный брокер.

«Тинькофф»: уведомления есть. Но дико запаздывают — до полутора часов. А иногда вообще не доходят.

Вывод: у «Тинькофф» почти в десять раз больше клиентов, чем у «Альфы», поэтому ИТ-инфраструктура больше загружена. Это дает более «маленькой» «Альфе» преимущество в скорости доставки информации.

Терминалы для компьютера

Хотя статья про мобильные приложения, но темы компьютеров коснуться стоит. Плюс десктопных торговых терминалов в том, что они имеют больше возможностей, чем мобильные приложения.

«Альфа»: QUIK (Windows) + собственный терминал Альфа-Директ 4.0 (Windows) + бесплатный набор торговых роботов.

«Сбербанк»: QUIK (Windows) + webQUIK (из браузера).

«Тинькофф»: собственный кросс-браузерный терминал. Интуитивно понятный. Периодически тормозит.

Мне удобней торговать с телефона, поэтому ноутбук для сделок использую редко.

Диаграммы и котировки

Графики из мобильных приложений брокеров функционально ограничены. В них нет индикаторов (объема, RSI, MACD и так далее). Но мне индикаторы не всегда нужны, чтобы принять решение о покупке/продаже.

  • «Альфа»: пожалуй, самый удобный график в виде японских свечей. Тут можно рисовать линии, уровни поддержки, а таймфрейм менять от минуты до месяца. Имеется зум пальцами.
«Альфа Директ». С планшета удобно юзать
  • Сбербанк: у приложения нет горизонтальной ориентации на планшете, а графики ни о чем. Минимальный таймфрейм составляет 1 день.
«Сбербанк Инвестор». Торгуй!
  • «Тинькофф»: график переключается из скользящих средних на японские свечи. Таймфрейм от пяти минут до месяца. Рисовать нельзя. Зума нет.
🔎 Тинькофф Инвестиции. Кружки – сделки по AMD. Сам график так себе

Для анализа графиков с гаджетов лучше установить приложение TradingView (iOS + Android), на компьютере использую сайт Investing.com – бесплатный аналог TradingView с общей базой данных и аналитикой на русском языке.

История сделок и статистика по портфелю

С учетом активов у брокеров неточности. Все используют метод First In, First Out. Смысл этого метода в том, что активы, купленные первыми, выбывают с учета тоже первыми.

«Альфа»: история сделок хранится в приложении за последние три дня. Потом надо открывать ноутбук и заходить в личный кабинет на сайте.

«Сбербанк»: та же картина.

«Тинькофф»: история сохраняется. Удобно, чтобы освежить память.

Но когда портфелей несколько, акции пересекаются, десять сделок в день, то на помощь приходят либо Гугл Таблицы, либо специализированные сервисы.

Для учета активов я использую Intelinvest.ru. Сервис поддерживает импорт сделок в формате Excel из кабинетов 17 брокеров.

Intelinvest.ru, страница импорта. Промо-код xocepyg4Y1 даст 20% скидку :)

Intelinvest считает прибыль с учетом комиссий, поддерживает актуальные курсы и является кросс-браузерным. Доступно приложение для смартфонов.

Портфели расшариваются — пример моего ИИС. Нажатие на три точки покажет все сделки с акцией.

На планшете – торговый терминал, на ноутбуке – Investing.com, на телефоне – телеграм-канал  @markettwits 🇷🇺 или @fin_twitt 🇺🇸 Артур Малосиев

Служба поддержки

Скорость ответа саппорта в приложениях «Альфы» и «Тинькофф» одинаковая, в пределах 20–40 минут. Однако переписка у «Альфы» через несколько дней стирается. У «Тинькофф» часто разговор начинается с виртуальным помощником, а если вопрос ему непонятен, то подключается живой оператор.

«Тинькофф Инвестиции», бот ответил на вопрос

В «Сбербанке» отвечают намного дольше. Когда сотрудник поддержки не знает ответа на вопрос, то пишет «Обратитесь к клиентскому менеджеру» и дает общий телефон банка.

Вывод: «Альфа» и «Тинькофф» оперативно отвечают на вопросы. «Тинькофф» для скорости задействует ИИ.

Общение пользователей между собой

С поддержкой общаться не так интересно, как с другими участниками рынка.

В «Альфе» все пользователи общаются в общем чате, а-ля 90-е. Винегрет еще тот.

В «Сбербанке» общаться с пользователями нельзя.

У «Тинькофф» запущена социальная сеть «Пульс». Идея, скорее всего, подсмотрена у «Неттрейдера» (сейчас «Фридом Финанс»), в 2014 там такая была.

Через «Пульс» можно подписываться на сделки других участников и обсуждать дела в раздельных комнатах по каждой акции. Когда плохо, вас поддержут, скажут доброе слово.

«Тинькофф Инвестиции», лента AMD

Внутри ведутся каналы с новостями, аналитикой и вообще народ рассказывает о трейдерских буднях. Эдакий народный Smart-Lab.ru с эмоциями, которые у некоторых зашкаливают.

Когда решил шортить AMD
Когда маркет-мейкеры «Аэрофлота» устроили шортовый вынос

Удобная статистика портфеля любого участника, которой не хватает в «Альфе» и «Сбербанке». Ниже мой профиль.

🔎 Тинькофф Инвестиции, как меня видят другие участники

Вывод: В «Тинькофф» созданы условия для общения трейдеров между собой. Портфели публичны, но анонимны. Видимость для остальных переключается в настройках. Из «Пульса» часть новостей узнается быстрее, чем из профильных СМИ.

Еще чуть-чуть…

Факты, которые не вошли в другие разделы.

В «Альфе» торговля на валютной бирже ведется лотами по 1000 долларов или евро. Если лотов меньше 50, то взымается дополнительная комиссия 50 рублей. Курсы TODay и TOMorrow.

В «Тинькофф» покупается хоть $1.

В «Альфе» самая длинная рабочая сессия. Это удобно на смартфонах без Face ID и отпечатка пальцев, где надо постоянно вводить пароль. Android-версия более удобная, чем iOS.

В «Сбербанке» нельзя торговать с двух устройств одновременно. Про отсутствие горизонтальной ориентации писал выше.

У «Сбербанка» самое большое проскальзывание, когда сделка по рыночной цене.

«Альфа» высылает приглашения принять участие в собрании акционеров через Национальный расчетный депозитарий. Стоимость услуги 135 рублей. «Сбербанк» предлагает то же самое, но за 1500 рублей. «Тинькофф» письма не шлет, никуда не приглашает.

Все брокеры периодически подвисают, в приложение войти нельзя или портфель не загружается.

Приложение «Сбербанка» периодически завершает работу на стадии покупки.

В «Тинькофф» не хватает объема торгов, как у «Альфы».

На первую сделку в «Тинькофф» купите рублевую акцию. Я купил Apple, теперь обслуживание счета списывается с долларового счета.

«Тинькофф Инвестиции», списание комиссии за обслуживание

Заключение

Итак, что касается мобильных приложений:

  • Как инвестор по российским бумагам (покупка на несколько лет вперед), выбираю «Сбербанк Инвестор». Инвестор не занимается спекуляциями, а периодически через равные промежутки времени покупает акции. В долгосрочной перспективе сэкономлю на брокерском обслуживании.
  • Как инвестор по американским акциям, выбираю «Тинькофф Инвестиции». Когда «Альфа» разберется с удержанием 30% на дивиденды и ценой в рублях, тогда поговорим.
  • Как краткосрочный спекулянт по российским акциям, отдаю голос «Альфа Директу».Меньшая комиссия за сделку, продолжительный срок хранения отложенных ордеров плюс моментальные уведомления не оставляют выбора.
  • В качестве скальпера (сделки закрываются через несколько секунд-минут), я откажусь от мобильных приложений и буду использовать торговые терминалы на компьютере. Выбор опять в пользу «Альфа Директа» из-за низких комиссий. Кроме того, «Альфа» бесплатно предоставляет торговых роботов.
  • Если я новичок на бирже, то лучший выбор — это «Тинькофф Инвестиции». Пусть комиссии и обслуживание счета выше, но зато сделано с любовью. Умеете включать микроволновку, тогда и тут разберетесь без труда.

Спасибо за прочтение!

Без этого никак: данный обзор не может рассматриваться или использоваться как индивидуальная инвестиционная рекомендация, приглашением делать покупки или продажи каких-либо ценных бумаг или иных инвестиций, а также становиться клиентами упомянутых в тексте компаний.

#сбербанкинвестор #тинькоффинвестиции #альфадирект #инвестиции #облигации #акции

Артур Малосиев
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Laugh Radiant

25

Очень круто! Хорошая подача.

Напишите еще про БКС пожалуйста

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Артур Малосиев

Laugh
6

Не клиент БКС, хотя звонили пару раз.

Креме того,  когда в обзоре появляется 4-й объект (сейчас 3), то формат переходит из текстового в табличный из-за особенностей мозга держать на мушке только три логических якоря.

Встроенный редактор VC.Ru не поддерживает таблицы, а ширина ограничена 600 пикселями.

Я пока не планирую заводить ещё один депозит к другому брокеру и хочу немного отдохнуть от спекуляций. Sell in May and go away - биржевая поговорка ;) 

Ответить

Laugh Radiant

Артур
0

На нет и суда нет.
Вы хорошо разложили все нюансы троицы, ведь дьявол кроется в деталях, и именно мелочи решают.
Поэтому очень хотелось увидеть что не так с БКС.

Ответить

Артур Малосиев

Laugh
0

Почему "не так"?
Может, он лучший из всех российских брокеров ;) С удовольствием прочту подробное сравнение.

Ответить

Mikhail Che

Артур
0

А вы соглашения читали? Есть там пункт, что котировки передаваемые приложением являются единственно верными? А то товарищ так попал на 20К зелени с ВТБ, нарисовали ему котировку под стоп-лосс, которой реально нигде не было, только на графике ВТБ. Казалось бы банк, а на деле кухня.

Ответить

Anton Matrosov

Laugh
–3

Чот мне кажется, что если тут изначально про БКС не написано, то это все просто длинная заказуха )

Ответить

Alexander A Hayorov

Anton
1

Cовпадение ... у меня исторически - АльфаДирект (привет мой 2014),  тинькофф (привет реклама),  сбер (привет ИИС был тогда только там из 3х), тоже пропустил БКС.

Ответить

Александр Пересветов

16

Спасибо, полезно)
Не тот ли вы Артур Малосиев, у которого я снимал комнату в ГЗ в 2002-2003м гг? Д545 по моему?)

Ответить

Артур Малосиев

Александр
14

Мир тесен ;) Привет

Ответить

Александр Пересветов

Артур
2

Привет) я номер комнаты правильно вспомнил?)

Ответить

Артур Малосиев

Александр
1

Да

Ответить

Николай Черных

Артур
17

Он там закладку оставил. Верни ему пожалуйста.

Ответить

Олча Артна

15

Как пользователь Тинькофф могу ещё добавить минусов:
1)Стакан в мобильном приложении - говно. Нельзя выбрать ни просмотр объема, ни размер стакана.
2)Непонятная математика расчёта прибыли/убытка. Почему-то выход в кэш считается за убыток, даже если получил прибыль. 
3)Часто глючит форма заявок, например, при попытке купить доллары по лимитной заявке я получаю сообщение что денег нет, но при переключении на рыночную, сразу же вижу сколько могу себе позволить валюты. 
4)Нету приоритета поиска по тикерам. Например, я ввожу V (VISA), он мне предлагает разные компании которые начинаются на V, но не VISA.
5)В начале российский торгов и подключения США к торгам бывает что глючит лента сделок и из-за этого непонятно, какие бумаги удалось купить и по какой цене.
6)Нету горизонтальной ориентации для графика и отображения событий на графике(отсечка, сплит и т.д), кроме покупки/продажи.

Ответить

Михаил Богданов

Олча
1

По 3 пункту в тиньке если хотите купить валюту по лимитной цене то она продается лотами. минимальный лот 1000$. Если по рыночной то можно купить хоть 1$. Вполне возможно, что поставив лимитную заявку по определенной цене просто не оказалось продавцов.

Ответить

Michael Shultz

9

Тинькофф включает "технический сбой" в моменты резких скачков рынка, об этом писали даже на VC неоднократно, как после такого его можно рассматривать на что-то большее чем покупка акций раз в месяц.

Ответить

Артур Малосиев

Michael
2

Сбои есть у всех. Сбер лежал весь день 25 февраля, когда рынок падал. 

На пике рынка тормозят многие брокеры из-за лимита сессий, видимо. Нашел лайфхак: логиниться за 10 минут до торгов.

Ответить

Sergey Yevseev

Артур
1

Одно дело, брокер лежит, другое дело - когда брокер продаёт сам твои Акции по цене продления домена iPhones.ru 

Ответить

Артур Малосиев

Sergey
0

Маржин-колл, не иначе ;) Больше плечо - выше риски.
Брокер автоматически закрывает позиции по маржинальной торговле - так у всех.

Биржа всегда права, брокеры всегда в плюсе.

Ответить

Denis Fedoseev

Sergey
0

Не торгуй с плечами на всю котлету и не будет маржинколлов.
Если бы брокер в этот момент работал - ситуация бы не изменилась ни на йоту.

Ответить

Alex Petrov

–9

Торговать с телефона, это путь в богадельню, хорошо в финансовую богадельню.

Ответить

Максим Никитин

Alex
9

И как народ до компьютеров с телефона (того, который с наборным диском) торговал...

Ответить

Alex Petrov

Максим
3

Мне ненужно рассказывать как тогда торговали, я  с телефон-автомата  через оператора межгорода,  делал сделки в Тройке диалог в 96 , вопрос в том что ликвидность и волатильность, спреды  были совсем другими, не было алготрейдинга,  не было возможности ставить автоматические ордера. Изменилась торговля. И если у вас нет возможности и времени в удобной форме, хотя бы за ноутбуком оценить рынок, то наверное не стоит и торговать, исход очевиден,

Ответить

Максим Никитин

Alex
3

Никто не говорит, что оценивать рынок нужно прям с телефона

Ответить

Юрий Белоножкин

Максим
0

Открыл терминал Блумберг, оценил и такой «да не, в этот рад хочется странного» и давай телефон жмакать 

Ответить

Максим Никитин

Юрий
1

У Блумберга тоже есть мобильные версии - для дураков, говорите?

Ответить

Denis Smirnov

Alex
0

Зачем так категорично... Иногда на сенсорном экране куда быстрее получается. Мультитач, сенсорный экран имеет свои преимущества. Другое дело, что не все приложения их используют.

Ответить

Караев Сергей

Alex
7

Да, тут как раз инструменты для простых смертных. Не для торговли , а для инвестирования. Т.е. не для трейдеров приложения делаются. 

Ответить

Alex Petrov

Караев
–6

Инвестирование? С телефона?  

Ответить

Караев Сергей

Alex
0

Что смущает? Какие еще варианты переложить деньги из вклада в облиги или див. или перспективные акции на долгосрок ??

Ответить

Alex Petrov

Караев
1

Для того чтобы принять решение об инвестировании, нужно проделать определенную работу,  работать  с файлами,  с данными, неудобно на телефоне.

Ответить

Караев Сергей

Alex
18

Серьезно?) Вы слишком усложняете себе жизнь. Вы пропустили момент , когда информация стала сильно доступнее! Нет никаких проблем ознакомится с эмитентом и принять решение о покупке , не отрывая глаз от экрана смартфона. 

Ответить

Bulat Ziganshin

Караев
3

... из проспекта эмиссии, выложенного на тикток )))

Ответить

Denis Smirnov

Alex
0

И все таки это спекуляции, а не инвестирование. Чтобы принять решение об инвестировании нужно знать о компании и сфере намного заранее и тщательнее, чем в момент когда под рукой телефон. А с телефона не проблема увидеть сигналы к сделке, если уже все изучено. 

Ответить

Alexandr Blokhin

Alex
3

Вам просто обидно, что игра на бирже перешла из элитарной, недоступной для большинства деятельности, в массовый сегмент. Это нормально.

Ответить

Alexey Praskovin

Alexandr
0

игра на бирже перешла из элитарной, недоступной для большинства деятельности, в массовый сегмент

Coffin_dance.jpg

Ответить

Комментарий удален

Александр Крофт

Alex
1

А ты с дисковым телефон крича на телек торгуешь?

Ответить

Nikolay Pomeschenko

Alex
0

Я года 4 только с телефона, правда не торгую прям. для инвестора идеальный вариант

Ответить

Степан Ермаков

1

"Как инвестор по американским акциям, выбираю Тинькофф Инвестиции" - лучше это делать через зарубежного брокера, вот тут https://vc.ru/claim/126968-tinkoff-investicii-ne-pereveli-akcii-ssha-k-zarubezhnomu-brokeru подробно писал почему

Тинькофф Инвестиции не перевели акции США к…
Честный отзыв и скрытые минусы брокера при покупке акций США.
vc.ru
Ответить

Артур Малосиев

Степан
5

Interactive Brokers? Там надо заходить с крупной суммой, иначе нет смысла.

Выдержки из статьи по ссылке: 

Если ваш портфель меньше 2000 $ — абсолютно точно не стоит открывать счет. Содержание счета будет ежегодно съедать больше 10% портфеля.

Если портфель меньше 10 000 $ — стоит несколько раз подумать и все взвесить. Даже с портфелем 10 000 $ содержание счета будет забирать 120 $ в год, то есть 1,2%. Если прибавить к этому плату за перевод денег — она зависит от банка, — то, возможно, Санкт-Петербургская биржа окажется выгоднее.

Стоит ли открывать счет в Interactive Brokers
Что для этого нужно и в каких ситуациях это выгодно
journal.tinkoff.ru
Ответить

Степан Ермаков

Артур
3

Во первых статья с конфликтом интересов (Тинькофф журнал).
Во вторых если вы совершаете сделки то комиссия 1$ за операцию вычитается из этих 10$, а если вам меньше 25 лет то комиссии еще ниже.
В третьих пополнять можно БЕЗ КОМИССИИ рублями.
В четвертых  - хороший сервис, великолепное приложение, страховка счета на 500 000$ и огромный выбор долларовых инструментов и т.д. и всё это стоит каких-то 10$ и это дорого? Можно рассматривать это как хороший сервис, по хорошей цене.

Хотите кататься на Мерседесе? Глупо думать что по цене обслуживания это будет как Лада Гранта

Ответить

Alexander A Hayorov

Степан
2

Получил первую порцию IB в 2019, до сих пор не понимаю как можно так дешево (10$ в месяц) представлять столько инструментов. Уверен я и 10% еще не видел...  К слову подписка на Strava стоит дороже.

Ответить

Максим Никитин

Степан
0

огромный выбор долларовых инструментов

Толку-то с них для мелкого инвестора, если даже профессионалы не могут обогнать S&P 500, не говоря уже о NASDAQ 100.

Ответить

Егор Морошкин

2

Имхо, дешевле ВТБ (содержание и комиссии) ничего нет, приложение не самое лучшее, но видно что развивается. Проблем с техподдержкой не было, обращался уже пару раз.

Ответить

Артур Малосиев

Егор
3

Посмотрел на сайте. Комиссии сравнимы с Альфой.

А дальше заставляют покупать акции ВТБ... Стоимость депозитария:

Зависит от наличия акций банка ВТБ в депозитарии:
150 ₽/мес. — 0 шт.
105 ₽/мес. — до 1,5 млн. шт.
60 ₽/мес. — от 1,5 млн. до 45 млн. шт.
30 ₽/мес. — от 45 млн. шт. 

У меня 1.3 млн акций ВТБ. Вот сколько они стоят после падения - скрин. Другими словами, меня просят заморозить средства и платить 105 руб/мес? 

Ответить

Антон Пархачев

Артур
1

есть тарифы вроде инвестор привилегия, где комиссия всего 0.037%, что касается убытка в акциях втб, кто вас на хаях заставлял брать, я выше 4.5 коп все скидывал, в марте по 3 копейки  откупил, не скажу что в восторге, т.к. есть акции кто дал +50-60% уже, но небольшой плюс есть, а если дивы утвердят нормальные, то акция еще подрастет.

Ответить

Steve Evets

Антон
0

Кто заставлял брать? )) 
ответ есть в статье - допустим, Саймонофф-Биржевик на своём канале, весь прошлый год топил за ВТБ, которое у него должно стоить не меньше 10 коп.

Ответить

Антон Пархачев

Steve
1

ну так то должен в идеальном мире, где дивиденд 0.8-1 копейка, а ставки по депозитам 4-5 проценов годовых и короновирус не случился, а банкам не надо давать кредитные каникулы и создавать резервы под возможные потери, может быть через несколько лет так и будет. ВТБ обычно последний из всех растет, сегодня чуть-чуть докупил, продав немного Тинька.

Ответить

Steve Evets

Антон
0

Да, вот Тинька вы зря продали позавчера.  Собственно, и я ту же самую ошибку допустил...

Ответить

Антон Пархачев

Steve
0

Почему зря, частями продаю (также как и набираю позицию), у меня средняя была 10.8, все ещё больше половины не продал, начал от 16 продавать по 10% акций каждый доллар. У меня стратегия начинать фиксировать если акция дала от +50%, будет хорошая коррекция, можно обратно докупить .

Ответить

Артур Малосиев

Steve
0

у Саймонофа брокер ВТБ... Вероятно он набрал акций, чтобы тариф снизить. Отсюда и любовь.

Ответить

Steve Evets

Артур
0

Не думаю. Еще он примерно в то же время загонял всех в акции Тинькофф, который после этого рухнул почти в 2 раза (на новостях об Олегиных махинациях с гражданством и неуплатой налогов).
Так что, любовь если и есть у него, то - к разным отстойным акциям...

Ответить

Артур Малосиев

Steve
0

Тинькофф рухнул по внешним причинам. Это не связано с финансовыми показателями.

Ответить

Steve Evets

Артур
0

Это - просто как совет вам, о качестве его "анализов рынка".
От подписчика, который осенью несколько месяцев сидел в убытках от ВТБ, а теперь - в лосях от ВТБ и Тинькова одновременно ...

Ответить

Егор Морошкин

Артур
1

Можно рассмотреть тариф мой онлайн никаких плат за содержание счета, только суммарная комиссия 0,06 при покупке и все.

Ответить

Артур Малосиев

Егор
0

Заставили меня задуматься 😜 

Я больше тяготеют к IT, где активно развивается Сбер.

ВТБ - это промышленный сектор.

Если Трамп проиграет на выборах, то к власти придут демократы. Это означает перевод санкций с Китая и Ирана на Россию. В первую очередь пострадает промышленность. ИМХО.

Ответить

Александр Якунин

Артур
0

Интересно, то есть сейчас Трамп мало санкций ввел, и промышленность не пострадала?

Китаю еще аукнется, но ему есть чем ответить ФРС, не все так одназначенно.

Ответить

Артур Малосиев

Алексан…
0

Только что мы ступили на опасный путь обсуждения политики. Лучше поговорим о брокерах ;)

Ответить

Александр Якунин

Артур
0

этот разговор сродни религии, у всех свои доводы и вера во что, в контексте этого поста особенно доставило упоминание Interactive Brokers "В четвертых - хороший сервис, великолепное приложение, страховка счета на 500 000$ и огромный выбор долларовых инструментов и т.д. " 

Страховка счета, блин, и эти люди считают что они умнее других отправляя свои деньги в другую юрисдикцию полагаясь на мнимую страховку и верховенство английского права в очередном без налоговой юрисдикции. 

пользуюсь ВТБ и Сбером, они решают задачу поползали инвестирования и альтернативного "пенсионного инвестиционного плана" для спекуляций из приложения не очень подходя, хотя и потребности не было.

Есть альтернативное мнение что ОТкрытие брокер тоже очень удобен. Счет есть там все красиво и воздушно, но попки не осуществлял.

Ответить

Denis Smirnov

Алексан…
2

"Замучаетесь пыль глотать" и духовные скрепы... Если случится такое что мнимая страховка и верховенство английского права не выдержит испытаний, вы на полном серьезе полагаете, что в ВТБ и Сбер вы заберете покрепчавший рубль, а не сберкнижку с нулями? :-)

Ответить

DASKONTO

Егор
0

Самый дешёвый - Промсвязьбанк.

Ответить

Артур Малосиев

DASKONTO
2

У которого нет своего мобильного приложения. Работает через сторонний неудобный iQUIK (оценка 2.2 в App Store). Скрин с отзывами приложил на всякий случай.

Комиссия 0.05%, как у Тинькоффа.

Акций США нет. 

Ответить

Steve Evets

Артур
1

ого! вы даже о таких,  почти никому не известных брокерах осведомлены?
Весьма похвально, углубились в тему!

Ответить

Александр Миткалев

Steve
0

До снижения комиссий у других брокеров и закрытия доступа к СПб-бирже это был один из самых оптимальных брокеров.

Ответить

Кирилл Пост

DASKONTO
0

и он не торгует на Санкт-Питербурской бирже

Ответить

Кирилл Пост

Егор
0

Их мобильное приложение ВТБ было признано лучшим для дивного инвестирования

Ответить

Alexander Asmolov

2

Максимальный продакт плейсмент тинькова, нет, спасибо.

Ответить

Артур Малосиев

Alexander
2

Уф, хоть кто-то сделал правильный выбор. На бирже 95% трейдеров сливают свой депозит в первый год.  
Дофамин можно получать, например, в World of Tanks - так безопаснее, честно ;)

Ответить

Alexey Praskovin

Артур
0

В Ворлд оф Танкс за год можно слить больше среднего хомячьего депо

Ответить

Фёдор Сумкин

–5

Опять подвезли мамкиных трейдеров с депо в семь пачек доширака.

Ответить

Sht_Anton

2

Еще + Альфы над Тиньком, что у Альфы есть ФОРТС, а Тинек не горит желанием его подключать

Ответить

Артур Малосиев

Sht_Anton
0

И слава богу. Фьючерсы и опционы для опытных инвесторов. 

Ответить

Steve Evets

Артур
1

Фьючерсы ничуть не сложнее акций. Не слушайте сказки манагеров от брокеров, сложностей особых там нет

Ответить

Eugene Valeyev

Артур
–1

Ну можно же включать опцию только опытным, или даже только квалам

Ответить

Артур Малосиев

Eugene
0

Когда-нибудь включат. Осенью 2019 Тинькофф и БКС разошлись, первый сделал своего брокера. Есть ещё над чем работать. А фьючерсы - это нишевый продукт. А настоящие квалы торгуют у других брокеров.

Тинькофф - для новичков.

Ответить

Максим Никитин

Артур
0

Инвестирование в отдельные акции гораздо сложнее, при этом его предлагают даже домохозяйкам.

Ответить

Олча Артна

Артур
0

Но ведь можно же было поставить ограничение по обороту или экзамен с тестами показывать перед торгами. Зачем ограничивать людей зря.

Ответить

Dmitry Mikushin

2

Отличная статья! Как программисту, хотелось бы ещё увидеть сравнение/доступность API

Ответить

Alexey Remizov

Dmitry
1

у тинькофф есть api и поддержка.
у альфы нет, но есть quik в котором есть api ;)
у сбера не подскажу

Ответить

Sht_Anton

2

"В каждой сделке нельзя рисковать более чем 2% торгового счета"
Когда проснулся 10 марта и открыл терминал с утра :0)

Ответить

Артур Малосиев

Sht_Anton
0

Хорошая была неделя тогда. Застрял в некоторых акциях надолго, чувствую. Но и возможностей появилось больше - этого дня ждали 11 лет. Дисконт сумасшедший.

Ответить

Sht_Anton

Артур
1

ну не 11, в конце декабря 2014 тоже весело было, да и в марте 2014

Ответить

Sergey Yevseev

Артур
0

А апрель 2018? А 2014? Что-то кризисы часто в Россию стали заходить. А люди все причитают про огромные возможности. 

Ответить

Nikolay Pomeschenko

Артур
0

Дисконт к чему? 
Я не из тех, кто покупает на дне, на марте рынок вёл себя адекватно и оценка компаний соответствовала ситуации.

Ответить

Mark Borisov

2

У сбера брокерское приложение годится только чтобы посмотреть на свои бумаги.

Ответить

Serge Tikhonenko

2

Сбер постоянно присылает отчеты в пдф на почту, в том числе подробно о каждой сделке, включая комиссию биржи и свою. 

Ответить

Евгений Пособилов

1

Есть лайфхак как перестать покупать на пиках?))

Ответить

Александр Горелик

Евгений
1

конечно есть - смотрите на графики раз в год

Ответить

Nikolay Pomeschenko

Евгений
0

Пики только задним числом видно, вы все правильно делаете

Ответить

Александр Горелик

1

Вы пишете у альфы помимо % на сделку 0.06% день от стоимости портфеля, *365 = минус 21.9% годовых, это безумие

Ответить

Александр Горелик

Александр
1

разобрался, смутила формулировка, указаные 0.06% депо все же в год, но списывается ежедневно

Ответить

Артур Малосиев

Александр
0

чуть выше проводил письмо саппорта по поводу комиссий

Ответить

Eugene Valeyev

0

Не понял с абонентской платой в Альфе - 0.06% от всего капитала в день? Это 20% в год? О_о
Не похоже на правду

Ответить

Артур Малосиев

Eugene
3

Короче дело было так. В Альфе я стал регистрироваться и бросил это дело, потому что ничего не понимал в тарифах. Спустя 3 дня позвонили и спросили, чего анкета брошена? А потом прислали на почту такое письмо, где на пальцах объяснили:

******
Вы откроете брокерский счет по тарифному плану "Первый шаг", брокерская комиссия 0,3% от суммы сделки.
1) Пример по акциям: вы заводите 10 000 руб, покупаете акции на всю сумму на Московской Бирже:
брокерская комиссия по тарифному плану "Первый шаг" = 10 000 * 0,3% = 30 руб. за сделку по покупке.
Комиссия депозитария за хранение ценных бумаг по данному тарифу отсутствует.

Вы можете в Личном кабинете бесплатно сменить на тариф Оптимальный 0,04% от объема сделки, тогда 4 руб за сделку.
комиссия депозитария за хранение бумаг = (10 000 * 0,06% годовых) / 365 = 0,01 руб. ежедневно будет начисляться, если цена бумаг не меняется.
То есть за 1 месяц Вы платите примерно 49 копеек за хранение, за один год хранения всего 6 рублей.
Депозитарная комиссия будет зависеть от среднемесячной рыночной стоимости и списываться один раз в конце месяца.

2) В Альфа Директ покупка/продажа валюты происходит лотами, где 1 лот = 1000 долл/евро/фунтов
Пример по комиссиям по тарифу "Первый шаг": необходимо конвертировать рубли на доллары
1) Заводим 69 000 рублей на МБ ВР рублевый
2) Покупаем 1 000 USD по курсу 65,40 руб. на рынке ВР (TOD)
3) После покупки уплачивается брокерская комиссия по тарифу "Первый шаг" 0,3% от суммы сделки 196,20 руб.

Пример по комиссиям по тарифу "Оптимальный": необходимо конвертировать рубли на доллары
1) Заводим 69 000 рублей на МБ ВР рублевый
2) Покупаем 1 000 USD по курсу 65,40 руб. на рынке ВР (TOD)
1) После покупки уплачивается брокерская комиссия по тарифу "Оптимальный" 0,051% от суммы сделки 33,35 руб, и 0,1% от суммы поставки ~ 65,40 руб + биржевая комиссия 50 рублей за сделку менее 50 лотов.
2) Итого комиссия: 123,75 руб. 

Ответить

Eugene Valeyev

Артур
1

Аа, 0.06% годовых, а не в день. Просто списания ежедневные

Ответить

Александр Миткалев

Eugene
0

Списывается не раз в день, а в последний рабочий день месяца. При этом если комиссия будет меньше 10 рублей, то её не возьмут. Так что держать активов на сумму до ~170 000 рублей можно бесплатно.

Ответить

Denis Raguzov

Артур
0

2) Покупаем 1 000 USD по курсу 65,40 руб. на рынке ВР (TOD)

Доллар за 65р ? В мае 2020 ? Это в какой реальности ?

Ответить

Александр Миткалев

1

Отключить маржинальную торговлю можно в личном кабинете на сайте.
Еще → Сведения о счете → Режим операций → [ Немаржимальный, Стандартный уровень риска, Повышенный уровень риска ]

Ответить

Артур Малосиев

Александр
0

 У меня только [Стандартный уровень риска, Повышенный уровень риска] :-(

Ответить

Александр Миткалев

Артур
1

Значит нужно уточнять в поддержке.
Кстати раньше этот режим назывался Кассовый.

Ответить

Александр Миткалев

Александр
0

Также можно поменять в мобильном приложении:
Ещё → Функции Личного кабинета → Уровень риска

Ответить

Максим Никитин

1

Есть ещё мобильный QUIK 

Ответить

Руслан Хайретдинов

1

Это определённо лучшая статья про инвестиции, финансы и трейдинг которую я читал. Спасибо💪🏻👍🏻🙏

Ответить

Артур Малосиев

Руслан
0

Спасибо.

Не уверен, что лучшая. Но  долгая по написанию точно. 

В статье старался избегать построения торговой стратегии и быть максимально объективным. Рад, если статья зашла и будет полезной.

Ответить

никита смирнов

1

Тинькофф настолько крут что ща уже во дворе пацики обсуждают свои портфели в тиньке) но хочу предупредить , следите за корректностью расчетов . В моём случае комиссию за сделку вместо 60 рублей , сняли 60 баксов. Обращение в поддержку и все вернули. Их приложуха как айфон, крутая, но возможно они там немного подмухлевывают с *производительностью*.

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Дмитрий Айстражник

1

Спасибо за обзор. Мультитач на графиках в Тинькофф - бесценно! У ВТБ с графиками всё плохо - тормозят (особенно 1Г), 7Д вообще неадекватный, 1Д после 00:00 не работает (втб, серьезно?), нет мультитача.

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Pavel Tsapyuk

1

Аплодирую стоя! Отличная работа проделана. Впрочем, не стоит идеализировать Тиньку: от идеала они так же далеки, как от Сбера (но в другую сторону). Причем и по удобству, и по наполнению информацией о бумагах, и по поддержке, чего уж там. 

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Егор Демешко

0

Спасибо, интересно.
Вопрос к тем, кто в теме. Хочу попробовать себя в инвестициях, сколько тысяч рублей нужно чтобы начать? Или для начала можно закинуть хоть 800 рублей?

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irmr

Егор
2

Столько, сколько не жалко проебать полностью.

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Алексей Крас

Егор
0

Нет минимального ограничения

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Albert Radikovich Safiullin

0

сбер отстает, до сих пор нужно идти физически в банк ножками. 

яндекс+Бкс топ понятно почему их тут нет...

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Артур Малосиев

Albert
0

Не ходил в Сбер, все делается удаленно.

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Albert Radikovich Safiullin

Артур
–1

выводил средства онлайн?

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Артур Малосиев

Albert
1

Конечно. В статье есть же раздел про вывод. Каждый шаг пробовал лично.

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Антон Пархачев

Albert
0

Сбер на днях приятно удивил, что подать заявку брокеру на обратный выкуп Мостотрестом своих акций можно через Сбер. Онлайн, тоже думал придется идти ножками.

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Eugene Valeyev

0

С REITами форма W-8BEN не работает не потому, что Тиньков плохой, а потому что законы в США такие

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Ярослав Шенцов

–1

Торговля,  внутридннвная????С телефона???
Если так, то я  могу поберечь ваши нервы, и дам Вам номер своего счета ) половину денег можете перебросить а вторую половину оставить у себя)))
Если серьёзно,  то торговля с телефона это какой то @нанизм,  графики  нормально не настроить, стаканов нет.   . .
ИМХО, лучше десктопной квик. 
Если среднесрок, но норм, Финамтрейд неплох....
Альфа и сбер не скажу....
Но точно не посоветую "Мои инвестиции " ВТБ - полный шлак......
Такое ощущение , что  в ВТБ существовании  UI даже не в курсе :(

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Алексей Крас

–1

Не вводите людей в заблуждение.
В Тинькоф Инвестициях не было ежемесячной платы на обычном тарифе в размере 299 рублей, она была 199 рублей в месяц, в случае наличия сделки. С февраля эта комиссия отменена. У Тинькофа сейчас комиссия только за сделку 0,3 процента.
Но у Тинькофа не все акции торгоют

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Alexey Remizov

Алексей
1

0.3% и 0.05% это разнина на порядок. поэтому автор рекомендует 0.05% плюс 290 рублей в месяц.

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Denis Fedoseev

Alexey
0

Но это имеет смысл только при активной торговле. Я вот, например, сделал сделку, заплатил свои 80р комиссии  и еще месяц никаких сделок делать не будут.

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Alexey Remizov

Denis
0

ну получается что ваши инвестиции это 80/0.3% это примерно 26 тыс. рублей. да, вам 290р не выгодно. при 100.000 рублей уже сравняются, дальше выгоднее 0.05

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Denis Fedoseev

Alexey
0

Ну так тариф и называется трейдер :) А я не трейдер. А когда мои ежемесячные покупки будут на 100к+, то можно уже и на премиум тариф будет перейти :)

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Nikolay Pomeschenko

–1

Тройка лучших Открытие, ВТБ, Альфа
Автор поставил в один ряд лебедя, рака и щуку 
Неадекватно

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Denis Fedoseev

Nikolay
1

Альфа до недавнего времени порастала мхом изо всех сил.
Я как два года назад завел там счет и не работала w8, так она и не работает. А саппорт все обещает через месяц починить.
Но хоть приложение и сайт стали обновлять. Раньше там была дикая солянка из старой и новой версии. Что-то работало в старой версии, что-то в новой, а что-то в секретной части новой версии куда можно попасть только по урлу от саппорта.

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Nikolay Pomeschenko

Denis
0

Меня w8 не напрягает, стараюсь меньше дивидендных брать и всё)))

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Алексей С

0

Статья отличная, отдельное спасибо за ссылки на сторонние инструменты.
Недавно в Тинькофф изменили работу стоп-лос и тейк-профитов, теперь они переносятся на следующий день. Но и работают иначе - раньше по достижению цены происходила покупка\продажа по рыночной цене, теперь же в момент достижения цены автоматом создается лимитная заявка (поправьте, если это не так). Подобный принцип работы стопов и у других брокеров?

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Steve Evets

Алексей
0

Что значит "Переносятся на следующий день?"  Вы про максимальный срок?  У нормальных брокеров, таких как БКС, вообще можно делать "до отмены". В Тиньке разве нет?

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Артур Малосиев

Алексей
0

А я думаю, почему стали приходить 2 уведомления: Стоп выставлен, Стоп исполнен.

У Альфы стоп исполняется как отдельная заявка. 

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Алексей С

Артур
0

Вас устраивает такой принцип работы, когда вместо продажи по рыночной цене происходит превращение стопа в лимитную заявку? Многие пользователи в пульсе жалуются, что часто цена "проскакивает" и падает ниже, в результате чего стоп не исполняется.

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Артур Малосиев

Алексей
1

Мне это кажется логичным... Если на продажу 35 тысяч лотов (как завтра будет у Тинькоффа после дивотсечки), а на покупку 7 000, то обо что будут исполняться стоп-приказы? Акция упадет.

Маркет-мейкеры Аэрофлота держат уровни на 7-12 тысяч лотов, проверено. У МТС столько же. Если цена пробивает вниз, по договору они должны откупать все заявки, чтобы не уронить курс. Но когда срабатывают тысячи стоп-лоссов, эту лавину не остановить. Так осуществляются шортовые и лонговые выносы.

В Альфе можно указать процент проскальзывания стопа. В Тинькоффе нельзя.

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Denis Fedoseev

0

Очень странное утверждение что сбер не показывает купоны и прочее по облигациям. И размер купона и нкд и дата выплаты и прочее есть на экране облигации. Сейчас глянул бумагу из примера - все есть. Вообще такая фигня с купонами бывает если смотреть бумаги в нерабочие часы биржи.

И со стопами тинька надо быть осторожным, он ставит рыночную заявку, а не лимитник всегда. И можно круто попасть, в прошлом году был веселый вой когда нефтюшку на СПб решили покачать пока Америка отдыхала.

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Тинькофф

Denis
0

Лимитку выставляет стоп-лосс. Рыночную заявку выставляет, если стоп-лосс установили через терминал. 

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Дмитрий Дьяконов

Тинькофф
1

а почему у вас приложение не корректно пишет дивиденды?

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Артур Малосиев

Denis
0

Мартовский выпуск регионального застройщика Брусника - RU000A101HU5
Купона нет, например.

ЗЫ: Приложение закрылось 3 раза за 10 минут.
ЗЫЫ: в Альфе стопы можно ставить с проскоком, такого нет у Тинькоффа в приложении, да.

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Denis Fedoseev

Артур
0

Вся инфа по облигации в наличии. Но такое может быть при плохом интернете, приложуха как-то слишком уже требовательная к нему.

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Илья Мишин

0

Единственное что в этих сервисах удивляет, это невозможность инвестирования не резидентам РФ, это какой-то зашквар не иначе, человек хочет вложить пару лямов (или лярдов?) в экономику РФ, но не может тк доступ только для граждан РФ. Даже Interactive Brokers (USA) разрешают с любым гражданством торговать, а тут такое...

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Denis Fedoseev

Илья
0

Это вопрос не к сервисам, а к регуляторам. Технически ничего не мешает открыть счета, но удаленно это сделать не выйдет.

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Илья Мишин

Denis
0