«Альфа Директ», «Сбербанк Инвестор», «Тинькофф Инвестиции»: что удобнее для торговли с телефона

Прямой эфир
больше миллиона раз
Когда в феврале 2020 года Центральный Банк опустил ключевую ставку до 6%, я решил не продлевать банковские вклады, а переложить рубли в акции и облигации. Остро встал вопрос выбора брокера.
Торгую на бирже с 2014 года. Небольшими суммами, поэтому это скорее хобби. К прошлому брокеру имелись нарекания, поэтому стал искать замену.
Я клиент «Альфы», «Сбербанка» и «Тинькофф», было логично протестировать сопутствующие брокерские услуги. Интересовали не только комиссии, но и удобство торговли через смартфон. Банковские приложения меня устраивают, а как обстоят дела с брокерскими?
Открыл счета и в течение трех месяцев торговал, записывал баги, сравнивал функциональность. Настала пора подвести черту.
Пока готовился обзор, ключевая ставка опустилась до 5,5%, что привело к понижению доходности вкладов. А этим утром вышла новость, что ЦБ не исключает дальнейшего снижения в ближайшее время.
Сравнение, думаю, будет полезно не только новичкам, но и существующим клиентам.
Три банка входят в топ-10 операторов на Московской бирже по количеству открытых счетов. По данным на апрель 2020 года, количество зарегистрированных клиентов:
Однако количество клиентов не коррелирует с объемом проводимых операций, поэтому вот топ-10 брокеров с самым большим оборотом на апрель 2020 года:
Группа компаний «Регион»: 6796 млрд рублей.
«Альфы» и «Тинькофф» здесь уже нет. Это связано с тем, что компании из «десятки» выше — маркет-мейкеры на рынке ценных бумаг. У них договор с биржей о поддержании уровня цен для трейдеров со скромными депозитами, то есть физических лиц. Так, «Регион» обслуживает «Аэрофлот», «Открытие» следит за АФК «Система», «Алор» отвечает за «Сургутнефтегаз». Список маркет-мейкеров доступен к ознакомлению на сайте FinMarket.ru (AFLT).
Со статистикой покончили, переходим к сравнению. Основные пункты я выделил в разделы. В конце солянкой дам разные мелочи.
Брокерский счет открывается в течение двух рабочих дней через мобильные приложения:
Брокеры живут за счет комиссий, поэтому после открытия брокерского счета определяемся с тарифом, чтобы не переплачивать:
У брокеров комиссии и абонентская плата меняются в лучшую сторону, если оборот превышает определенную сумму. Чем больше торгует клиент, тем лучше живется брокеру. Если вы плюсе или минусе, то брокер всегда будет в плюсе.
«Альфа» и «Сбербанк» не показывают на экране приложений удержанную комиссию. Вот как выглядит карточка сделки в «Альфа Директе»:
В «Сбербанке» та же ситуация, комиссии не указываются.
А вот «Тинькофф» дает полную информацию по сделкам.
Чтобы узнать, сколько с вас удержали «Альфа» и «Сбербанк», надо с компьютера зайти в личный кабинет и создать отчет.
Вывод:
Иногда хочется зафиксировать прибыль и порадовать чем-то себя в офлайне: жену в ресторан сводить или выбраться семьей в аквапарк. Помним об ограничениях вывода денег:
Вывод: «Тинькофф» дает трейдерам возможность выводить деньги в любое время.
У «Альфы» и «Тинькоффа» зачисление происходит в течение пяти минут.
У «Сбера» же деньги приходят не сразу. Иногда запаздывают на два часа. Проблема известна с 2015 года, вот нашел отзыв на «Банки.ру».
Вывод: деньги рано или поздно зачислятся.
Вывод: У клиентов «Сбербанка» не получится торговать на открытии биржи, когда большая волатильность и возможности для спекуляций: SMS просто не успеет дойти.
Торговля на российском рынке осуществляется через Московскую биржу. Все три брокера к ней подключены.
Торги иностранными эмитентами идут через Санкт-Петербургскую биржу.
«Сбербанк» к ней не подключен. Для меня это было сюрпризом: -)
«Альфа» и «Тинькофф» позволяют торговать акциями Apple, Microsoft, Facebook и других иностранных компаний.
Портфель долларовых акций в «Альфа Директе» отображается в рублях.
Поддержка подтвердила, что изменить валюту нельзя. Это нелогично и неудобно, так как одновременно меняется не только курс акций, но и национальной валюты. Если я торгую на американском рынке, зачем мне считать прибыль через рубли?
«Тинькофф» показывает изменения в долларах. Но не хватает цены акции, как в «Альфе».
Вывод: Самый интересный фондовый рынок недоступен для клиентов «Сбербанка». У «Альфы» проблемы с долларовыми ценами. Америкой удобно торговать через «Тинькофф».
Держу в облигациях треть портфеля. Для поиска и анализа облигаций использую сайты dohod.ru и rusbonds.ru, так как через брокерские приложения сложно сделать выбор.
«Альфа»:описание облигаций отсутствует, не указаны дата оферты и календарь будущих выплат. Зато есть объем торгов.
«Сбербанк»:Нет описаний, размеров купонов и сроков выплат, дат погашения или оферты.
«Тинькофф»:Карточка облигации заполнена подробно, калькулятор доходности поможет рассчитать прибыль, календарь дивидендов на прошлые и будущие даты. Отдельно подсвечено, какие купоны не облагаются НДФЛ (с 2021 года исключений не будет).
Не хватает объема торгов за день, как у «Альфы», чтобы понять, насколько ликвидна бумага.
Когда выплачивается купон:
Дивиденды по российским акциям зачисляются на брокерский счет, потом с них списывают 13% НДФЛ. Декларации в ФНС подавать не надо: брокер выступает вашим налоговым агентом.
Так как Сбербанк не предоставляет доступ к иностранным бумагам, то этот раздел без него, увы.
Чтобы сэкономить на налогах с дивидендов по американским акциям, надо у брокеров подписать форму W-8BEN. Делается это онлайн, что удобно. Например, у ВТБ придется пилить в офис и ждать потом пять дней.
«Альфа»: форму подписал, но с дивидендов по-прежнему удерживают 30%. Из переписки с саппортом выясняется, что форма не работает!
Это грустно. В «Альфе» я планировал собирать дивидендный портфель из американских акций. Теперь эта затея кажется мне невыгодной, так как я не попадаю под льготную налоговую ставку и отчисляю 30% с дивидендов вместо 13%.
Форма W-8BEN у «Альфы» подписывается только для галочки. Если уж быть совсем параноиком, то можно предположить, что банк просто оставляет процент с дивидендов себе. Как тут докажешь?
«Тинькофф»: форма W-8BEN работает с исключениями. Под соглашение W8-BEN не попадают:
Вывод: В «Альфе» с американских дивидендов списывают 30%. В «Тинькофф как повезет».
Чтобы получить законные дивиденды, необязательно держать акцию в портфеле месяцами. Ее можно купить до даты закрытия реестра, а на следующий день продать. Дата закрытия реестра известна заранее. Но…
«Альфа» и «Сбербанк»: нет информации о дивидендах. От слова совсем. Зачем вам дивиденды?
«Тинькофф»: в карточке компании полная информация по дивидендам.
Для поиска и анализа дивидендных историй я пользуюсь сторонним сервисом InvestMint.ru (если зарегистрируетесь по промо-коду seabreeze, то начислят дополнительные месяцы).
На главной странице приведен календарь будущих дивидендов, сортировка по биржам и процентам. И, самое главное для меня, имеется история закрытия дивидендных гэпов.
Новости и ближайшие выплаты на неделю транслируются в Telegram-канал @investmint.
Вывод: Из мобильных приложений только «Тинькофф Инвестиции» дают полную информацию о дивидендах. Но дивидендные компании надо искать самому.
Компании оцениваются и сравниваются по мультипликаторам на основе финансовых отчетов.
«Альфа»:нет информации о компаниях. Даже описания, чем занимается. Более того, в поиске вы не найдете акций по запросам Северсталь или ТМК, потому что у «Альфы» они называются «Севсталь» и «Труб. метал. комп.»Приходится юзать тикеры.
«Сбербанк»: нет информации о компаниях. Есть вкладка «Новости», но она всегда пустая.
«Тинькофф»: полное описание эмитента, прогнозы аналитиков, основные финансовые показатели и связанные новости. Для предварительного ознакомления норм. Брокер удерживает пользователя внутри экосистемы.
Для более полного погружения в финансовую отчетность я использую сервис FinanceMarker, который наглядно показывает динамику изменений популярных мультипликаторов, прибыли, выручки, долга, денежных потоков. Также на графике отображаются сделки инсайдеров по американским бумагам. И еще много чего полезного. Пример.
Вывод: перед покупкой акций на долгосрок лучше изучить финансовые результаты компании через различные сервисы.
В социальных сетях много групп с подробными анализами эмитентов. Вот мои самые любимые:
«ВКонтакте»: Борода Инвестора, ироничные разборы компаний Брониславом Шаровым. Не в бровь, а в глаз.
YouTube:
Теlegram: «ИнвестТема», достойная аналитика Владимира Литвинова. Интересно покопаться в архиве.
Подкасты: «Российский инвестор», «Жадный Инвестор» (подкаст «Тинькофф»), Bastion.
Маржинальная торговля с использованием кредитного плеча позволяет проводить сделки на суммы, многократно превышающие общий капитал трейдера.
«Альфа»:торговля с заемными средствами подключена по умолчанию для российских акций. Как ее отключить, не нашел. Это пару раз сыграло со мной злую шутку.
Недавно фиксировал прибыль по 510 акциям «Сбербанка», но запамятовал, что 1 лот = 10 акций (торговля ведется лотами). Вбил 510 — и продал 5 100 штук. Брокер услужливо подставил свое плечо на 888 тысяч рублей.
В последнем обновлении «Альфа Директа» указывается количество акций в лоте на первом экране покупки, а то подобных мне, видимо, было много.
Американскими акциями с плечом торговать в «Альфе» нельзя. Такие дела.
«Сбербанк»: маржиналка подключается по забросу в «Сбербанке.Онлайн», решения ждать пару дней. Не подключал.
«Тинькофф»: маржинальная торговля включается триггером в настройках. Активация моментальная — это видно по появившимся лимитам.
Вывод: с «Альфой» можно уйти в отрицательный баланс.
Краткосрочные спекуляций веду от уровней. Чтобы не сидеть постоянно перед монитором, раз-два в неделю смотрю на графики, корректирую линии поддержки и сопротивления и выставляю отложенные (лимитные) ордера.
От уровней торговал главный герой книги «Инвестор-танцор. Как я заработал 2 миллиона долларов на фондовом рынке» Николас Дарвас (ссылка на аудиокнигу в YouTube, кому интересно).
Когда цена достигает синей линии поддержки, акция покупается автоматически. На красной линии сопротивления продается. Такой подход экономит время и нервы.
После покупки ставлю лимитные ордера Stop Loss и Take Profit.
При краткосрочных спекуляциях для выставления стоп-лоссов пользуюсь правилом двух процентов из книги Александра Элдера «Трейдинг. Первые шаги»:
А. Сумма на счете 500 тысяч рублей.
Б. Хочу купить «Лукойла» по 4500 рублей.
В. Изучив график, принимаю решение поставить защитный стоп-приказ на уровне 4300 рублей.
Теперь подсчитаем: 2% х 500 тысяч рублей = 10 тысяч рублей. Это максимальный риск, допустимый в любой сделке в моем портфеле.
4500 рублей — 4300 рублей = 200 руб. Это риск по одной акции «Лукойла».
10 тысяч рублей / 200 рублей = 50. Это максимальный допустимый размер сделки, 50 акций. Лучше взять 48 штук, чтобы учесть комиссию и проскальзывание.
Возвращаемся к приложениям брокеров.
Отложенные ордера на покупку и продажу действуют в течение месяца, их можно выставлять даже когда биржа закрыта. Мало ли, в два часа ночи посетит Великая Идея…
Отложенные ордера на покупку и продажу действуют сутки и выставляются только во время торговой сессии. После закрытия биржи отложенные заявки аннулируются и на следующий день их приходится заново выставлять. Когда спекулируешь десятком бумаг, то это довольно муторно, долго.
Из-за таких аннулированных заявок я много раз не успевал их выставить заново и упускал возможности на открытии следующего дня.
Вывод: «Альфа Директ» удобен для краткосрочных спекуляций и экономит время на торговле за счет долгих лимитных ордеров. «Сбербанк Инвестор» не подходит для активных спекуляций. Стопы и профиты проще ставить в интерфейсе «Тинькофф Инвестиций».
Когда сделок нет, но интересно следить за акцией, я выставляю приказ: сообщить, когда цена достигнет Х.
«Альфа»: уведомления есть.
«Сбербанк»: уведомлений нет. Удивительный брокер.
«Тинькофф»: уведомления есть. Но дико запаздывают — до полутора часов. А иногда вообще не доходят.
Вывод: у «Тинькофф» почти в десять раз больше клиентов, чем у «Альфы», поэтому ИТ-инфраструктура больше загружена. Это дает более «маленькой» «Альфе» преимущество в скорости доставки информации.
Хотя статья про мобильные приложения, но темы компьютеров коснуться стоит. Плюс десктопных торговых терминалов в том, что они имеют больше возможностей, чем мобильные приложения.
«Альфа»: QUIK (Windows) + собственный терминал Альфа-Директ 4.0 (Windows) + бесплатный набор торговых роботов.
«Сбербанк»: QUIK (Windows) + webQUIK (из браузера).
«Тинькофф»: собственный кросс-браузерный терминал. Интуитивно понятный. Периодически тормозит.
Мне удобней торговать с телефона, поэтому ноутбук для сделок использую редко.
Графики из мобильных приложений брокеров функционально ограничены. В них нет индикаторов (объема, RSI, MACD и так далее). Но мне индикаторы не всегда нужны, чтобы принять решение о покупке/продаже.
Для анализа графиков с гаджетов лучше установить приложение TradingView (iOS + Android), на компьютере использую сайт Investing.com – бесплатный аналог TradingView с общей базой данных и аналитикой на русском языке.
С учетом активов у брокеров неточности. Все используют метод First In, First Out. Смысл этого метода в том, что активы, купленные первыми, выбывают с учета тоже первыми.
«Альфа»: история сделок хранится в приложении за последние три дня. Потом надо открывать ноутбук и заходить в личный кабинет на сайте.
«Сбербанк»: та же картина.
«Тинькофф»: история сохраняется. Удобно, чтобы освежить память.
Но когда портфелей несколько, акции пересекаются, десять сделок в день, то на помощь приходят либо Гугл Таблицы, либо специализированные сервисы.
Для учета активов я использую Intelinvest.ru. Сервис поддерживает импорт сделок в формате Excel из кабинетов 17 брокеров.
Intelinvest считает прибыль с учетом комиссий, поддерживает актуальные курсы и является кросс-браузерным. Доступно приложение для смартфонов.
Портфели расшариваются — пример моего ИИС. Нажатие на три точки покажет все сделки с акцией.
Скорость ответа саппорта в приложениях «Альфы» и «Тинькофф» одинаковая, в пределах 20–40 минут. Однако переписка у «Альфы» через несколько дней стирается. У «Тинькофф» часто разговор начинается с виртуальным помощником, а если вопрос ему непонятен, то подключается живой оператор.
В «Сбербанке» отвечают намного дольше. Когда сотрудник поддержки не знает ответа на вопрос, то пишет «Обратитесь к клиентскому менеджеру» и дает общий телефон банка.
Вывод: «Альфа» и «Тинькофф» оперативно отвечают на вопросы. «Тинькофф» для скорости задействует ИИ.
С поддержкой общаться не так интересно, как с другими участниками рынка.
В «Альфе» все пользователи общаются в общем чате, а-ля 90-е. Винегрет еще тот.
В «Сбербанке» общаться с пользователями нельзя.
У «Тинькофф» запущена социальная сеть «Пульс». Идея, скорее всего, подсмотрена у «Неттрейдера» (сейчас «Фридом Финанс»), в 2014 там такая была.
Через «Пульс» можно подписываться на сделки других участников и обсуждать дела в раздельных комнатах по каждой акции. Когда плохо, вас поддержут, скажут доброе слово.
Внутри ведутся каналы с новостями, аналитикой и вообще народ рассказывает о трейдерских буднях. Эдакий народный Smart-Lab.ru с эмоциями, которые у некоторых зашкаливают.
Удобная статистика портфеля любого участника, которой не хватает в «Альфе» и «Сбербанке». Ниже мой профиль.
Вывод: В «Тинькофф» созданы условия для общения трейдеров между собой. Портфели публичны, но анонимны. Видимость для остальных переключается в настройках. Из «Пульса» часть новостей узнается быстрее, чем из профильных СМИ.
Факты, которые не вошли в другие разделы.
В «Альфе» торговля на валютной бирже ведется лотами по 1000 долларов или евро. Если лотов меньше 50, то взымается дополнительная комиссия 50 рублей. Курсы TODay и TOMorrow.
В «Тинькофф» покупается хоть $1.
В «Альфе» самая длинная рабочая сессия. Это удобно на смартфонах без Face ID и отпечатка пальцев, где надо постоянно вводить пароль. Android-версия более удобная, чем iOS.
В «Сбербанке» нельзя торговать с двух устройств одновременно. Про отсутствие горизонтальной ориентации писал выше.
У «Сбербанка» самое большое проскальзывание, когда сделка по рыночной цене.
«Альфа» высылает приглашения принять участие в собрании акционеров через Национальный расчетный депозитарий. Стоимость услуги 135 рублей. «Сбербанк» предлагает то же самое, но за 1500 рублей. «Тинькофф» письма не шлет, никуда не приглашает.
Все брокеры периодически подвисают, в приложение войти нельзя или портфель не загружается.
Приложение «Сбербанка» периодически завершает работу на стадии покупки.
В «Тинькофф» не хватает объема торгов, как у «Альфы».
На первую сделку в «Тинькофф» купите рублевую акцию. Я купил Apple, теперь обслуживание счета списывается с долларового счета.
Итак, что касается мобильных приложений:
Спасибо за прочтение!
Очень круто! Хорошая подача.
Напишите еще про БКС пожалуйста
На нет и суда нет.
Вы хорошо разложили все нюансы троицы, ведь дьявол кроется в деталях, и именно мелочи решают.
Поэтому очень хотелось увидеть что не так с БКС.
А вы соглашения читали? Есть там пункт, что котировки передаваемые приложением являются единственно верными? А то товарищ так попал на 20К зелени с ВТБ, нарисовали ему котировку под стоп-лосс, которой реально нигде не было, только на графике ВТБ. Казалось бы банк, а на деле кухня.
Чот мне кажется, что если тут изначально про БКС не написано, то это все просто длинная заказуха )
Cовпадение ... у меня исторически - АльфаДирект (привет мой 2014), тинькофф (привет реклама), сбер (привет ИИС был тогда только там из 3х), тоже пропустил БКС.
Спасибо, полезно)
Не тот ли вы Артур Малосиев, у которого я снимал комнату в ГЗ в 2002-2003м гг? Д545 по моему?)
Привет) я номер комнаты правильно вспомнил?)
Как пользователь Тинькофф могу ещё добавить минусов:
1)Стакан в мобильном приложении - говно. Нельзя выбрать ни просмотр объема, ни размер стакана.
2)Непонятная математика расчёта прибыли/убытка. Почему-то выход в кэш считается за убыток, даже если получил прибыль.
3)Часто глючит форма заявок, например, при попытке купить доллары по лимитной заявке я получаю сообщение что денег нет, но при переключении на рыночную, сразу же вижу сколько могу себе позволить валюты.
4)Нету приоритета поиска по тикерам. Например, я ввожу V (VISA), он мне предлагает разные компании которые начинаются на V, но не VISA.
5)В начале российский торгов и подключения США к торгам бывает что глючит лента сделок и из-за этого непонятно, какие бумаги удалось купить и по какой цене.
6)Нету горизонтальной ориентации для графика и отображения событий на графике(отсечка, сплит и т.д), кроме покупки/продажи.
По 3 пункту в тиньке если хотите купить валюту по лимитной цене то она продается лотами. минимальный лот 1000$. Если по рыночной то можно купить хоть 1$. Вполне возможно, что поставив лимитную заявку по определенной цене просто не оказалось продавцов.
Тинькофф включает "технический сбой" в моменты резких скачков рынка, об этом писали даже на VC неоднократно, как после такого его можно рассматривать на что-то большее чем покупка акций раз в месяц.
Одно дело, брокер лежит, другое дело - когда брокер продаёт сам твои Акции по цене продления домена iPhones.ru
Не торгуй с плечами на всю котлету и не будет маржинколлов.
Если бы брокер в этот момент работал - ситуация бы не изменилась ни на йоту.
Торговать с телефона, это путь в богадельню, хорошо в финансовую богадельню.
И как народ до компьютеров с телефона (того, который с наборным диском) торговал...
Мне ненужно рассказывать как тогда торговали, я с телефон-автомата через оператора межгорода, делал сделки в Тройке диалог в 96 , вопрос в том что ликвидность и волатильность, спреды были совсем другими, не было алготрейдинга, не было возможности ставить автоматические ордера. Изменилась торговля. И если у вас нет возможности и времени в удобной форме, хотя бы за ноутбуком оценить рынок, то наверное не стоит и торговать, исход очевиден,
Никто не говорит, что оценивать рынок нужно прям с телефона
Открыл терминал Блумберг, оценил и такой «да не, в этот рад хочется странного» и давай телефон жмакать
Зачем так категорично... Иногда на сенсорном экране куда быстрее получается. Мультитач, сенсорный экран имеет свои преимущества. Другое дело, что не все приложения их используют.
Да, тут как раз инструменты для простых смертных. Не для торговли , а для инвестирования. Т.е. не для трейдеров приложения делаются.
Инвестирование? С телефона?
Что смущает? Какие еще варианты переложить деньги из вклада в облиги или див. или перспективные акции на долгосрок ??
Для того чтобы принять решение об инвестировании, нужно проделать определенную работу, работать с файлами, с данными, неудобно на телефоне.
Серьезно?) Вы слишком усложняете себе жизнь. Вы пропустили момент , когда информация стала сильно доступнее! Нет никаких проблем ознакомится с эмитентом и принять решение о покупке , не отрывая глаз от экрана смартфона.
И все таки это спекуляции, а не инвестирование. Чтобы принять решение об инвестировании нужно знать о компании и сфере намного заранее и тщательнее, чем в момент когда под рукой телефон. А с телефона не проблема увидеть сигналы к сделке, если уже все изучено.
Вам просто обидно, что игра на бирже перешла из элитарной, недоступной для большинства деятельности, в массовый сегмент. Это нормально.
игра на бирже перешла из элитарной, недоступной для большинства деятельности, в массовый сегмент
Coffin_dance.jpg
Комментарий удален
Я года 4 только с телефона, правда не торгую прям. для инвестора идеальный вариант
"Как инвестор по американским акциям, выбираю Тинькофф Инвестиции" - лучше это делать через зарубежного брокера, вот тут https://vc.ru/claim/126968-tinkoff-investicii-ne-pereveli-akcii-ssha-k-zarubezhnomu-brokeru подробно писал почему
Во первых статья с конфликтом интересов (Тинькофф журнал).
Во вторых если вы совершаете сделки то комиссия 1$ за операцию вычитается из этих 10$, а если вам меньше 25 лет то комиссии еще ниже.
В третьих пополнять можно БЕЗ КОМИССИИ рублями.
В четвертых - хороший сервис, великолепное приложение, страховка счета на 500 000$ и огромный выбор долларовых инструментов и т.д. и всё это стоит каких-то 10$ и это дорого? Можно рассматривать это как хороший сервис, по хорошей цене.
Хотите кататься на Мерседесе? Глупо думать что по цене обслуживания это будет как Лада Гранта
Получил первую порцию IB в 2019, до сих пор не понимаю как можно так дешево (10$ в месяц) представлять столько инструментов. Уверен я и 10% еще не видел... К слову подписка на Strava стоит дороже.
огромный выбор долларовых инструментов
Толку-то с них для мелкого инвестора, если даже профессионалы не могут обогнать S&P 500, не говоря уже о NASDAQ 100.
Имхо, дешевле ВТБ (содержание и комиссии) ничего нет, приложение не самое лучшее, но видно что развивается. Проблем с техподдержкой не было, обращался уже пару раз.
есть тарифы вроде инвестор привилегия, где комиссия всего 0.037%, что касается убытка в акциях втб, кто вас на хаях заставлял брать, я выше 4.5 коп все скидывал, в марте по 3 копейки откупил, не скажу что в восторге, т.к. есть акции кто дал +50-60% уже, но небольшой плюс есть, а если дивы утвердят нормальные, то акция еще подрастет.
Кто заставлял брать? ))
ответ есть в статье - допустим, Саймонофф-Биржевик на своём канале, весь прошлый год топил за ВТБ, которое у него должно стоить не меньше 10 коп.
ну так то должен в идеальном мире, где дивиденд 0.8-1 копейка, а ставки по депозитам 4-5 проценов годовых и короновирус не случился, а банкам не надо давать кредитные каникулы и создавать резервы под возможные потери, может быть через несколько лет так и будет. ВТБ обычно последний из всех растет, сегодня чуть-чуть докупил, продав немного Тинька.
Да, вот Тинька вы зря продали позавчера. Собственно, и я ту же самую ошибку допустил...
Почему зря, частями продаю (также как и набираю позицию), у меня средняя была 10.8, все ещё больше половины не продал, начал от 16 продавать по 10% акций каждый доллар. У меня стратегия начинать фиксировать если акция дала от +50%, будет хорошая коррекция, можно обратно докупить .
Не думаю. Еще он примерно в то же время загонял всех в акции Тинькофф, который после этого рухнул почти в 2 раза (на новостях об Олегиных махинациях с гражданством и неуплатой налогов).
Так что, любовь если и есть у него, то - к разным отстойным акциям...
Это - просто как совет вам, о качестве его "анализов рынка".
От подписчика, который осенью несколько месяцев сидел в убытках от ВТБ, а теперь - в лосях от ВТБ и Тинькова одновременно ...
Можно рассмотреть тариф мой онлайн никаких плат за содержание счета, только суммарная комиссия 0,06 при покупке и все.
Интересно, то есть сейчас Трамп мало санкций ввел, и промышленность не пострадала?
Китаю еще аукнется, но ему есть чем ответить ФРС, не все так одназначенно.
этот разговор сродни религии, у всех свои доводы и вера во что, в контексте этого поста особенно доставило упоминание Interactive Brokers "В четвертых - хороший сервис, великолепное приложение, страховка счета на 500 000$ и огромный выбор долларовых инструментов и т.д. "
Страховка счета, блин, и эти люди считают что они умнее других отправляя свои деньги в другую юрисдикцию полагаясь на мнимую страховку и верховенство английского права в очередном без налоговой юрисдикции.
пользуюсь ВТБ и Сбером, они решают задачу поползали инвестирования и альтернативного "пенсионного инвестиционного плана" для спекуляций из приложения не очень подходя, хотя и потребности не было.
Есть альтернативное мнение что ОТкрытие брокер тоже очень удобен. Счет есть там все красиво и воздушно, но попки не осуществлял.
"Замучаетесь пыль глотать" и духовные скрепы... Если случится такое что мнимая страховка и верховенство английского права не выдержит испытаний, вы на полном серьезе полагаете, что в ВТБ и Сбер вы заберете покрепчавший рубль, а не сберкнижку с нулями? :-)
ого! вы даже о таких, почти никому не известных брокерах осведомлены?
Весьма похвально, углубились в тему!
До снижения комиссий у других брокеров и закрытия доступа к СПб-бирже это был один из самых оптимальных брокеров.
Их мобильное приложение ВТБ было признано лучшим для дивного инвестирования
Максимальный продакт плейсмент тинькова, нет, спасибо.
В Ворлд оф Танкс за год можно слить больше среднего хомячьего депо
Еще + Альфы над Тиньком, что у Альфы есть ФОРТС, а Тинек не горит желанием его подключать
Фьючерсы ничуть не сложнее акций. Не слушайте сказки манагеров от брокеров, сложностей особых там нет
Инвестирование в отдельные акции гораздо сложнее, при этом его предлагают даже домохозяйкам.
Но ведь можно же было поставить ограничение по обороту или экзамен с тестами показывать перед торгами. Зачем ограничивать людей зря.
Отличная статья! Как программисту, хотелось бы ещё увидеть сравнение/доступность API
у тинькофф есть api и поддержка.
у альфы нет, но есть quik в котором есть api ;)
у сбера не подскажу
"В каждой сделке нельзя рисковать более чем 2% торгового счета"
Когда проснулся 10 марта и открыл терминал с утра :0)
А апрель 2018? А 2014? Что-то кризисы часто в Россию стали заходить. А люди все причитают про огромные возможности.
Дисконт к чему?
Я не из тех, кто покупает на дне, на марте рынок вёл себя адекватно и оценка компаний соответствовала ситуации.
У сбера брокерское приложение годится только чтобы посмотреть на свои бумаги.
Сбер постоянно присылает отчеты в пдф на почту, в том числе подробно о каждой сделке, включая комиссию биржи и свою.
Есть лайфхак как перестать покупать на пиках?))
Вы пишете у альфы помимо % на сделку 0.06% день от стоимости портфеля, *365 = минус 21.9% годовых, это безумие
разобрался, смутила формулировка, указаные 0.06% депо все же в год, но списывается ежедневно
Не понял с абонентской платой в Альфе - 0.06% от всего капитала в день? Это 20% в год? О_о
Не похоже на правду
Аа, 0.06% годовых, а не в день. Просто списания ежедневные
Списывается не раз в день, а в последний рабочий день месяца. При этом если комиссия будет меньше 10 рублей, то её не возьмут. Так что держать активов на сумму до ~170 000 рублей можно бесплатно.
2) Покупаем 1 000 USD по курсу 65,40 руб. на рынке ВР (TOD)
Доллар за 65р ? В мае 2020 ? Это в какой реальности ?
Отключить маржинальную торговлю можно в личном кабинете на сайте.
Еще → Сведения о счете → Режим операций → [ Немаржимальный, Стандартный уровень риска, Повышенный уровень риска ]
Значит нужно уточнять в поддержке.
Кстати раньше этот режим назывался Кассовый.
Также можно поменять в мобильном приложении:
Ещё → Функции Личного кабинета → Уровень риска
Это определённо лучшая статья про инвестиции, финансы и трейдинг которую я читал. Спасибо💪🏻👍🏻🙏
Тинькофф настолько крут что ща уже во дворе пацики обсуждают свои портфели в тиньке) но хочу предупредить , следите за корректностью расчетов . В моём случае комиссию за сделку вместо 60 рублей , сняли 60 баксов. Обращение в поддержку и все вернули. Их приложуха как айфон, крутая, но возможно они там немного подмухлевывают с *производительностью*.
Спасибо за обзор. Мультитач на графиках в Тинькофф - бесценно! У ВТБ с графиками всё плохо - тормозят (особенно 1Г), 7Д вообще неадекватный, 1Д после 00:00 не работает (втб, серьезно?), нет мультитача.
Аплодирую стоя! Отличная работа проделана. Впрочем, не стоит идеализировать Тиньку: от идеала они так же далеки, как от Сбера (но в другую сторону). Причем и по удобству, и по наполнению информацией о бумагах, и по поддержке, чего уж там.
Спасибо, интересно.
Вопрос к тем, кто в теме. Хочу попробовать себя в инвестициях, сколько тысяч рублей нужно чтобы начать? Или для начала можно закинуть хоть 800 рублей?
сбер отстает, до сих пор нужно идти физически в банк ножками.
яндекс+Бкс топ понятно почему их тут нет...
Сбер на днях приятно удивил, что подать заявку брокеру на обратный выкуп Мостотрестом своих акций можно через Сбер. Онлайн, тоже думал придется идти ножками.
С REITами форма W-8BEN не работает не потому, что Тиньков плохой, а потому что законы в США такие
Торговля, внутридннвная????С телефона???
Если так, то я могу поберечь ваши нервы, и дам Вам номер своего счета ) половину денег можете перебросить а вторую половину оставить у себя)))
Если серьёзно, то торговля с телефона это какой то @нанизм, графики нормально не настроить, стаканов нет. . .
ИМХО, лучше десктопной квик.
Если среднесрок, но норм, Финамтрейд неплох....
Альфа и сбер не скажу....
Но точно не посоветую "Мои инвестиции " ВТБ - полный шлак......
Такое ощущение , что в ВТБ существовании UI даже не в курсе :(
Не вводите людей в заблуждение.
В Тинькоф Инвестициях не было ежемесячной платы на обычном тарифе в размере 299 рублей, она была 199 рублей в месяц, в случае наличия сделки. С февраля эта комиссия отменена. У Тинькофа сейчас комиссия только за сделку 0,3 процента.
Но у Тинькофа не все акции торгоют
0.3% и 0.05% это разнина на порядок. поэтому автор рекомендует 0.05% плюс 290 рублей в месяц.
Но это имеет смысл только при активной торговле. Я вот, например, сделал сделку, заплатил свои 80р комиссии и еще месяц никаких сделок делать не будут.
ну получается что ваши инвестиции это 80/0.3% это примерно 26 тыс. рублей. да, вам 290р не выгодно. при 100.000 рублей уже сравняются, дальше выгоднее 0.05
Ну так тариф и называется трейдер :) А я не трейдер. А когда мои ежемесячные покупки будут на 100к+, то можно уже и на премиум тариф будет перейти :)
Тройка лучших Открытие, ВТБ, Альфа
Автор поставил в один ряд лебедя, рака и щуку
Неадекватно
Альфа до недавнего времени порастала мхом изо всех сил.
Я как два года назад завел там счет и не работала w8, так она и не работает. А саппорт все обещает через месяц починить.
Но хоть приложение и сайт стали обновлять. Раньше там была дикая солянка из старой и новой версии. Что-то работало в старой версии, что-то в новой, а что-то в секретной части новой версии куда можно попасть только по урлу от саппорта.
Меня w8 не напрягает, стараюсь меньше дивидендных брать и всё)))
Статья отличная, отдельное спасибо за ссылки на сторонние инструменты.
Недавно в Тинькофф изменили работу стоп-лос и тейк-профитов, теперь они переносятся на следующий день. Но и работают иначе - раньше по достижению цены происходила покупка\продажа по рыночной цене, теперь же в момент достижения цены автоматом создается лимитная заявка (поправьте, если это не так). Подобный принцип работы стопов и у других брокеров?
Что значит "Переносятся на следующий день?" Вы про максимальный срок? У нормальных брокеров, таких как БКС, вообще можно делать "до отмены". В Тиньке разве нет?
Очень странное утверждение что сбер не показывает купоны и прочее по облигациям. И размер купона и нкд и дата выплаты и прочее есть на экране облигации. Сейчас глянул бумагу из примера - все есть. Вообще такая фигня с купонами бывает если смотреть бумаги в нерабочие часы биржи.
И со стопами тинька надо быть осторожным, он ставит рыночную заявку, а не лимитник всегда. И можно круто попасть, в прошлом году был веселый вой когда нефтюшку на СПб решили покачать пока Америка отдыхала.
Вся инфа по облигации в наличии. Но такое может быть при плохом интернете, приложуха как-то слишком уже требовательная к нему.
Единственное что в этих сервисах удивляет, это невозможность инвестирования не резидентам РФ, это какой-то зашквар не иначе, человек хочет вложить пару лямов (или лярдов?) в экономику РФ, но не может тк доступ только для граждан РФ. Даже Interactive Brokers (USA) разрешают с любым гражданством торговать, а тут такое...
Это вопрос не к сервисам, а к регуляторам. Технически ничего не мешает открыть счета, но удаленно это сделать не выйдет.