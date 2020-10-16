Финансы
Андрей Фролов
12 618

«А давайте мы купим этот гавно-Яндекс!»: Олег Тиньков написал письмо об отмене сделки с «Яндексом» Материал редакции

Написал сотрудникам, что сам отменил сделку и не верит в «Яндекс», который никто не любит.

111 комментариев
В закладки
Слушать

Основатель «Тинькофф» Олег Тиньков написал сотрудникам группы письмо о разрыве сделки с «Яндексом», скриншоты сообщения опубликовал The Bell.

Сегодня я принял решение разорвать вероятную сделку с «Яндекс». Почему? Мы начали разговор с объединения, поисков синергий, и быстрого роста нашей клиентской базы. И хотели построить самую большую частную компанию России.

По факту всё вылилось в продажу, они хотели просто купить «Тинькофф», со всеми вытекающими негативными последствиями для нас. «Тинькофф» не продается ни «Яндексу» ни МТС!

Олег Тиньков
цитата по The Bell

Также Тиньков рассказал, что увидел негативное отношение к бренду потенциального покупателя, потенциальные проблемы из-за продажи и предложил самим купить «эту забюрокраченную компанию».

В ходе сделки, читая комментарии в соцсетях и у себя в Инстаграме, я ещё раз убедился, что у нас лучший клиентский сервис в стране, самая крутая и талантливая команда и мы рулим!

Я был крайне удивлён, что к бренду «Яндекс» такое негативное отношение, и их потребители не любят, хотя в отличие от нас они находятся в более дружелюбном для потребителя сегменте рынка.

Всё это привело к тому, что я остановил сделку.

Я искренне считаю, что мы самые крутые! Сами вырастем до 20 млн клиентов, 1 млрд прибыли и будем стоить 10+ млрд долларов на бирже.

У меня есть план: а давайте мы, а не они, купим этот гавно-Яндекс! Я не верю в эту забюрокраченную компанию!

Люблю вас, простите за дёрганье на аудит и дурацкую прессу в последние месяцы. У меня всё нормально, сегодня +99 со дня пересадки. Семья рядом — прорвёмся! Как всегда.

Ещё раз спасибо за труд, и дальше будем действовать только мы!

Олег Тиньков
цитата по The Bell

Представители «Яндекса» сообщили vc.ru, что не будут комментировать это высказывание.

«Тинькофф» отказался от продажи бизнеса…
Группа будет развиваться самостоятельно.
vc.ru

#тинькофф #яндекс #олегтиньков #новость

Андрей Фролов
+119 330
9
1
50
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Андрей Фролов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u044f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441","\u0442\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0444\u0444","\u043e\u043b\u0435\u0433\u0442\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0432"], "comments": 111, "likes": 50, "favorites": 9, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 167653, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 16 Oct 2020 13:17:20 +0300", "is_special": false }
Промо
Мария, Илья и Ильдар тратят от $100 в месяц на мобильные игры
Как живут «киты» — 0,15% игроков, которые приносят больше 50% дохода мобильным разработчикам.
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
111 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Вел Колдин

68

правильно! втопку аудиты, комменты в инсте рулят!

Ответить

Арнольд Валерьянович

Вел
0

Поймал дешевок за руку, переиграл и уничтожил

Ответить

бонч

53

Тиньков в будущем: "Я первый в России назвал Яндекс говном".

Ответить

Аарон Малис

бонч
6

Судя по тому, как часто Олег оказывается прав, Яндексу стоит отнестись с опаской)) 

Ответить

Кирилл Половинкин

33

Яндекс провели аудит, он выявил глубокие проблемы в Тинькофф
Яндекс говорит Олегу, что твой банк — пшик, снижай цену
Олег обижается 

Ответить

Илья Щибрик

Кирилл
12

Ну, Олег в своём репертуаре — поулизм и максимализм. Это изначально очень слабо вязалось с педантичным подходом Яндекса, так что ничего удивительного, что сделки не состоялось.

Ответить

Комментарий удален

Vladimir Mirolubow

Аарон
5

Олег, перелогинься

Ответить

Аарон Малис

Vladimir
3

Я не Олег, но если Яндекс проводил такой же аудит, как Илья по Олегу, то он и правда говно (Яндекс) :)

Ответить

Илья Щибрик

Аарон
1

У вас мастерство риторики — примерно как у Олега культура переговоров, конечно.

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

John Tinko

Кирилл
6

этот пшик зарабатывает в 2 раза больше Яндекса

Ответить

Антон Гранд

Кирилл
–3

Считаю, что цена Яндекса завышена в 10 раз. Убыточная компания, которая держалась за Сбер и рекламу.

Да. Все хотят работать там. Работа интересная. Безусловно.

Но эффективности нет.

Ответить

Alexander Pankov

Антон
4

Считаю

А умеешь?

Ответить

Pavel Golubev

Антон
1

Счетовод, ну хоть бы бух. документы глянул https://ir.yandex/news-releases/news-release-details/yandex-announces-fourth-quarter-and-full-year-2019-financial

Adjusted net income of RUB 23.5 billion ($380.3 million), up 6% compared with FY 2018; adjusted net income margin of 13.4%

На родном. Размер скорректированной чистой прибыли компании за 2019 год составил 23,5 млрд рублей, что на 6% больше, чем за 2018 год.

Ответить

Илья Щибрик

Pavel
1

Зачем ему смотреть документы, ну вы что, тогда же будет сильно сложнее нести чушь с умным лицом.

Ответить

max smirnoff

Антон
1

Я не хочу работать там. Обычная забюрокраченная компания, т.е. говно.

Ответить

Антон Штадлер

Антон
0

Эффективность так себя, но она не убыточна по определению. Де-факто контроль в сегменте ру интернет-трафика рекламного делает это пока невозможным, хотя они и очень "стараются", распыляясь на разные сегменты вроде логистики и развлечений

Ответить

Юрий Кушниров

Антон
0

В 10 раз - перебор, в 2 раза край, на уровне google должна стоить по p/e

Ответить

Игорь Маренков

Антон
0

что интересного там работать?

Ответить

Сергей Королевский

Кирилл
1

У меня есть план: а давайте мы, а не они, купим этот гавно-Яндекс!

Похоже ему в больнице вкололи слишком большую дозу димедрола 🤦🏻‍♂️
.
Вот почему нужны советы директоров

Ответить

Анон Плиз

Сергей
1

И пресс-служба 🤦🏻‍♂️

Ответить

max smirnoff

Сергей
0

Расскажи Джобсу про советы директоров )))) Ну, когда попадешь к нему, конечно.

Ответить

Юрий Кушниров

Кирилл
0

Откуда информация про глубокие проблемы?
Вероятно Яндекс узнал технические данные, это правда. 

Ответить

ivan krapivin

33

Признаки выздоровления налицо.

Ответить

Степан Кольцов

14

Яндекс - говнище ебаное. Я очень рад, что они не испортят нормальный банк.

Ответить

Артур

Степан
–1

Ну и почему яндекс гавнище? 

Ответить

ывпппвывпаыв апваппап

Артур
1

Потому как достаточно зайти на их поисковик без блокировщика и увидеть, что там все буквально засыпано поп-апами с требованием установить их говно-сервисы. Про наглое впаривание системного диска с их идиотским видеосервисом тут даже отдельные гневные статьи были.
Такое не позволяет себе даже днищенский мейл с платными каментами.

Ответить

Pavel Davydov

ывпппвывпаыв
0

Guard@Mail.ru просто не удалялся с компа и сам себя восстанавливал, ничего не спрашивая у пользователя )) 

Ответить

ывпппвывпаыв апваппап

Pavel
1

Никто не спорит, что мейл дно)) Но яндекс уже их опередил

Ответить

Артур

ывпппвывпаыв
–2

У яндекс помимо поиска полно других отличных сервисов - маркет, такси, еда, диск, метрика.

Что за максимализм, тебе 12 лет?

Ответить

ывпппвывпаыв апваппап

Артур
0

Я не маркетолог, а потребитель. Я такси-да, хотя пользуюсь убером.
Диском ни разу в жизни не пользовался - не знаю.
Яндекс еда - да, норм.
Яндекс поикс - днище. Маркетологи и жадность выбили их из числа нормальных компаний.

Ответить

Алексей Патрин

Артур
0

Это аксиома.

Ответить

Alexandr Blokhin

15

Думаю, у Яндекса было надменное отношение к переговорам, как и, например, к собеседованиям. Мол, мы Яндекс, все к нам хотят, целуйте руки. Сам на собеседованиях там не был, но многие знакомые рассказывали о неприятном процессе трудоустройства.

Ответить

Антон Гранд

Alexandr
3

Да. Но судя по Директу. Такси. Доставке. Яндекс это такое говно. Только курсы практикума норм. Но там и цена как у В/О в Новосибирске.

Ответить

Polina Vorovskaya

Антон
2

А что такого ценного в в/о Новосибирска?)

Ответить

Всвиторе

Polina
0

в/о везде норм, это от людей зависит, а не от названия института.

Ответить

Serghei Lisii

Alexandr
2

Ага. И ЗП ниже рынка, ведь работать у нас - это честь.

Ответить

Dmitry Myachin

Alexandr
0

Работа у нас — это честь для вас

Ответить

ывпппвывпаыв апваппап

Alexandr
0

Спасибо, только подтвердили наши опасения в плане переговоров. Оставим Яндекс в конец очереди.

Ответить

Andrei Smirnovsky

12

Все правильно сказал, эффективные менеджеры из яши 100% превратили бы банк в говно

Ответить

Мамкин советчик

11

Все таки специалисты комментаторы VC предотвратили сделку года.

Ответить

Я не скажу свое имя машине

8

Болен, но мыслит здраво. В отличие от многих, кто здоров, но мыслит... 

Ответить

Vitaly Gorbachev

8

То есть реально из-за коментов на ТЖ и VC. Лол

Ответить

Анон Плиз

Vitaly
4

Значит, не зря мы тут стараемся 🤣

Ответить

Гала Перидоловна

Vitaly
0

Нет конечно. Олега взяли за жопу, скорее всего там уже продавать нечего. Доживет до отзыва лицензии и пойдет по пути Открытия.

Ответить

Петр Иванов

Гала
0

we need to talk about Oleg (c)

сколько примерно дадите ТКСу еще? считаете до Открытия ему порядок лет или порядок месяцев?

Ответить

Maxim Petrukhin

3

Истерика какая-то. До "говна" опуститься - это суметь надо. Фу. 

Ответить

Павел Андрейчук

Maxim
6

Это его стандартная манера речи. Тут нет сенсации.

Ответить

Maxim Petrukhin

Павел
0

Я где-то говорил про сенсацию? Это как раз и грустно, что это нормально. Я все жду, когда клоуны выйдут из моды. 

Ответить

Павел Андрейчук

Maxim
6

Ну.. Для вас он клоун, для меня, например, нет.
Да, он эпатажен и эксцентричен, пожалуй, и мне это не сильно нравится, скажем откровенно. Но зато у Олежи слова с делами как правило не расходятся, и это мне напротив, нравится. Говорит ровно то, что думает. Плохо ли это? Ну по меркам большинства- очень плохо, ведь все привыкли к повальному лицемерию, весь воздух просто пронизан им, я же не считаю что это плохо.
Вы берётесь оценивать человека по словам, точнее даже по формулировкам? А не лучше ли оценивать того или иного человека не исходя из сказанного, а исходя из сделанного?

Ответить

Николай Ермаков

6

Краткое содержание письма

Ответить

Вадим Скворцов

5
Ответить

Егор Орлов

5

Культура переговоров как она есть

Ответить

Dmitry Berezin

4

Ай да Олег, ай да сукин сын!

Ответить

Денис Демидов

3

Как-то решил вопрос с американской тюрьмой?

Ответить

Алексей Патрин

Денис
1

Чичваркин оплатил, не иначе.

Ответить

Kelerius

Денис
0

Вечно вы все портите)) Обрадовался,что не продадутся Яндексу. И надеюсь МТС тоже.

Ответить

Никита Назаров

3

Кошачья залупа этот ваш Яндекс (с) 

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Ivan

1

Лучше работу с кэшем норм настроили, а то з%%%ло счёт неверно показывает часто в тинькофф. Говнотинькоф

Ответить

Mike Kosulin

Ivan
4

Да, сейчас сам Тиньков коммит сделает и мерджнет в мастер.

Ответить

Yanis Westfalsky

Mike
1

уверен, что олег может сразу в мастер коммитить. мёрджи не нужны

Ответить

Айван Айванофф

Yanis
1

На серваке поправит, cvs не нужен

Ответить

Тинькофф

Ivan
2

Можно подробнее, пожалуйста, о чем речь? 

Ответить

Ivan

Тинькофф
5

Если недавно были покупки или переводы, перезаходишь в приложение и сумма на счету одна, заходишь в данный счёт и сумма меняется на старую, которая была до транзакций и так постоянно!

Ответить

George Mertsalov

Ivan
2

Подтверждаю, та же фигня. Началось где-то с месяц назад, до этого не замечал

Ответить

Тинькофф

Ivan
0

Напишите с примерами на скринах в личку, пожалуйста, указав ваши ФИО и дату рождения. Будем разбираться.

Ответить

Владислав Недзвецкий

Тинькофф
0

скрин паспорта тоже прикреплять?

Ответить

Павел Андрейчук

Тинькофф
2

подтверждаю. Последние месяцы инфа о счёте на главном экране часто не совпадает с тем, сколько денег на счете находится реально.
Ну и ещё сразу- мне перестали приходить смски с кодами с первого раза. Вот уже недели 2 приходят только после использования функции "запросить код повторно". Со второго раза приходят всегда.

Ответить

Владимир Коченов

Тинькофф
0

А можете прокомментировать, что со сделкой покупки?)

Ответить

Арнольд Валерьянович

Тинькофф
0

Речь идет об Олеге

Ответить

Антон Гранд

1

Три дня пытаюсь закончить контракт с Яндекс на доставку. Интерфейс сложный, регистрация мутная, оплата только с расчётного счёта.

Решили открыть счёт у Тинькофф. 10 минут и уже все готово! Все удобно и круто.

Ответить

Aleksandr Korovin

Антон
2

и что вам Тинькофф доставляет ? или вы решили абсолютно разные услуги сравнить ?

Ответить

Антон Гранд

Антон
0

Серега вышел на тропу войны и начал ставить минусы.

Ответить

Mike Kosulin

Антон
0

Яндекс.Доставка?
Если да, напиши в ИМ Диспуты в фб, ускорится.

Ответить

Arthur N

2

Великий

Ответить

Jaroslav Danilov

2

Не надо было мне тот коммент в Инсте писать. Олег прочитал и сдал назад...

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Евгений Еременко

1

Жадность победила - Тиньков хотел дороже, Яндекс хотел дешевле

Ответить

Вячеслав Григорьев

1

Отличное шоу как в короткий промежуток времени поднять цену акций сразу 3 кампаний, надеюсь кто то успел продать акций на хаях, тоже самое творили амеры с тик током, сначала их должен был купить майкрософт, потом оракл, потом велмарт и цены всех кампаний взлетали на пару баксов только на слухах. Олег видать прочухал эту историю и решили так же наши кампании пропампить. В итоге конечно никакой сделки, но кэша заработать успели все, кроме конечно хомяков инвесторов.

Ответить

Trail soul

Вячеслав
0

У тебя русские имя и фамилия, чем отличается кампания от компании, чувак?

Ответить

Michael Petrov

1

Яндекс не захотел Олега в топы-партнеры из-за токсичности?

Месть - прекрасный мотиватор жить, особенно, когда такая мерзская болезнь. Кое кто даже стал президентом США, чисто на мотивации насрать Обаме за вечный троллинг. Респект.

Будем надеяться, что будет не просто попытка поиметь оценку выше Яндекса, а реальные конкурентные действия с отжиранием доли рынка и выдавливанием. Что там у них самое нажористое сейчас, Такси? Ждем Тинькофф-Такси. Можно купить Везет или запартнериться с китайцами, которые сейчас в Казани? входят.

Ответить

Анон Плиз

Michael
0

У них карт нет, так что обосрётся Тинькоф-такси уже на старте

Ответить

Serghei Lisii

Анон
0

Прям как Uber, у которого тоже своих карт не было?

Ответить

Анон Плиз

Serghei
0

Ну да, бабла налили - и всё равно обосрались. С гуглокартами и куцей инфой о пробках далеко не уедешь

Ответить

Евгений Усов

1

С возвращением Олег!

Ответить

Yuri Istomin

1

"Сами вырастем до 20 млн клиентов, 1 млрд прибыли и будем стоить 10+ млрд долларов на бирже."
Видимо, аксессуары для нового айфона на ура пошли? )))

Ответить

Юрий Белоножкин

1

Нормальные ответы пресс-служб подъехали:

https://www.kommersant.ru/doc/4534424

Ответить

Олег Синицын

1

Зря. 2-3 года и банковский сектор сам себя похавает. Существование банковского института само себя исчерпало. Весь сервис свелся к кредитованию в цб и продаже кредитов населению. Остальное либо не прибыльно, либо искусственно навязано государством.

Ответить

Алексей Кондратьев

1

Думаю не последнюю роль сыграло недавнее ipo казахстанского каспи банка чья капитализация ($6.5 млрд ) оказалась выше чем сумма сделки Тинькофф с Яндексом.

Ответить

Pavel Voronkov

1

Сложно быть объективным, т.к. не пользуюсь Т., но обе компании крутые.
Они работают в разных сегментах. Действительно, оценивая информационный шум, можно сказать, что Я. какая-то не поворотливая машина, у которой много сервисов, но далеко не все идеальные, и есть даже проблемные, где команда не знает куда повернуть.
С другой стороны. Если Т. начал строить свою экосистему, конкурируя со С. М. Р. и Я., на свет бы могли появиться новые и качественные продукты от всех.
Но! Частной компании Т., сложно будет конкурировать с государственными С. и Р., а также приближенными М. и Я.
Тинькофф - пора строить свою экосистему, отличающуюся от других.

Ответить

Артур

0

Не совсем рационально в плане принятия решений и импульсивно, но вполне в стиле Олега, за это мы его и любим

Ответить

Artemy

0

И каждый думал: а давай!

Ответить

Matvey Sofyin

0

Узнаю старину Олега!

Ответить

Gleb Khineev

0

Как минимум, вся эта ситуация весьма интересна)

Ответить

Roman Bannov

0

Олег, я знаю ты читаешь этот пост, как и все другие посты на vc, принимая важные решения, так вот - продай свой банк мне. Обещаю расплатиться с тобой из тех денег, что он заработает (если это будет так).

Ответить

Михаил Загоскин

0

Я записал Тинькофф в нормальный банк, но пока карандашом.

Ответить

Dmitry Myachin

0

Лайк Олегу.

Ответить

Юрий Кушниров

0

Вся тема изначально была слишком хайповой.
И делали ее для разгона акций как тинькова, так и яндекса. 
Вспомните историю о том, как Олег покупал себе новый офис, а в итоге - никуда не переехал.

Ответить

Gre Li

Юрий
0

«Акваторию» что-ли? Её ещё же не построили. Недавно мимо проезжал.

Ответить

Алексей Патрин

0

Выкусите, МТС и Яндекс!

Ответить

Владимир Коченов

0

Финансовые советники почти убедили меня подписать бумаги, но потом я почитал комменты в инстике...

и отменил сделку

Ответить

Антон Жеба

0

Браво

Ответить

Mike Amirov

0

+

Ответить

Alex Chalov

0

Зачем вы авторскую орфографию исправили? Это документ эпохи.

Ответить

Viacheslav B

0

Неплохо они на слухах и заявлениях прокатились на акциях обеих компаний. Сейчас теми же слухами приспустят до минимума, и новой "сенсацией" опять поимеют рынок.

Ответить

Roman Kovalev

0

Какой же Олег искренний. Молодец!
Не думаю, что риски кредитного бизнеса могли стать причиной разрыва. Это же очевидно было и до сделки.
А вот что стало удивительным, это негативное отношение к ней общественности.

Ответить

Николай

0

Не гавно, а гОвно.

Ответить

Вадим Скворцов

Николай
0

Сохранена орфография автора

Ответить

Artur Kasimov

0
Ответить

Bagrat Bagdasarov

0

Все правильно сделал

Ответить

max smirnoff

0

Прости, Илья, мы все просрали!

Ответить

Sergei Sobolev

–1

Не уверен по поводу большого негатива к Яндексу. Реальный конкурент даже Гуглу в русскоязычном сегменте. Я бы посмотрел на него если бы он собрался продавать компанию Мейл ру, вот там бы реально говно летело.

Ответить

Kirk Louson

–1

какой же всё таки Тинькоф неприятный
самое главное, что бы все эти козьи понты не закончились покупкой "Тинькова" какой нибудь непотребной сберкассой

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

КРОК
Подписан
Отписаться
От стажера до руководителя — сколько лет? Четыре истории разработчиков КРОК
Как часто вы думали бросить всё и перейти в другую компанию после многолетних рутинных задач? Реально ли расти и развив…
1
Yandex.Cloud
Подписан
Отписаться
Как мы «проели» инвестиции, но через год смогли успешно перезапуститься
Глеб Ковалев начал работать с рекомендательными системами для сайтов в проекте своего одноклассника. Позже он стал техн…
0
NTA
Подписан
Отписаться
Анонимный парсинг с помощью Tor
В этой заметке мы хотим показать основные преимущества и недостатки сети Tor, а также процесс настройки прокси в связке…
3

Показать еще

Лучшие комментарии
ivan krapivin
за день
С МТС звонит, слышно плохо
«Тинькофф» сообщил о прекращении переговоров по продаже бизнеса «Яндексу»
Alex Kuz
за неделю
 в директ написали
Apple представила iPhone 12 и iPhone 12 mini с плоскими краями и поддержкой 5G

Комментарии

max smirnoff

«А давайте мы купим этот…

Игорь Маренков

«А давайте мы купим этот…

Kelerius

«А давайте мы купим этот…

Bagrat Bagdasarov

«А давайте мы купим этот…

Artur Kasimov

«А давайте мы купим этот…

Владислав Недзвецкий

«А давайте мы купим этот…

Петр Иванов

«А давайте мы купим этот…

max smirnoff

«А давайте мы купим этот…

Trail soul

«А давайте мы купим этот…

Гала Перидоловна

«А давайте мы купим этот…

max smirnoff

«А давайте мы купим этот…

Тинькофф

«А давайте мы купим этот…

Анон Плиз

«А давайте мы купим этот…

Alexandre Svergoun

«М.Видео» отказывается заменять…

Арнольд Валерьянович

«А давайте мы купим этот…

Natalia Kulaeva

«Тинькофф» сообщил о…

Pavel Voronkov

«А давайте мы купим этот…

Кристина Волошина

Разработаем прототип CRM за…

Всвиторе

«А давайте мы купим этот…

Артур

«А давайте мы купим этот…
null