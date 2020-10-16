В ходе сделки, читая комментарии в соцсетях и у себя в Инстаграме, я ещё раз убедился, что у нас лучший клиентский сервис в стране, самая крутая и талантливая команда и мы рулим!



Я был крайне удивлён, что к бренду «Яндекс» такое негативное отношение, и их потребители не любят, хотя в отличие от нас они находятся в более дружелюбном для потребителя сегменте рынка.

Всё это привело к тому, что я остановил сделку.

Я искренне считаю, что мы самые крутые! Сами вырастем до 20 млн клиентов, 1 млрд прибыли и будем стоить 10+ млрд долларов на бирже.

У меня есть план: а давайте мы, а не они, купим этот гавно-Яндекс! Я не верю в эту забюрокраченную компанию!

Люблю вас, простите за дёрганье на аудит и дурацкую прессу в последние месяцы. У меня всё нормально, сегодня +99 со дня пересадки. Семья рядом — прорвёмся! Как всегда.

Ещё раз спасибо за труд, и дальше будем действовать только мы!