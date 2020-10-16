«А давайте мы купим этот гавно-Яндекс!»: Олег Тиньков написал письмо об отмене сделки с «Яндексом» Материал редакции
Написал сотрудникам, что сам отменил сделку и не верит в «Яндекс», который никто не любит.
Основатель «Тинькофф» Олег Тиньков написал сотрудникам группы письмо о разрыве сделки с «Яндексом», скриншоты сообщения опубликовал The Bell.
Также Тиньков рассказал, что увидел негативное отношение к бренду потенциального покупателя, потенциальные проблемы из-за продажи и предложил самим купить «эту забюрокраченную компанию».
Представители «Яндекса» сообщили vc.ru, что не будут комментировать это высказывание.
правильно! втопку аудиты, комменты в инсте рулят!
Тиньков в будущем: "Я первый в России назвал Яндекс говном".
Судя по тому, как часто Олег оказывается прав, Яндексу стоит отнестись с опаской))
Яндекс провели аудит, он выявил глубокие проблемы в Тинькофф
Яндекс говорит Олегу, что твой банк — пшик, снижай цену
Олег обижается
Ну, Олег в своём репертуаре — поулизм и максимализм. Это изначально очень слабо вязалось с педантичным подходом Яндекса, так что ничего удивительного, что сделки не состоялось.
Комментарий удален
Олег, перелогинься
Я не Олег, но если Яндекс проводил такой же аудит, как Илья по Олегу, то он и правда говно (Яндекс) :)
У вас мастерство риторики — примерно как у Олега культура переговоров, конечно.
Комментарий удален
Комментарий удален
Считаю, что цена Яндекса завышена в 10 раз. Убыточная компания, которая держалась за Сбер и рекламу.
Да. Все хотят работать там. Работа интересная. Безусловно.
Но эффективности нет.
Счетовод, ну хоть бы бух. документы глянул https://ir.yandex/news-releases/news-release-details/yandex-announces-fourth-quarter-and-full-year-2019-financial
Adjusted net income of RUB 23.5 billion ($380.3 million), up 6% compared with FY 2018; adjusted net income margin of 13.4%
На родном. Размер скорректированной чистой прибыли компании за 2019 год составил 23,5 млрд рублей, что на 6% больше, чем за 2018 год.
Зачем ему смотреть документы, ну вы что, тогда же будет сильно сложнее нести чушь с умным лицом.
Эффективность так себя, но она не убыточна по определению. Де-факто контроль в сегменте ру интернет-трафика рекламного делает это пока невозможным, хотя они и очень "стараются", распыляясь на разные сегменты вроде логистики и развлечений
В 10 раз - перебор, в 2 раза край, на уровне google должна стоить по p/e
У меня есть план: а давайте мы, а не они, купим этот гавно-Яндекс!
Похоже ему в больнице вкололи слишком большую дозу димедрола 🤦🏻♂️
.
Вот почему нужны советы директоров
Расскажи Джобсу про советы директоров )))) Ну, когда попадешь к нему, конечно.
Откуда информация про глубокие проблемы?
Вероятно Яндекс узнал технические данные, это правда.
Яндекс - говнище ебаное. Я очень рад, что они не испортят нормальный банк.
Потому как достаточно зайти на их поисковик без блокировщика и увидеть, что там все буквально засыпано поп-апами с требованием установить их говно-сервисы. Про наглое впаривание системного диска с их идиотским видеосервисом тут даже отдельные гневные статьи были.
Такое не позволяет себе даже днищенский мейл с платными каментами.
Guard@Mail.ru просто не удалялся с компа и сам себя восстанавливал, ничего не спрашивая у пользователя ))
У яндекс помимо поиска полно других отличных сервисов - маркет, такси, еда, диск, метрика.
Что за максимализм, тебе 12 лет?
Я не маркетолог, а потребитель. Я такси-да, хотя пользуюсь убером.
Диском ни разу в жизни не пользовался - не знаю.
Яндекс еда - да, норм.
Яндекс поикс - днище. Маркетологи и жадность выбили их из числа нормальных компаний.
Думаю, у Яндекса было надменное отношение к переговорам, как и, например, к собеседованиям. Мол, мы Яндекс, все к нам хотят, целуйте руки. Сам на собеседованиях там не был, но многие знакомые рассказывали о неприятном процессе трудоустройства.
Да. Но судя по Директу. Такси. Доставке. Яндекс это такое говно. Только курсы практикума норм. Но там и цена как у В/О в Новосибирске.
А что такого ценного в в/о Новосибирска?)
Спасибо, только подтвердили наши опасения в плане переговоров. Оставим Яндекс в конец очереди.
Все правильно сказал, эффективные менеджеры из яши 100% превратили бы банк в говно
Болен, но мыслит здраво. В отличие от многих, кто здоров, но мыслит...
То есть реально из-за коментов на ТЖ и VC. Лол
Нет конечно. Олега взяли за жопу, скорее всего там уже продавать нечего. Доживет до отзыва лицензии и пойдет по пути Открытия.
we need to talk about Oleg (c)
сколько примерно дадите ТКСу еще? считаете до Открытия ему порядок лет или порядок месяцев?
Истерика какая-то. До "говна" опуститься - это суметь надо. Фу.
Это его стандартная манера речи. Тут нет сенсации.
Я где-то говорил про сенсацию? Это как раз и грустно, что это нормально. Я все жду, когда клоуны выйдут из моды.
Ну.. Для вас он клоун, для меня, например, нет.
Да, он эпатажен и эксцентричен, пожалуй, и мне это не сильно нравится, скажем откровенно. Но зато у Олежи слова с делами как правило не расходятся, и это мне напротив, нравится. Говорит ровно то, что думает. Плохо ли это? Ну по меркам большинства- очень плохо, ведь все привыкли к повальному лицемерию, весь воздух просто пронизан им, я же не считаю что это плохо.
Вы берётесь оценивать человека по словам, точнее даже по формулировкам? А не лучше ли оценивать того или иного человека не исходя из сказанного, а исходя из сделанного?
Как-то решил вопрос с американской тюрьмой?
Кошачья залупа этот ваш Яндекс (с)
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Лучше работу с кэшем норм настроили, а то з%%%ло счёт неверно показывает часто в тинькофф. Говнотинькоф
Да, сейчас сам Тиньков коммит сделает и мерджнет в мастер.
уверен, что олег может сразу в мастер коммитить. мёрджи не нужны
Подтверждаю, та же фигня. Началось где-то с месяц назад, до этого не замечал
подтверждаю. Последние месяцы инфа о счёте на главном экране часто не совпадает с тем, сколько денег на счете находится реально.
Ну и ещё сразу- мне перестали приходить смски с кодами с первого раза. Вот уже недели 2 приходят только после использования функции "запросить код повторно". Со второго раза приходят всегда.
Три дня пытаюсь закончить контракт с Яндекс на доставку. Интерфейс сложный, регистрация мутная, оплата только с расчётного счёта.
Решили открыть счёт у Тинькофф. 10 минут и уже все готово! Все удобно и круто.
и что вам Тинькофф доставляет ? или вы решили абсолютно разные услуги сравнить ?
Не надо было мне тот коммент в Инсте писать. Олег прочитал и сдал назад...
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Отличное шоу как в короткий промежуток времени поднять цену акций сразу 3 кампаний, надеюсь кто то успел продать акций на хаях, тоже самое творили амеры с тик током, сначала их должен был купить майкрософт, потом оракл, потом велмарт и цены всех кампаний взлетали на пару баксов только на слухах. Олег видать прочухал эту историю и решили так же наши кампании пропампить. В итоге конечно никакой сделки, но кэша заработать успели все, кроме конечно хомяков инвесторов.
У тебя русские имя и фамилия, чем отличается кампания от компании, чувак?
Яндекс не захотел Олега в топы-партнеры из-за токсичности?
Месть - прекрасный мотиватор жить, особенно, когда такая мерзская болезнь. Кое кто даже стал президентом США, чисто на мотивации насрать Обаме за вечный троллинг. Респект.
Будем надеяться, что будет не просто попытка поиметь оценку выше Яндекса, а реальные конкурентные действия с отжиранием доли рынка и выдавливанием. Что там у них самое нажористое сейчас, Такси? Ждем Тинькофф-Такси. Можно купить Везет или запартнериться с китайцами, которые сейчас в Казани? входят.
Прям как Uber, у которого тоже своих карт не было?
"Сами вырастем до 20 млн клиентов, 1 млрд прибыли и будем стоить 10+ млрд долларов на бирже."
Видимо, аксессуары для нового айфона на ура пошли? )))
Нормальные ответы пресс-служб подъехали:
Зря. 2-3 года и банковский сектор сам себя похавает. Существование банковского института само себя исчерпало. Весь сервис свелся к кредитованию в цб и продаже кредитов населению. Остальное либо не прибыльно, либо искусственно навязано государством.
Думаю не последнюю роль сыграло недавнее ipo казахстанского каспи банка чья капитализация ($6.5 млрд ) оказалась выше чем сумма сделки Тинькофф с Яндексом.
Сложно быть объективным, т.к. не пользуюсь Т., но обе компании крутые.
Они работают в разных сегментах. Действительно, оценивая информационный шум, можно сказать, что Я. какая-то не поворотливая машина, у которой много сервисов, но далеко не все идеальные, и есть даже проблемные, где команда не знает куда повернуть.
С другой стороны. Если Т. начал строить свою экосистему, конкурируя со С. М. Р. и Я., на свет бы могли появиться новые и качественные продукты от всех.
Но! Частной компании Т., сложно будет конкурировать с государственными С. и Р., а также приближенными М. и Я.
Тинькофф - пора строить свою экосистему, отличающуюся от других.
Не совсем рационально в плане принятия решений и импульсивно, но вполне в стиле Олега, за это мы его и любим
Олег, я знаю ты читаешь этот пост, как и все другие посты на vc, принимая важные решения, так вот - продай свой банк мне. Обещаю расплатиться с тобой из тех денег, что он заработает (если это будет так).
Вся тема изначально была слишком хайповой.
И делали ее для разгона акций как тинькова, так и яндекса.
Вспомните историю о том, как Олег покупал себе новый офис, а в итоге - никуда не переехал.
Финансовые советники почти убедили меня подписать бумаги, но потом я почитал комменты в инстике...
и отменил сделку
Неплохо они на слухах и заявлениях прокатились на акциях обеих компаний. Сейчас теми же слухами приспустят до минимума, и новой "сенсацией" опять поимеют рынок.
Какой же Олег искренний. Молодец!
Не думаю, что риски кредитного бизнеса могли стать причиной разрыва. Это же очевидно было и до сделки.
А вот что стало удивительным, это негативное отношение к ней общественности.
Не гавно, а гОвно.
Не уверен по поводу большого негатива к Яндексу. Реальный конкурент даже Гуглу в русскоязычном сегменте. Я бы посмотрел на него если бы он собрался продавать компанию Мейл ру, вот там бы реально говно летело.
какой же всё таки Тинькоф неприятный
самое главное, что бы все эти козьи понты не закончились покупкой "Тинькова" какой нибудь непотребной сберкассой
Блоги компаний
Показать еще
clientbase.ru