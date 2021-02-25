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Финансы
Евгения Евсеева

Финтех-стартап Zelf выходца из России привлёк $2 млн от американских и европейских инвесторов Статьи редакции

Стартап позволяет переводить деньги, оплачивать покупки и принимать платежи внутри мессенджера.

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Основные инвесторы — австрийский венчурный фонд 3VC, венчурная фирма со штаб-квартирой в Лихтенштейне Seed X Liechtenstein, американский фонд Hard Yaka, сооснователь ICQ Яир Голдфингер, бывший управляющий директор «Альфа-банка» Алексей Марей, а также партнер акселератора Techstars и фонда Outrun Ventures Крис Адельсбах, пишет Forbes.

Основатель стартапа Эллиот Гойхман отказался раскрыть оценку стартапа и выручку за 2020 год. По словам источника Forbes в компании, выручка в 2020 году составила не более $500 тысяч. Гойхман говорит, что Zelf убыточен из-за существенных инвестиций в расширение географии бизнеса.

Zelf позиционирует себя как необанк для поколения Z. Сервис предоставляет финансовые услуги в Facebook, WhatsApp, Telegram и Viber. Пользователь может переводить деньги, оплачивать покупки и принимать платежи внутри мессенджера с помощью чат-бота.

Команда Гойхмана изначально договорилась с «Альфа-банком» о создании банка внутри мессенджеров. Но после ухода управляющего директора «Альфа-банка» Алексея Марея они разошлись. Новое руководство заявило, что их не интересует отдельный цифровой банк.

По данным Zelf, предзаказ на виртуальные карты необанка на сегодняшний день оформили более 500 тысяч клиентов более чем из ста стран мира. Получить виртуальную карту и пользоваться услугами необанка могут только жители Франции, рассказал изданию Гойхман.

Zelf основали в 2019 году. В течение года стартап планирует выйти на рынки Испании и других стран Евросоюза, а также Великобритании и России. Компания ищет российский банк-партнёр, под лицензией которого сможет работать в стране. По словам Гойхмана, из России у стартапа предзаказали уже более 50 тысяч карт.

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vc.ru

#новость #zelf

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Invent Valley

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Голдфингеры, Мареи, Адельсбахи и Гойхманы - по традиции мудры и дальновидны.
Из российских проектов - инвестируют исключительно в ничем, никому и никогда не конкурентные и неопасные фин.проекты.
Особая вишенка на торте - "необанк для поколения Z".
России умных - не надо. Туповатых гы-гыкающих тиктокеров - хватит за глаза.
Тем более газ и нефть теперь возят из Сабеты, - даже без захода на большую землю.

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