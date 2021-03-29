Финансы
Лиана Липанова

FT: «Сбер» и Mail.ru Group попросили разрешение Кремля на разделение активов своего СП стоимостью $1,6 млрд Статьи редакции

«Сбер» и Mail.ru Group отказались комментировать «развод».

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Конфликт сторон произошёл из-за стратегии убыточного СП на фоне конкуренции с «Яндексом», сообщает Financial Times со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

СП в 2020 году потеряло 37,6 млрд рублей, став драйверов минусовой EBITDA экосистемы «Сбера», пишет издание. «Сбер» и Mail.ru Group отказались от комментариев. Кремль не ответил на запрос FT.

Компании пока не решили, в какие сроки и как именно разделить активы, включая Delivery Club и «Ситимобил», заявил изданию один из высокопоставленных госбанкиров.

FT называет это четвёртым провалом «Сбера» после попыток создания СП в сфере электронной коммерции с Alibaba, «Яндексом» и Ozon.

Mail.ru Group и «Сбер» развивают совместное предприятие в сфере транспорта и еды «О2О Холдинг» с 2019 года. В СП «Сбера» и Mail.ru Group входят «Ситимобил», Delivery Club, компания SberFood, каршеринг YouDrive, «СберМаркет», автоматы с едой DC Daily, сервис доставки готовых блюд Performance Group, «2ГИС» и «Самокат».

По данным Forbes, один из вариантов раздела активов: «Сберу» достанется «Ситимобил», a Mail.ru Group — компании, связанные с едой и доставкой.

Впервые Financial Times рассказал об «управленческих и культурных разногласиях» в СП в ноябре 2020 года. Партнёры не могли договориться, на базе чего развивать платформу — «ВКонтакте» или финансовой сети «Сбера», рассказывали источники.

#новость

57 57 комментариев
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Alexander Tumanov

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То есть экономика РФ де юре и де факто на ручном управлении теломенов из Кремля? Вы только в этот пассаж вдумайтесь! Субъект спрашивает у исполнителя соизволение действовать сообразно его, субъекта, праву собственности. Хозяин просит холопа развода с опостылевшей женой :))).

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Вася Пражкин

Alexander
23

Вы не правы. Формально, Сбер контролируется правительством, то есть управленцы спрашивают разрешения у владельца. Это нормально, можно снять шапочку из фольги уже.

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Борис Степаненко

Вася
6

нет, это вы не понимаете, СБ выкупил часть % у государства + обязан выкупить оставшуюся, и государство по договору не лезет в бизнес СБ !!! 

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Илья М

Борис
0

т.е. некое зыбкое нечто под названием Сбер выкупает гос долю себя у государства. А владеет этой долей кто?

Ответить

Борис Степаненко

Илья
2

СБ и владеет, после выкупа он эти акции пускает в оборот. 
Смотрите у Сб и государство есть договор где четко написана цена выкупа без изменения и так далее. там цена 100 руб за акцию, а какая сейчас стоимость акции, понимаете зачем он это выкупает ??? 

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Илья М

Борис
–1

на кой черт государству продавать курицу с золотыми яйцами, которую и так только недавно выкупили у ЦБ? по 100рублей за акцию - это 18,7% дивдоходности годовой сейчас.

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Alexander

Илья
1

По тому, что государства нет. Веимательно прочитайте где зарегистрировано РФ. На шельфе. Знаете что это такое? Это затопленная, континентальная часть.

Ответить

Илья М

Alexand…
0

Зачем государству где-то регистрироваться? В каком вселенском реестре искать запись о регистрации ООО "Московское царство" с владельцем Иваном "Грозным" Рюриковичем? Потом надо нотариуса найти, зарегистрировавшего переход прав собственности на ООО на фамилию Романовых. Потом вообще какие-то рейдеры два раза отжимали контору. Где всё это искать, тоже на шельфе?

Ответить

Alexander

Илья
1

Наберите наконец запрос в посковике: «ООО РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, номер регистрации». И ознакомьтесь лично кем являетесь вы и где живете.

Ответить

Alexander

Илья
0

О каком именно государве вы спрашиваете?

Ответить

Илья М

Alexand…
0

владелица контрольного пакета же РФ?

Ответить

Alexander

Илья
0

ООО «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ». Верно. Ген. Дир. Д. А. Медведев.

Ответить

Илья М

Alexand…
2

пардон, такой уровень конспирологии для меня рановат, я пока только пивком разминаюсь

Ответить

Ivan

Илья
1

СССР существует до сих пор!

Ответить

Alexander

Ivan
0

Да. У меня паспорт и военный билет СССР.

Ответить

Павел

Alexand…
0

У меня тут некислое количество советских рублей есть, с ликом Ленина. Мб купите? Обмен Советского Рубля на презренные фантики (или как там правильно) - что может быть лучше?

Ответить

Alexander

Павел
0

Звонкая монета? Металл?

Ответить

Alexander

Илья
0

Что так?

Ответить

Alexander

Борис
0

Именно! Но это же не аргумент для знатоков фольги и шапочек.

Ответить

Вася Пражкин

Борис
0
Ответить

Папа Римский

Вася
1

Кремль и правительство это разные институции. Это так же, как если говоришь что утин плох, тебе отвечают: царь то добрый, а вот правительство плохое и повлиять он на него не в силах.

Ответить

Вася Пражкин

Папа
0

Ну разные, так разные, как скажете.

Ответить

Борис Степаненко

Alexander
2

Нет вы не правильно все понимаете. тут используется сленг.
Так как Сумма активов большая, по законам нужно одобрение антимонопольного комитета, а это и есть Кремль. надеюсь вам будет понятно !

Ответить

Женя Гагарин

Борис
3

Значит ФАС нам больше не нужен и их можно распустить? 

Ответить

Alexander

Женя
0

По существу, вы правы. Все субъекты права — самозанятые, по закону и не имеют никаких полномочий. Только замещают должности.

Ответить

Valentin Dombrovsky

12

Хасис эффективно наэффективил эффектов.

Ответить

Nesterov Igor

12

Пхаха)) говно банк нигде не может конкурировать где есть конкуренция)) 

Ответить

Дамир Бикбулатов

Nesterov
0

😆

Ответить

Artemy

5

Когда встречаются человек с деньгами и человек с опытом, человек с опытом уходит с деньгами, а человек с деньгами - с опытом!

Ответить

роман долгополов

Artemy
1

Или проще-дурак и деньги должны расстаться))

Ответить

Израильский жар

4

Мне интересно, кто-нибудь смотрит в таких случаях во все эти соглашения о создании совместных предприятий на 300 страниц, над которыми месяцами корпели юристы? Там же должны быть расписаны все механизмы развода. 

Ответить

Влад Лисицин

Израильский
1

На 300 страницах дай бог механизм "свода" уместить. 

Ответить

Кирилл Загоскин

4

В новости прям самый ужас - это убитые в мясо институты. Две компании не могут решить вопросы в суде, а идут в кремль. Отличная новость для того, чтобы усилить яндекс кадрами, которые хотят остаться в стране, но не за нынешний курс, где такие вопросы с властью решают. Жесть

Ответить

Alexander Tumanov

Кирилл
0

Жесть.

Ответить

роман долгополов

Кирилл
–1

Новость может оказаться и фейком,ну попутал журналистик,потом извинится,скажет что не так поняли,а он таджик по русски плохо пока.И так вот новость за новостью))

Ответить

Кирилл Загоскин

роман
0

Это да, но если это отчасти правда - это прям показывает насколько сильно у нас страна деградирует и это прям ужасно! 

Ответить

роман долгополов

Кирилл
0

Думаю что если это и правда,то уж точно ft бы никто ничего не рассказал по этому поводу.Так это обычная пропаганда заказная ,вот рассчитанная на тех кто сам обманываться рад

Ответить

Борис Степаненко

3

Проект был сразу убыточен так как СБ хочет только прибыль а не влияние на рынке !!! 
Ситимобиль дно по сервису и так далее, а вот деливери очень прибыльный проект !! вся возня завяжется вокруг него !!

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Сергей Кузнецов

Борис
0

Экспертное мнение, которое основывается на личном экспириенсе
Я бы доверил вам свои деньги.

Ответить

Dmitri Atname

1

Сбер сначала с Яндексом разделился, теперь с Мэйл.ру делится 😂

Ответить

Вася Пражкин

Dmitri
3

Главное, чтобы Сбер опять не начал со вкладчиками делиться.

Ответить

Raimond Vladimirov

Dmitri
1

Сбер.Клетка Сбер.Делится

Ответить

alex twit

Raimond
2

Главное, чтобы не бесконтрольно

Ответить

Pepe Smoke

0

Ждём СберТакси и СберЕда. Для последнего уже есть база в виде самоката и кухни на районе.

Ответить

Pepe Smoke

Pepe
1

Посмотрел, а они тоже под СП. Интересно как делить всё это будут.

Ответить

Павел Демидов

1

Даже не знаю, хорошая это новость или плохая

Ответить

Graf De Lotarev

1

Интересно кто из них жена и спит с яндоксом))

Ответить

Валентин Колосов

1

ЕЕЕ надеюсь, больше никто с этим зеленым убожеством не будет делать совместный бизнес. 

Ответить

Собственный хот-дог

0

Этого просто не может быть!

Ответить

Рустем Закиров

0

И это пройдёт

Ответить

alex twit

0

Путин, помоги

Ответить

роман долгополов

0

Так сбер это удачный талисман-все с кем он провально СП пытался делать,все они на коне сейчас)).

Ответить

Taoudiat Sadek

0

bonsoir

Ответить

BearStrikesBack

0

Расходы на развитие экосистемы «Сбербанк» и Mail.ru Group отказались от комментариев.

Это как?

Ответить

Ivan Zenkov

0

Очень жаль. О2О было лучшим что есть у Сбера

Ответить

evilnw

0

Такое впечатление, что эффективные менеджеры сбера точно копируют международную политику России. Разорались со всеми крупными компаниями и собирают с рынка всякую мелочь. При этом не забывают рассказывать о своих "грандиозных" достижениях.

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Андрей

0

Что такое СП?

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