«Сбер» и Mail.ru Group отказались комментировать «развод».

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Конфликт сторон произошёл из-за стратегии убыточного СП на фоне конкуренции с «Яндексом», сообщает Financial Times со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

СП в 2020 году потеряло 37,6 млрд рублей, став драйверов минусовой EBITDA экосистемы «Сбера», пишет издание. «Сбер» и Mail.ru Group отказались от комментариев. Кремль не ответил на запрос FT.

Компании пока не решили, в какие сроки и как именно разделить активы, включая Delivery Club и «Ситимобил», заявил изданию один из высокопоставленных госбанкиров.

FT называет это четвёртым провалом «Сбера» после попыток создания СП в сфере электронной коммерции с Alibaba, «Яндексом» и Ozon.

Mail.ru Group и «Сбер» развивают совместное предприятие в сфере транспорта и еды «О2О Холдинг» с 2019 года. В СП «Сбера» и Mail.ru Group входят «Ситимобил», Delivery Club, компания SberFood, каршеринг YouDrive, «СберМаркет», автоматы с едой DC Daily, сервис доставки готовых блюд Performance Group, «2ГИС» и «Самокат».

По данным Forbes, один из вариантов раздела активов: «Сберу» достанется «Ситимобил», a Mail.ru Group — компании, связанные с едой и доставкой.