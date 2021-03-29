FT: «Сбер» и Mail.ru Group попросили разрешение Кремля на разделение активов своего СП стоимостью $1,6 млрд Статьи редакции
«Сбер» и Mail.ru Group отказались комментировать «развод».
Конфликт сторон произошёл из-за стратегии убыточного СП на фоне конкуренции с «Яндексом», сообщает Financial Times со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.
СП в 2020 году потеряло 37,6 млрд рублей, став драйверов минусовой EBITDA экосистемы «Сбера», пишет издание. «Сбер» и Mail.ru Group отказались от комментариев. Кремль не ответил на запрос FT.
Компании пока не решили, в какие сроки и как именно разделить активы, включая Delivery Club и «Ситимобил», заявил изданию один из высокопоставленных госбанкиров.
FT называет это четвёртым провалом «Сбера» после попыток создания СП в сфере электронной коммерции с Alibaba, «Яндексом» и Ozon.
Mail.ru Group и «Сбер» развивают совместное предприятие в сфере транспорта и еды «О2О Холдинг» с 2019 года. В СП «Сбера» и Mail.ru Group входят «Ситимобил», Delivery Club, компания SberFood, каршеринг YouDrive, «СберМаркет», автоматы с едой DC Daily, сервис доставки готовых блюд Performance Group, «2ГИС» и «Самокат».
По данным Forbes, один из вариантов раздела активов: «Сберу» достанется «Ситимобил», a Mail.ru Group — компании, связанные с едой и доставкой.
Впервые Financial Times рассказал об «управленческих и культурных разногласиях» в СП в ноябре 2020 года. Партнёры не могли договориться, на базе чего развивать платформу — «ВКонтакте» или финансовой сети «Сбера», рассказывали источники.
То есть экономика РФ де юре и де факто на ручном управлении теломенов из Кремля? Вы только в этот пассаж вдумайтесь! Субъект спрашивает у исполнителя соизволение действовать сообразно его, субъекта, праву собственности. Хозяин просит холопа развода с опостылевшей женой :))).
Вы не правы. Формально, Сбер контролируется правительством, то есть управленцы спрашивают разрешения у владельца. Это нормально, можно снять шапочку из фольги уже.
нет, это вы не понимаете, СБ выкупил часть % у государства + обязан выкупить оставшуюся, и государство по договору не лезет в бизнес СБ !!!
СБ и владеет, после выкупа он эти акции пускает в оборот.
Смотрите у Сб и государство есть договор где четко написана цена выкупа без изменения и так далее. там цена 100 руб за акцию, а какая сейчас стоимость акции, понимаете зачем он это выкупает ???
Зачем государству где-то регистрироваться? В каком вселенском реестре искать запись о регистрации ООО "Московское царство" с владельцем Иваном "Грозным" Рюриковичем? Потом надо нотариуса найти, зарегистрировавшего переход прав собственности на ООО на фамилию Романовых. Потом вообще какие-то рейдеры два раза отжимали контору. Где всё это искать, тоже на шельфе?
Кремль и правительство это разные институции. Это так же, как если говоришь что утин плох, тебе отвечают: царь то добрый, а вот правительство плохое и повлиять он на него не в силах.
Нет вы не правильно все понимаете. тут используется сленг.
Так как Сумма активов большая, по законам нужно одобрение антимонопольного комитета, а это и есть Кремль. надеюсь вам будет понятно !
Значит ФАС нам больше не нужен и их можно распустить?
Пхаха)) говно банк нигде не может конкурировать где есть конкуренция))
Когда встречаются человек с деньгами и человек с опытом, человек с опытом уходит с деньгами, а человек с деньгами - с опытом!
В новости прям самый ужас - это убитые в мясо институты. Две компании не могут решить вопросы в суде, а идут в кремль. Отличная новость для того, чтобы усилить яндекс кадрами, которые хотят остаться в стране, но не за нынешний курс, где такие вопросы с властью решают. Жесть
Новость может оказаться и фейком,ну попутал журналистик,потом извинится,скажет что не так поняли,а он таджик по русски плохо пока.И так вот новость за новостью))
Это да, но если это отчасти правда - это прям показывает насколько сильно у нас страна деградирует и это прям ужасно!
Думаю что если это и правда,то уж точно ft бы никто ничего не рассказал по этому поводу.Так это обычная пропаганда заказная ,вот рассчитанная на тех кто сам обманываться рад
Проект был сразу убыточен так как СБ хочет только прибыль а не влияние на рынке !!!
Ситимобиль дно по сервису и так далее, а вот деливери очень прибыльный проект !! вся возня завяжется вокруг него !!
Экспертное мнение, которое основывается на личном экспириенсе
Я бы доверил вам свои деньги.
Сбер сначала с Яндексом разделился, теперь с Мэйл.ру делится 😂
Сбер.Клетка Сбер.Делится
Ждём СберТакси и СберЕда. Для последнего уже есть база в виде самоката и кухни на районе.
ЕЕЕ надеюсь, больше никто с этим зеленым убожеством не будет делать совместный бизнес.
Так сбер это удачный талисман-все с кем он провально СП пытался делать,все они на коне сейчас)).
Расходы на развитие экосистемы «Сбербанк» и Mail.ru Group отказались от комментариев.
Это как?
Такое впечатление, что эффективные менеджеры сбера точно копируют международную политику России. Разорались со всеми крупными компаниями и собирают с рынка всякую мелочь. При этом не забывают рассказывать о своих "грандиозных" достижениях.
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