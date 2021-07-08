«Первое масштабное расследование в истории корпоративной Японии» в пересказе материала Financial Times — о конфликте зарубежных акционеров Toshiba с японскими руководителями и властями.

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Bloomberg

Крупнейший акционер попытался отстранить гендиректора Toshiba

В апреле 2020 года власти Японии ввели в стране чрезвычайное положение, чтобы сдержать распространение коронавируса. Через несколько дней глава отдела по связям с общественностью Toshiba Масаясу Тойохара созвал экстренное совещание.

Однако темой встречи с двумя чиновниками из Министерства экономики, торговли и промышленности Японии стала не пандемия. Тойохара поинтересовался, как можно «устранить или взять под контроль нежелательные организации», а точнее — как заставить особо активных акционеров Toshiba молчать, пишет издание.

В разговоре с министрами Тойохара жаловался, что даже ужесточённые меры в отношении иностранных инвестиций не мешают зарубежным инвесторам «завоёвывать рынки».

В июне 2021 года он подал в отставку и стал одной из четырёх «жертв» независимого расследования, которого потребовал крупнейший акционер Toshiba — сингапурский хедж-фонд Effissimo: ему принадлежит 9,9% акций.

Effissimo просил юристов изучить детали собрания акционеров 2020 года, на котором иностранные инвесторы хотели свергнуть на тот момент генерального директора компании Нобуаки Куруматани. Но не смогли из-за давления японского совета.

Бывший гендиректор Toshiba Нобуаки Куруматани Techno Hoop

Недовольство акционеров вызвала политика Куруматани. Ранее он заявлял, что Toshiba будет реструктуризировать существующие предприятия и поглощать только небольшие производства. Однако в 2020 году инвесторы заметили, что японское руководство переключилось на агрессивные инвестиции.

Фонд Effissimo предложил усилить корпоративное управление и выдвинул своих кандидатов в совет директоров. Но чтобы проголосовать за них на собрании, требовалось разрешение правительства.

Регуляторы Японии ввели в Закон об иностранной валюте и внешней торговле этап согласования, чтобы контролировать «активистов» — иностранных инвесторов, пытающихся изменить политику компании, считают источники FT.



Министерство одобрило просьбу фонда лишь за день до собрания. Оно, по словам источников, намеренно тянуло с решением, поскольку «не могло предугадать, как акционеры поддержат Effissimo». В итоге кандидаты фонда получили недостаточно голосов.

Компанию заподозрили в сговоре против иностранных инвесторов и начали расследование

Toshiba провела внутреннюю проверку, но не нашла влияния своего руководства на голосование. Она пыталась предотвратить вмешательство сторонних юристов и даже привлекла инвестиционный конгломерат Goldman Sachs как консультанта, однако акционеры выступили за повторное расследование.

В ходе него три независимые юридические фирмы:

Опросили заинтересованных лиц.

Изучили записи с камер видеонаблюдения и бюллетени.

Проанализировали корпоративные переписки и записи телефонных разговоров.

Опубликованный 10 июня 2021 года 147-страничный отчёт доказывает сотрудничество директоров Toshiba с властями — о кампании против зарубежных инвесторов знал тогдашний генсек Кабинета министров, а теперь премьер-министр Японии Есихидэ Суга.

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга Associated Press

По словам Financial Times, это первое столь масштабное и детализированное расследование в истории корпоративной Японии:

Оно стало главной темой на ежегодном собрании акционеров Toshiba 2021 года.

Поставило под угрозу сразу всё руководство одного из крупнейших промышленных предприятий Японии.

Toshiba запросила поддержку Министерства экономики, торговли и промышленности, тесно взаимодействовала с ним, чтобы противостоять активистам, и оказала неправомерное влияние на ряд акционеров, ссылаясь на новые законы о внешней торговле. авторы независимого отчёта

Что привело компанию к кризису

3 апреля 2015 года Toshiba признала, что руководство на протяжении семи лет подделывало финансовую отчётность и завышало доходы. За весь период менеджеры Toshiba приписали компании около $1,3 млрд чистой прибыли.

27 декабря 2016 года компания сообщила, что спишет стоимость активов дочерней компании Westinghouse Electric в $6,3 млрд. Японский конгломерат купил её для расширения бизнеса, поскольку Westinghouse Electric поставляла ядерное топливо, проектировала и оборудовала атомные электростанции.

История одной из ведущих электротехнических компаний США Westinghouse Electric, подразделением которой была «дочка» Toshiba: о том, каким был её создатель Джордж Вестингауз, а также как она развивалась и сотрудничала с Николой Теслой

Уже 29 марта 2017 года «дочка» Toshiba сообщила, что несёт непомерные издержки, и объявила о банкротстве. В январе 2018 года Toshiba продала её холдингу Brookfield Business Partners за $4,6 млрд.

28 сентября 2017 года , чтобы выплатить часть долгов и избежать делистинга с Токийской фондовой биржи, компания решила отказаться от производства микросхем Toshiba Memory. Компания согласилась продать его консорциуму во главе с инвестиционной компанией Bain Capital за $18 млрд.

, чтобы выплатить часть долгов и избежать делистинга с Токийской фондовой биржи, компания решила отказаться от производства микросхем Toshiba Memory. Компания согласилась продать его консорциуму во главе с инвестиционной компанией Bain Capital за $18 млрд. Однако сделку пришлось отложить из-за разногласий членов консорциума и давления антимонопольных регуляторов. Продажа состоялась лишь в мае 2018 года. Тогда Toshiba обратилась к иностранным инвесторам, для чего выпустила дополнительные акции — долю в 35% на сумму $5,4 млрд.



Здание подразделения Toshiba — Toshiba Memory Corporation TechPowerUp

Власти Японии боятся потерять контроль над крупнейшими компаниями страны

В обмен на инвестиции зарубежные акционеры просили руководство компании:

Гарантировать прозрачность процессов.

Повысить стандарты управления.

Увеличить суммы дивидендов.

Тогда японское правительство и обеспокоилось уязвимостью Toshiba, пишет FT, поскольку почти все её подразделения значимы для нацбезопасности Японии: компания активно занималась ядерными и квантовыми разработками.

Бизнес-сообщество полагало, что пересмотренный Закон об иностранной валюте и внешней торговле позволит Министерству экономики, торговли и промышленности напрямую сдерживать зарубежных «активистов». И судя по данным отчёта, опасения подтвердились, считает FT.

Перед собранием акционеров Toshiba в Токио KYODO

Теперь иностранные инвесторы сомневаются, стоит ли вообще вкладываться в японские акции. Это проблема не только Toshiba, но и всего фондового рынка Японии. Шин Ушиджима юрист и эксперт по корпоративному управлению

Авторы отчёта критикуют и Toshiba — за то, что она пыталась с помощью властей сдержать акционеров. По словам инвесторов, компания рисковала подорвать образ Японии на международном рынке, который та старательно восстанавливала после кризиса 1980-х годов.

После публикации отчёта компания сообщила, что её руководство обсуждало предложения иностранных инвесторов с Министерством, но не признала участие в сговоре.

Toshiba пообещала «кардинальным образом пересмотреть внутреннее корпоративное управление». Министерство, в свою очередь, оправдалось необходимостью защищать нацбезопасность.

Мы осознаем важность корпоративного управления, поэтому обычно не вмешиваемся в дела отдельных компаний. Однако в этом случае министерство действовало в соответствии с законом. Хироси Кадзияма министр экономики, торговли и промышленности

Некоторые эксперты считают, что давление на зарубежных инвесторов связано с ростом интереса к местному бизнесу. А недовольные политикой Японии акционеры ставят перед страной ряд «неудобных» вопросов:

Найдёт ли она иностранных инвесторов с действующими стандартами корпоративного управления.

Могут ли акционеры надеяться, что однажды получат равные с членами совета права.

И является ли кризис Toshiba единичным случаем.

Министр экономики, торговли и промышленности Хироси Кадзияма The Japan Times

Акционеры потеряли доверие к руководству

На ежегодном собрании 2019 года 99% акционеров проголосовали за то, чтобы назначить Куруматани гендиректором Toshiba. В 2020 году он едва удержал позиции: его поддержало всего 57%.

Правда, и это, по словам Effissimo, лишь благодаря давлению руководства на инвесторов: оно призывало либо голосовать за переизбрание Куруматани, либо воздержаться.

В апреле 2021 года Куруматани добровольно ушёл в отставку. Причиной стали разногласия из-за возможной продажи Toshiba. Незадолго до увольнения компанию предложил купить инвестиционный фонд CVC Capital Partners — за $20 млрд.

Некоторые акционеры Toshiba сочли сумму недостаточной, а Куруматани — заинтересованным лицом, поскольку ранее он возглавлял одно из подразделений фонда.

После его ухода из Toshiba главой совета директоров стал один из выдающихся, по мнению издания, корпоративных лидеров Японии Осаму Нагаяма. За время своей работы в Sony и Chugai Pharmaceutical он помог улучшить отношения с инвесторами, а стоимость акций его компаний выросла.

С июня 2021 года бывший глава совета директоров Toshiba Осаму Нагаяма Bloomberg

После публикации отчёта Нагаяма исключил двух кандидатов в совет директоров, поскольку те пытались повлиять на исход собрания 2020 года.

Однако это не помогло: хоть Нагаяма и не был причастен к сговору, но инвесторы посчитали, что он должен был потребовать тщательного расследования.

После отставки Куруматани компания нуждалась в лидере, который бы заново выстроил доверительные отношения с акционерами. Но если председатель придерживается прежней политики и не готов тесно сотрудничать с инвесторами, то вряд ли и назначенный им глава станет налаживать долгосрочные связи. представитель 3D Investment Partners второй по величине акционер Toshiba