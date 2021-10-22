Финтех-стартап Brex привлёк $300 млн при оценке $12,3 млрд — TechCrunch Статьи редакции
Он увеличил оценку почти в два раза с $7,4 млрд в апреле 2021 года.
- Раунд возглавила компания Greenoaks, о других участниках сделки ещё неизвестно, пишет TechCrunch со ссылкой на источники. В Brex и Greenoaks не ответили на запросы издания.
- В 2021 году выручка стартапа увеличится вдвое, рассказали источники. Компания не раскрывает финансовые показатели. В апреле она сообщила TechCrunch, что ежемесячно привлекает «тысячи новых клиентов», но не назвала точное число.
- Brex предлагает корпоративные кредитные карты для стартапов, которые можно получить без подтверждения денежных потоков компании и гарантийного депозита. Кредитный лимит по картам зависит от суммы на банковском счёте стартапа.
- Brex основали в 2017 году бразильские предприниматели Энрике Дубуграс (Henrique Dubugras) и Педро Франчески (Pedro Franceschi). В 2018 году стартап привлёк $50 млн от Y Combinator, основателей PayPal Макса Левчина и Питера Тиля, российского миллиардера Юрия Мильнера и других.
- В апреле стартап привлёк $425 млн от Tiger Global Management, DST Global Юрия Мильнера и других. Тогда инвесторы оценили компанию в $7,4 млрд. С учётом новых инвестиций с момента основания Brex собрал $1,5 млрд, следует из данных CrunchBase.
Но сохранил долю в бизнесе.
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