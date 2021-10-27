Отчёт «Яндекса» за квартал: на фудтех приходится десятая часть выручки, прибыль снизилась из-за инвестиций Статьи редакции
Компания опубликовала финансовые результаты за третий квартал 2021 года.
Общая выручка «Яндекса» в третьем квартале выросла на 52% год к году и составила 91,3 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль снизилась на 82%, до 1,34 млрд рублей. В компании инвестируют в развитие электронной торговли — $650 млн в 2021 году — беспилотники, финтех и облачные сервисы.
Доля нерекламной выручки третий квартал подряд превысила долю рекламной и составила 53%. Выручка от рекламы выросла на 27% и составила 42,6 млрд рублей.
- Общий объем оборота товаров (GMV) «Маркета» вырос на 212% и составил 31,6 млрд рублей. GMV всего сегмента электронной коммерции (маркетплейс, «Лавка» и доставка продуктов в «Яндекс.Еде») — на 214%, до 41,8 млрд рублей.
- Количество активных покупателей на «Маркете» выросло на 95%, до 8,4 млн. Во втором квартале было 7,1 млн.
- Выручка «Медиасервисов» («Кинопоиск», «Музыка», «Афиша», «Студия» и единая подписка «Плюс») выросла на 143%, до 4,3 млрд рублей. Количество подписчиков «Плюса» выросло на 102% год к году и составило 10,3 млн, на текущий момент — почти 10,6 млн.
- Сервисы объявлений («Авто.ру», «Яндекс.Недвижимость» и «Яндекс.Работа» и «Яндекс.Объявления») — выручка увеличилась на 31%, до 2,1 млрд рублей.
- Дневная аудитория «Дзена» выросла на 13%, до 20,6 млн пользователей. Доля времени, которое пользователи тратят на просмотр видео, составляет примерно 40% от их общего времени на сервисе.
- Сегмент «Такси» (включает «Яндекс Go» и Uber, логистические и другие b2b-сервисы, «Яндекс.Еду», «Яндекс.Лавку») принёс 34 млрд рублей выручки, рост на 83%. Количество поездок на такси выросло на 44%.
- Выручка «Драйва» увеличилась на 28% и составила 3,5 млрд рублей.
- Доля фудтех-сервисов («Еда» и «Лавка») в выручке «Яндекса» впервые достигла 10,8% от общей выручки. Выручка от «умных» устройств выросла на 160%, до 2,2 млрд рублей.
Выручка «Поиска и Портала» выросла на 33%, до 42,7 млрд рублей. Доля компании на российском поисковом рынке в третьем квартале 2021 года составила в среднем 59,3%. Доля поисковых запросов на Android-устройствах — 58,9%, на мобильные устройства в третьем квартале пришлось 66,2% поисковых запросов в «Яндексе».
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