Гендиректор Масаёси Сон вкладывал сотни миллионов в стартапы без бизнес-плана и прибыли. Просто верил в харизматичных основателей — или в чудо. Коллег восхищала его интуиция, пока проекты не стали публично проваливаться, а сам SoftBank нести миллиардные убытки.

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Основатель SoftBank Масаёси Сон. Источник: Japan Times

2019 год мог стать годом IPO на технорынке. Компании-«единороги» вроде Uber, Lyft, Palantir и Airbnb готовились размещать акции, а финансисты с Уолл-стрит потирали руки в ожидании миллионов долларов. Однако этого не случилось, пишет Prospect.

Агрегатор такси Uber продолжал нести убытки и вдобавок ко всему ссорился с местными властями. Акции корпоративного мессенджера Slack падали. А сеть коворкингов WeWork тогда отложила IPO на неопределённый срок, попутно уволила основателя, сократила штат, отказалась от части контрактов и в итоге потеряла более 50% в цене.

Проблемы бы можно было списать на то, что у компаний изначально не было устойчивых бизнес-моделей, говорит Wired. Но оценки всех трёх раздул один и тот же венчурный фонд — Vision Fund группы SoftBank. И во многом именно за счёт его многомиллионных влияний мировые объёмы инвестиций в 2018-2019 годах в 25 раз превысили суммы 2014 года.

Фонд создал Масаёси Сон в 2017 году, а его первоначальный размер — $100 млрд — стал рекордным в истории венчурной индустрии. До него инвесторы вкладывались в тысячи компаний сразу: давали каждой по десятку миллионов долларов и надеялись, что часть из них преуспеет. SoftBank, наоборот, предпочитал инвестировать в небольшую группу фирм, но агрессивно — вкладывая сотни миллионов и миллиарды и рассчитывая на соответствующую отдачу.

Так Сон, которого прозвали «технологическим провидцем», хотел выкупать контрольные пакеты акций, входить в директорат и напрямую влиять на управление. Однако вложения не всегда окупались, так что портфель группы стал всё больше походить на «кладбище стартапов», а само участие фонда в продвижении бизнеса приравнивали к «поцелую cмерти».

WeWork в день IPO. Источник: Currency

От сдачи игр в аренду до инвестиций в Alibaba

Основатель SoftBank Масаёси Сон — сын корейских эмигрантов — родился в Японии в 1957 году, а в 16 лет переехал в США, где и окончил школу. Бакалаврскую степень в сферах экономики и информатики получал в Калифорнийском университете в Беркли. Свой первый миллион заработал во время учёбы, когда сдавал в платную аренду автоматы с аркадами Pac-Man и Space Invaders местным ресторанам и барам.

В вузе Сон познакомился с физиком Форрестом Мозером, который изобрёл и запатентовал первый синтезатор речи в 1974 году. Тогда Масаёси ничего не знал об электротехнике, но верил в потенциал технологий и попросил Мозера помочь ему спроектировать прототип карманного переводчика.

«Сон думал не столько о самом устройстве, сколько о том, как будет его продавать: представлял, как туристы арендуют переводчик в аэропорту, чтобы поздороваться с местными. Я уже тогда решил, что однажды этот малый покорит всю Японию», — вспоминает Мозер. Патент на разработку Сон в итоге продал фирме Sharp Electronics за $423 тысяч в 1979 году — в пересчёте на современные деньги сумма превысила бы миллион долларов.

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Выпустившись в 1980-м, Масаёси вернулся в Японию и через год основал SoftBank, чтобы поставлять фирмам ПО. По его словам, разработчиков в стране хватало, а вот продвигались продукты плохо. К девяностым он заручился поддержкой крупной сети по продаже ПК Joshin Denki, выпускал несколько ИТ-журналов и построил систему, которая автоматически выбирала самого дешёвого телефонного оператора, подрывая работу местного монополиста.

В 1994 году SoftBank вышел на токийскую биржу с оценкой $3 млрд.

После размещения акций Сон купил несколько компаний-организаторов компьютерных выставок и издательство Ziff-Davis Publishing. А ещё инвестировал в ИТ-компании — ZDNet, Morningstar и Yahoo. Вместе с последней, чтобы развить интернет-бизнес в Японии, основал местное подразделение Yahoo Japan. И заключил сотрудничество с медиамагнатом Рупертом Мёрдоком, запустив телекоммуникационную корпорацию Japan Sky Broadcasting.

Благодаря инвестициям суммой $20 млн в китайскую интернет-компанию Alibaba в 2000 году, Сон на некоторое время стал самым богатым человеком в мире. SoftBank тогда оценивали в $180 млрд, а состояние предпринимателя — в $78 млрд, пишет Ars Technica.

Тогда же из-за краха доткомов Сон потерял сразу около $70 млрд, но встать на ноги ему помогли вложения в Yahoo и Alibaba, так что компания продолжила скупать операторов связи — в том числе японское подразделение Vodafone, а с середины 2010-х переключилась на повсеместное инвестирование. Для этого Масаёси основал фонд Vision Fund.

Почему не все инвестиции окупаются, а сам Сон, возможно, не такой уж провидец

Ненужная щедрость

Венчурные инвесторы обычно финансируют стартапы поэтапно, чтобы объём вливаний отвечал реальным потребностям основателей. Сон же зачастую инвестировал больше, чем просила фирма. В 2018-м венчурные компании по всему миру в среднем выкладывали $35 млн в проекты. Тем временем SoftBank возглавил 18 раундов на сумму $350 млн и более.

Если стартап принимает предложение SoftBank, то, скорее всего, будет вынужден отказаться от старого бизнес-плана и сфокусироваться на быстром росте и выгодных фонду слияниях и поглощениях. Отказаться можно, но тогда проект рискует потерять вкладчика и позицию на рынке, ведь SoftBank готова прийти с той же суммой к сопернику.

Сон, похоже, убеждён, что капитал — это оружие против конкурента. «Они наводят пушку с деньгами прямо на нас, а я бы лучше предпочёл, чтобы они стояли с нею позади — как поддержка», — говорит гендиректор Uber Дара Хосровшахи. Издание Wired согласно, что тактика у фонда не лучшая по нескольким причинам:

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Конкуренция. Практически на всех рынках, в которые SoftBank вкладывается, уже много денег и много конкурентов, поэтому стать монополистом крайне трудно. Это недвижимость, такси, доставка еды, брокерские услуги, отели, строительство. Особенно если сам фонд поддерживает прямых конкурентов: например, доставку еды Doordash и Uber Eats и агрегаторов такси Didi Chuxing и Uber.

Слишком быстрый рост. SoftBank не понимает, что постепенное финансирование — это способ учиться, а агрессивное масштабирование — риск потерять деньги. Небольшой капитал заставляет команду оптимизировать процессы и фокусироваться на главном: соответствует ли продукт нуждам рынка, надёжные ли технологии, нет ли проблем в цепочке поставок, есть ли прибыль. SoftBank же ставит на скорый рост, даже если «подопечные» к нему не готовы: у одних плохо работающие бизнес-модели — как у WeWork и Uber, у других много конкурентов — скажем, у Slack.

Неустойчивый бизнес. Если SoftBank хочет занимать лидирующие позиции на рынках, то он выбирает не те компании. Получить выгоду от взрывного роста могут проекты, у которых большая лояльная аудитория, привлекательные цены, сильный сетевой эффект и неплохая операционная прибыль. Например, Alibaba, в которую Сон вложился, а также Facebook и Google. Им не нужны были миллиарды долларов, чтобы масштабироваться и выйти в плюс.

SoftBank тем временем вкладывается в низкомаржинальные предприятия с плохой экономикой — вроде WeWork. Получив $11 млрд от фонда, сеть начала экспансию: предлагала дешёвую краткосрочную аренду, тратилась на дизайнерские интерьеры и поставляла в офисы бесплатную комбучу и крафтовое пиво. Вот только выйти на устойчивую прибыль так и не смогла.

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Проблемы с самоопределением

SoftBank позиционирует себя как технологический инвестор, пишет FT. Сон — «дирижёр революции искусственного интеллекта», а все предприниматели, которых он поддерживает, — это его оркестр. По его словам, ИИ — величайший прорыв человечества, поэтому он клянется использовать любую возможность, чтобы его развивать.

Примерно то же он говорил об интернете вещей и робототехнике, а сам инвестирует в компании вроде WeWork, где нет технологий, и в сервисы такси типа Uber, Didi, Ola и Grab, где за всё отвечают люди-водители. А разработчика чипов Arm, который имеет хоть какое-то отношение к ИТ, он вообще думал продать.

«Инвесторы много говорили о прорывах вроде летающих автомобилей, а сами вкладываются не в преобразующие мир технологии, а в мелкие изменения ПО. Увеличили, например, количество символов в твитах», — недоумевает предприниматель Питер Тиль.

Так и Сон. С доступом к большому объёму капитала он мог бы заниматься инженерными разработками в области аэрокосмической промышленности или ядерными исследованиями, которые обычно спонсируются правительством. Но вместо этого, иронизирует FT, он собрал портфель из компаний, которые мало способны на революцию.

Сон и основатель Alibaba Джек Ма. Источник: The Times

Желание построить монополию и в случае чего избавиться от балластов

В 2019 году Softbank впервые за 14 лет сообщил о квартальных убытках в размере около $6,5 млрд — в основном из-за неудачных инвестиций в WeWork и Uber. Сон публично признался, что сожалеет о вложениях, но игнорировал причину, по которой на самом деле несёт убытки, — это его изначально неверная гипотеза. Согласно ей компания, в которую инвестирует фонд, может вытеснить всех своих конкурентов, если вложить в неё достаточно денег.

«SoftBank рассчитывает превратить стартапы в монополии, которые будут контролировать потребителей и повышать цены когда вздумается. В таком случае все её беды — справедливая расплата, потому что монополия — это плохо», — пишет Business Insider.

Так «пожирает» конкурентов Amazon. В 2008 году она пыталась купить владельца брендов гигиенических товаров Quidsi, но тот отказался. В ответ компания снизила цены на свои схожие товары на 30% и продолжала их изменять, послеживая за Quidsi. На одних только подгузниках Amazon потеряла $100 млн, но в итоге добилась сделки с брендом и вновь завысила стоимость.

То же пытается сделать и Softbank, считает Business Insider: сперва потратить много денег, а потом, может быть, обогатить инвесторов. Отчасти поэтому портфель фонда напоминает кладбище стартапов, где похоронены Uber и WeWork, сервис доставки еды DoorDash и автолизинг Fair, строительный проект Katerra и сеть гостиниц Oyo — убыточные предприятия, полагающиеся на венчурный капитал.

Правда, чтобы за него расплатиться, им приходится сокращать штаты, урезать зарплаты, пренебрегать трудовым кодексом и продавать целые подразделения. Прокат автомобилей Getaround и сеть робопиццерий Zume Pizza, например, уволили половину сотрудников.

В 2020 году издание Axios сообщило, что SoftBank в буквальном смысле «кидает» стартапы. Как минимум трём проектам фонд сперва предложил сотни миллионов долларов, а затем в последний момент отозвал сделки, не уточнив причины. Некоторые опрошенные Axios эксперты полагали, что компания просто перераспределила деньги. Сам же фонд дал размытый ответ: о том, что исход зависит от проверок, а проекты всегда получают полную обратную связь.

Незадолго до этого, в декабре 2019 года, фонд также решил продать акции фирм, которые поддерживал. Например, отказался от 50%-ной доли и двух мест в совете директоров в Wag — «Uber для выгула собак», хотя до этого вложил в него $300 млн. Тогда же провалилось ещё одно IPO его портфельной компании — китайского финтеха OneConnect. SoftBank рассчитывал на оценку в $7,5 млрд и выхлоп в $2 млрд, но на бирже компанию оценили в $3,6 млрд, а привлечь удалось всего $300 млн.

«Ценовые манипуляции работают не всегда и не везде. Но у SoftBank, видимо, нет приличной аналитической базы, чтобы это понять и присмотреть рынки, на которых у её проектов было бы больше шансов укорениться», — рассуждает эксперт по открытым рынкам Мэтью Столлер. И выживают фирмы фонда, по его словам, во многом лишь благодаря инвестициям.

Vice полагает, что «эта лавочка после таких неудач будет закрыта». Но исследователь-экономист Мартин Кенни так не думает. «Сколько бы ни кричали “пузырь-пузырь”, деньги всё равно продолжают поступать. Да, Uber просел на бирже, но инвесторы всё равно что-то да обналичили. Пускай даже 20%. Если я купил до IPO акции по цене $10 за штуку, то потом, даже если на торгах она упадёт с $100 до $50, всё равно останусь в плюсе», — говорит он.

Вера в личность, а не в показатели

«45 минут, $45 млрд — по $1 млрд в минуту», — так Сон описал встречу с принцем Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом, после которой государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравиив вложил в Vision Fund $45 млрд.

Примерно так же основатель оценивает разумность собственных инвестиций во время коротких встреч с основателями. Он делает это на основе инстинктов и интуиции. Вспомнить хотя бы Джека Ма, основателя Alibaba. По словам самого Сона, подкупил его вовсе не бизнес-план — его тогда не было, а «целеустремлённый взгляд» Ма.

На самом деле Ма вообще не искал капитала, поскольку уже получил начальное финансирование от Goldman Sachs. Но уже через шесть минут после личной встречи Сон предложил ему $40 млн в обмен на 49% акций. Сошлись будущие партнёры на $20 млн.

Теперь Сон, как полагают эксперты, скорее всего, ищет того, кто станет для него вторым «Джеком Ма». Но эта его слабость к харизматичным основателям противоречит принципам венчурных инвесторов, которые привыкли заранее взвешивать риски, пишет Wired.

А ещё приводит к ошибкам. Однажды Сон уже поверил в экстравагантного основателя WeWork Адама Ньюмана, который тратил вложенные деньги на самолёты, занимался спортом прямо в офисе и потный брался за работу, а также конфликтовал с советом директоров. В итоге SoftBank был вынужден выкупить акций Ньюмана, чтобы подняться в глазах инвесторов.

Похожая участь постигла Сона в деле с индийским гостиничным стартапом Oyo. Он вложил в компанию $1,5 млрд и поверил речам 26-летнего основателя Ритеша Агарвала — что тот превратит проект в крупнейшего оператора по количеству номеров. Однако в США и Европе, в отличие от Индии, подобных компаний хватало.

Да и Oyo к тому же столкнулся с техническими проблемами: номера в системе бронировали дважды, цифровые ключи терялись, сбои устраняли по несколько дней, а арендную плату пришлось заметно снизить. Его выручка за 2018 год составила $951 млн, а убытки выросли в шесть раз до $335 млн.

Основатель WeWork Адам Ньюман. Источник: Vox

Рискованное поведение на рынках

К инвестиционному риску склонен и Сон, и его партнёры — особенно бывшие трейдеры из немецкого финансового конгломерата Deutsche Bank, пишет The Economist. Все они, в отличие от инвесторов-консерваторов, полагаются на финансовый инжиниринг — нестандартные схемы и инструменты, чтобы максимизировать прибыль и инвестиции. Это кредиты, сделки по слиянию и поглощению в качестве залогов, рефинансирование стартапов, погашение корпоративных облигаций частными.

Именно такая стратегия отчасти привела SoftBank к опасному для репутации инцинденту с платёжной системой Wirecard. В 2019 году — из-за подозрений в подделке финансовых отчётов — стоимость акций стартапа сократилась вдвое.

Поддержать компанию от имени Vision Fund предложил один из членов совета Акшай Нахета, бывший сотрудник Deutsche Bank. Фонд инвестировал $1 млрд в конвертируемые облигации Wirecard и порекомендовал другим портфельным предприятиям воспользоваться её услугами. Соглашаться, правда, никто не стал, чтобы в случае чего не связываться с нарушителем закона.

Сторонние инвесторы тем временем решили, что крупный фонд наверняка проверил показатели своего «подопечного» перед вливаниями, так что акции в итоге поднялись в цене, и вкладчики в сумме получили €64 млн прибыли. Правда, уже в июне 2020 года подозрения в мошенничестве подтвердились, и Wirecard обанкротилась.

Манипулировать рынками руководство SoftBank пыталось также с помощью своего трейдингового подразделения Northstar. В сентябре 2020 года рыночные эксперты заметили, что кто-то делает многомиллиардные ставки на торгуемые на бирже техкомпании и тем самым раздувает оценки всего сектора. Игрока прозвали «китом Nasdaq», а оказался им Northstar.

Из-за этого SoftBank привлёк к себе внимание Комиссии по ценным бумагам и биржам. Хотя сам тогда говорил, что никаких заявлений от неё не получал.

Какие уроки можно извлечь

Возможно, Сон искренне верит, что сможет найти вторых Alibaba и Джека Ма. Или что среди техстартапов, в которые он вкладывается, найдётся прибыльный. Но вместо того чтобы полагаться на веру, лучше извлечь из его историй уроки — причём как инвесторам, так и стартапам, которые однажды решат привлечь вкладчиков, пишет издание Wired:

Интуиция — это хорошо, но она не должна заменять финансовые и юридические проверки.

Спонсировать нерабочую бизнес-модель ради взрывного роста нет смысла. Лучше дать денег на её «перекройку».

То же касается выхода на новые рынки. Если компания не справляется с задачами в своей нише, не стоит распыляться и ждать, что она преуспеет в других. Убытки тем временем будут расти.

Лучше агрессивных вливаний поэтапные инвестиции и промежуточные показатели, которых стартап должен достичь.

Не стоит отдавать всё на откуп основателю-мессии — причём как у себя в бизнесе, так и в качестве инвестора.

В ноябре 2021 года SoftBank вновь отчитался о потерях: чистый убыток за второй финансовый квартал составил $3,5 млрд, впервые за полтора года. Вместе с тем компанию всё чаще покидают руководители. Видимо, даже соратники Сона устали вкладываться в убыточные проекты и терять сделки, пишет The Economist.

В феврале, например, сорвалась продажа производителя чипов Arm корпорации Nvidia. Так что, чтобы делать новые ставки и выплачивать долги, фонду, скорее всего, придётся дальше продавать акции из портфеля, как она уже делала, полагает Bloomberg.

Сона по-прежнему часто считают слишком наступательным, но проблема не столько в его энтузиазме, сколько в чрезмерных суммах инвестиций. «На рынки поступает и так достаточно капитала, больше вливать нет смысла», — рассуждает профессор бизнеса Стивен Капплан. Ведь с этого обычно всё и начинается: сперва индустрия получает миллиарды долларов, после растут цены и оценки, затем обостряется конкуренция, ну а в конце всех ждёт крах — как в эпоху пузыря доткомов.

Впрочем, сам Сон говорит, что делает всё, чтобы SoftBank не пострадал. Он организовал 26 экспертных команд — в зависимости от индустрии и региона — и ежедневно встречается с их руководителями, чтобы обсудить текущие дела и планы. А с каждым основателем интересных ему проектов разбирает бизнес-модель и анализирует финансовые прогнозы.

Падение акций SoftBank его беспокоит, но он понимает: вера в стабильность проектов пошатнулась, поэтому её придётся завоёвывать вновь. О некоторых инвестициях он жалеет — в ту же сеть WeWork. Часть же возможностей считает упущенными — например, раунды в Airbnb и поставщика облачных платформ Snowflake.