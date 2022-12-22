«Альфа-банк» возглавил рейтинг лучших мобильных банков для ежедневных задач на Android по версии Markswebb Статьи редакции
У него же оказался лучший «цифровой офис» — это то, насколько удобно через приложение управлять деньгами и счетами.
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- Агентство Markswebb представило ежегодный рейтинг лучших мобильных банков (есть у vc.ru). Всего списка три — это банки для ежедневных задач, самые удобные «цифровые офисы» и свободная таблица финорганизаций, в которых проще всего управлять финансами в 2022 году.
- В список для оценки включили самые технологичные банки прошлого года, десятку фирм, которые привлекли больше всего денег по подсчётам Banki.ru, а также банки из топ-50 в категории «Финансы» по версии Similar Web Usage Rank. Одно из отличий методики этого года от 2021-го в том, что Markswebb оценивало только приложения на Android, так как приложения некоторых банков удалены из App Store на iOS.
- Лучшим банком для ежедневных задач, как и в 2021-м, стал «Альфа-банк». По словам агентства, он «незначительно» уступает по удобству платежей и переводов другим банкам из тройки. Однако у него самый широкий охват цифровизации и «редкие для рынка решения»: он сохраняет черновики форм, отслеживает подписки, а также предлагает услугу автонакопления.
- Второй в рейтинге «Ак Барс Банк» смог повысить скорость переводов через СБП и добавил функцию отслеживания статуса по брокерским счетам и ИИС. «Совкомбанк», вошедший в тройку лидеров, отличился удобной навигацией по приложению, а также широкими возможностями автоматизации платежей.
- «Тинькофф», который лидировал в рейтинге пять лет до 2021 года и в этом году вышел из тройки, перешёл от «функционального развития к интеграции в жизненные сценарии клиента», заключило Markswebb. Поэтому из сервиса исчез ряд функций: например, оплата телеком-счетов через запрос баланса, а также отображение курса валют ЦБ.
- По удобству «цифрового офиса» лидером также стал «Альфа-банк». У него, по мнению аналитиков агентства, быстрее всего обновляются данные, готовятся справки и документы и проходит регистрация самозанятых, а также проще всего управлять инвестициями.
- Второе место в рейтинге занял ПСБ, который в 2021 году числился в общем рейтинге на 14 месте. Войти в тройку помогли детальный каталог продуктов, отслеживание статуса по выпуску карты для неклиентов, возможность исправить имя на карте при заказе и купить страховые инструменты, а также удобный мониторинг инвестиций.
- Замыкает тройку «Тинькофф» — с индивидуальным дизайном карт, возможностью открыть совместный счёт и получить микрозайм, а также отслеживать курьера.
Markswebb возглавил список лучших агентств по версии Альфа банка
Любой рейтинг обвиняют в предвзятости. Если говорить по факту использования - альфу бы оставил в топе, дальше тинек, потом райф. Совком вообще из топа убирать надо - хз че они там делают
Это очень важно уточнение!
Не в теме, но на VK нашел интересную статью о данном агентстве https://vc.ru/finance/97620-o-chem-molchit-markswebb-kak-banki-uchastvuyut-v-reytingah
Ахах, прмя в точку ))
Да вообще, кто верит в эти рейтинги и статистики?
Тем временем лучшие банковские приложения для ios
1. СБОЛ
2. Деньги всем
3. Прайм баланс
4. Деньги пришли
это у тех, кто удалял приложения или менял телефон, отец, у меня все стоят изначально
Где дизлайки когда они так нужны?
вместо этого лучше скачайте на память!
Без дизлайка ты букашка, а с дизлайком молодец.
первый раз за долгое время зашел не с мобилы, как же убого стало...
Сам создал — сам возглавил. Как Невский в кино с выдуманными номинациями и наградами.
Это пока вражеские регуляторы не лютуют!
Ну не серьезно это. Сколько можно крошить этими лолскими рейтингами :)
Где награда самому глючному ? Это ВТБ
Да глючат почти все, но в альфе вроде более-менее с этим - не замечал косяков
Тинек раньше рулил, а теперь такого понахерачили в приложении, каждый раз как захожу как в первый раз, до сих пор не знаю где что, все приходиться тыкать наугад, сейчас наверное действительно можно сказать, что более простое приложение альфы в разы удобнее ((
Ага, особенно когда половина транзакций без кода идёт и нельзя выписку в Эксель сделать с телефона. Точно – «самый удобный».
Достаточно написать один раз в их поддержку, чтобы понять что это не так
Не могу судить обо всех банках, но в сравнении со Сбером я очень доволен. Единственный минус - бот, но он переключается легко. Еще кстати в ВК группе довольно приятные ребята работают
В чем он точно лучший, так это в плане присылания каждый день предложений взять кредит.
Это видимо тренд всех банковских приложений. В альфе отключили мне их в поддержке, но при этом мкб не может (или не хочет).
Именно! И это при том, что в настройках приложения я снял галочку "информационные сообщения"
Ну, этим они все грешат без исключения. Мне кажется навязчивее Тинька вообще нет. Хотя, может это просто мне так везет.
на андроид 😂
По ходу владельцам зеленого робота повезло больше чем яблочникам )))
За что же, не боясь греха,
Кукушка хвалит Петуха?
За то, что хвалит он Кукушку.
ежедневные задачи? это что? баланс посмотреть?
Markswebb – такое название модное, как будто прям вау, топовая консалтинговая фирма. А по факту там наверняка в каком-нибудь полуподвале сидит Вася в обоссаных портках, его школьный друг Федя, бухгалтер и может быть уборщица. А над всем этим великолепием нависает потолок Армстронг, тот самый с мерцающей лампой, которую завхоз Михалыч уже третий день никак не заменит, потому что забухал и где-то пропал вместе со стремянкой.
У меня аж глаз дернулся))) Вспомнил свой первый офис)
Офис класса А+
Альфабанк при каждом заходе в мобайле показывает мне сториз, рекламу и т.д. А я захожу туда несколько раз в день сделать транзакцию - перевод по номеру телефона или оплатить по QR-коду, а не рекламу смотреть... В тинькофе помоему рекламы такой нет, я сразу на главном экране оказываюсь.
Три тапа, чтобы проверить баланс. По мне перегружено слишком. Реклама тоже есть. Альфа по мне удобнее будет.
При входе в приложение иногда могут появиться баннеры с важными новостями или актуальными предложениями. Добавляем их чтобы оповестить наших клиентов об обновлениях, но, как правило, после повторного входа в приложение ту же самую рекламу уже не показываем.
а на ios?
Альфа-Банк перелогинься.
У каждого банка в РФ есть свое прикормленное рейтинговое агетство
По мне так оно хуже сбера и райфа, как минимум. Такое впечатление, что с юзабилити там вообще никто не работал. Неудобное одним словом
Да сбер далеко не самое плохое приложение и уж точно не хуже альфы, тут вы правы.
Сколько людей - столько мнений. По мне у Альфы самый прокаченный UX. В Сбере например проблема была перевести по СБП. Для этого нужно было свайпать влево экран, хотя приложение никак этому не обучает. Других подобных функций тоже нет. Либо на комиссиях хотели заработать, либо криво придумали.
Что что, а качество приложений банков в России на уровне. Говорю как человек, который устал от архаичности европейских приложений.
Чтобы вы понимали, есть такой чувак как Николай Сторонский, который сделал просто нормальный сервис в Европе и стал миллиардером.
Об этом и не спорят, споры про внутренний рейтинг
Чем приложение KBE, Lloyds или условного Caixa Geral de Depósitos хуже Альфы?
Тинькофф тоже сделал нормальный сервис и стал миллиардером. Ну на время, как и Сторонский
Согласен, фр банкинг гав**
Это который теперь называется «мои деньги» , «деньги пришли» (или ушли?), постоянно не могу запомнить как их приложение называется!
Это то самое приложение которое шлёт по 3 рекламных предложения от банка в день?
Какое совпадение! В прошлый раз они же выставили Альфу и ПСБ на те же первые места, но только в рейтинге для юр. лиц. Однако доподлинно известно, что там шлак, а не первоклассное обслуживание.
Всё как обычно — занесли денег недоконторе больше всех, презентуют их мнение как самое честное, а народ считают за дураков.
Пошел погуглил что там за Марквебб такой. Зашел не на тот, что в домене .ру, а тот что в домене .ком.
"Today Markswebb is a top-tier consultant for the largest banks, IT companies, startups, UX and design firms"
Ну думаю, может я зря тут выше про Васю написал, а это респектабельные господа какие, типа PWC, которые просто не ушли с российского рынка и оставили тут свой филиал?
Но, нет. Классно бы, но нет. Увы, но нет. Ведь внизу мы видим вот что.
Yerevan, Armenia, 2022.
То есть ребята как все, поехали в Ереван свой офис открывать и теперь стыдливо прикрывают свое русское происхождение фиговым листочком с армянского деревца.
Допустимо ли вообще православному Альфа-банку, побитому, но не сломленному санкциями, сотрудничать с тами господами?
Альфа до февраля работал в Украине, несколько я помню
Ничосе, Уралсиб и Газпромбанк даже какие-то места заняли, вот уж у кого говноприложения уровня Бог
А что не так с ГПБ? Оно конечно не топ по функциональности – билеты в кино там не купишь. Зато быстрое и понятное.
Тут согласен, прилу могу назвать удобной и норм работает даже на не самых новых смартфонах.
Ищу-ищу "лучший мобильный банк страны" в сторе - а что-то нет его. Ауууу???
Или возможность установить и обновить приложение - не важный критерий для рейтинга?
В текущих реалиях это не считается важным критерием. Иначе унылый Тинькофф будет в топе. Нормальные банки уже без приложений остались)
Для чего мне крутое приложение, если поддержки абсолютно нет?!
Сбербанк с yeбищностью его интерфейса следует убрать из любых рейтингов.
Райф неожиданно низко. Пользуюсь Тиньк и Райфом. Райф последнее время нравится больше. Понятно, что вкусовщина. Скорее удивил разрыв в рейтинге.
Райф простой, поэтому он нравится. Они стараются не нагружать приложения баннерами и прочей информационной хренью. Сам дизайн довольно сдержанный и минималистичный. Тинек же полная противоположность - он очень нагружен. Альфа же что-то среднее. У них приложение нагруженное, но не перегруженное. При этом пользоваться им удобно, интуитивно понятное. Это кстати большой плюс для новых клиентов, они быстро обучаются)
Отображение курса валют ЦБ - очень важная вещь, неудивительно, что дали первое место
Опять джинса от карманного рейтинга. Ахуеть. Каждую неделю "Альфа лучший на VC"
Рейтинг дно, потому что кто поставил ак барс банк на 2 место никогда им не пользовался.
УБРиР вошёл в десятку - ура! Это приятно!
Мобильное приложение для физиков очень даже удобное. По бизнесу не могу так сказать)
VC, запилите здесь опрос насчет лучшего банка, это будет наиболее достоверный рейтинг.
И пусть врубят дизы, такая заруба начнется)
Это как с камерами у смартфонов по версии DXOMARK, всегда свои умозаключения.