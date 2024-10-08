Роскомнадзор сообщил о DDoS-атаках на свои ресурсы — сразу после объявления о блокировке Discord в России

Ведомство ограничило доступ к мессенджеру за нарушение требований законодательства.По словам Роскомнадзора (РКН), «основные всплески трафика поступают из зарубежных сетей». Он утверждает, что «атаки не достигают целей» и ресурсы «работают без ограничений».При этом на платформах для мониторинга сбоев есть жалобы. На Downdetector.su они стали появляться после 18:00 мск. На момент дополнения этой заметки в комментариях пишут, что сайт РКН не грузится.Сообщение о проблемах с доступом к rkn.gov.ru также появилось в «Мониторинге сбоев» — сервисе Главного радиочастотного центра при самом РКН.Источник фото: «Известия»#discord #новости #роскомнадзор
В принципе не удивительно, основная аудитория кто юзал дискорт, это геймеры и айтишники, а этих ребят лучше не бесить лишний раз))
А какая аудитория у ютуба?телеги до этого?других давно забаненых сервисов, вроде линкендина?
Да всем плевать.
После бана ютуба власти поняли, что не будет никаких последствий, чтобы они не делали.
До этого они не банили даже не знаю почему.
Сутулая революция началась! 🤗💖💁♀️
40 кг ярости! 😸
В очках по -10 диоптрий! 😸
В прыщах и с сальными волосами! 😸
точно, не бесите детишек!
Угу, только кончится это блокировкой впнов, а точнее внешнего мира. Во имя безопасности граждан, само собой
Да ничего не будет.
так РКНу и надо. Вся их работа, как и само ведомство - только во вред обычным людям.