Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Обзор
Курсы
Темы
Деньги
Мнения
Маркетинг
Сервисы
Крипто
Путешествия
Маркетплейсы
Личный опыт
Карьера
Находки
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
Офтоп

Роскомнадзор сообщил о DDoS-атаках на свои ресурсы — сразу после объявления о блокировке Discord в России

Ведомство ограничило доступ к мессенджеру за нарушение требований законодательства.

  • По словам Роскомнадзора (РКН), «основные всплески трафика поступают из зарубежных сетей». Он утверждает, что «атаки не достигают целей» и ресурсы «работают без ограничений».
  • При этом на платформах для мониторинга сбоев есть жалобы. На Downdetector.su они стали появляться после 18:00 мск. На момент дополнения этой заметки в комментариях пишут, что сайт РКН не грузится.
  • Сообщение о проблемах с доступом к rkn.gov.ru также появилось в «Мониторинге сбоев» — сервисе Главного радиочастотного центра при самом РКН.
Источник фото: «Известия»
Источник фото: «Известия»

#discord #новости #роскомнадзор

2323
33
33
33
22
11
80
80 комментариев
Ростислав Давыдкин

В принципе не удивительно, основная аудитория кто юзал дискорт, это геймеры и айтишники, а этих ребят лучше не бесить лишний раз))

33
6
Ответить
Николай Верегин

А какая аудитория у ютуба?телеги до этого?других давно забаненых сервисов, вроде линкендина?

Да всем плевать.

После бана ютуба власти поняли, что не будет никаких последствий, чтобы они не делали.

До этого они не банили даже не знаю почему.

11
Ответить
Запопу Кусь

Сутулая революция началась! 🤗💖💁‍♀️
40 кг ярости! 😸
В очках по -10 диоптрий! 😸
В прыщах и с сальными волосами! 😸

2
1
Ответить
Иван Иванов

точно, не бесите детишек!

1
1
Ответить
Максим Исаев

Угу, только кончится это блокировкой впнов, а точнее внешнего мира. Во имя безопасности граждан, само собой

2
Ответить
Влад Шушкевич

Да ничего не будет.

1
Ответить
Holair

так РКНу и надо. Вся их работа, как и само ведомство - только во вред обычным людям.

24
Ответить