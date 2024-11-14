Генконсульство России в Дубае призвало россиян не соглашаться на просьбы незнакомцев перевезти через границу дубайский шоколад

В частности не брать сомнительные посылки в аэропортах ОАЭ.Сначала незнакомцы просят «передать гостинец детям-сиротам», а потом оказывается, что в коробках «не шоколадная мечта, а киндер-сюрприз для таможни», предупредила дипмиссия.Тем, кто этим промышляет, Генконсульство напомнило: перевозка iPhone, устройств Dyson и шоколада «через чемоданы случайных пассажиров в оптовых масштабах не является параллельным импортом».Версия дубайского шоколада от Генконсульства России в ДубаеТак называемый дубайский шоколад — это плитка молочного шоколада с хрустящей оболочкой и мягкой тягучей начинкой. Последняя — смесь волокнистого теста катаифи, фисташковой пасты и кунжутной пасты тахина.Рецепт придумала кондитер Сара Хамуда, запустившая в 2021 году кондитерский бизнес Fix Dessert Chocolatier. Популярность ему обеспечили многочисленные ролики с дегустациями в соцсетях. На YouTube у таких видео сотни тысяч и миллионы просмотров.Зарубежные издания пишут, что шоколад Хамуды продают только в Дубае по цене примерно €16 за плитку (чуть больше 1600 рублей по курсу на 14 ноября 2024 года). Приём заказов открывают два раза в день. Обычно всё раскупают в первые минуты, поэтому Fix Dessert Chocolatier работает над расширением команды и новыми способами производства.Сторонние производители на волне «виральности» десерта стали выпускать свои вариации. Российские не исключение. В октябре 2024 года «дубайский» шоколад на местных маркетплейсах вырос в цене в четыре раза. За первую его половину объём продаж на Wildberries составил 5,5 млн рублей за 4200 плиток. На Ozon покупатели потратили более 350 тысяч рублей.Блогерша Мария Вехера — одна из первых, чьей ролик с дегустацией шоколада «завирусился» в сети. Источник видео: YouTube#новости
что в коробках «не шоколадная мечта, а киндер-сюрприз для таможни»Так что внутри? Слишком метафорично для официального сообщения.
ЛГБТ флаг
Только МИД через Аргентину может возить "киндер-сюрприз"
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D0%B7_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5
Какая то абстрактная контрабанда. Айфоны, наркота...хз
Мммефедронично.
Блогерша Мария Вехера — одна из первых, чьей ролик с дегустацией шоколада «завирусился» в сетиКак с*ка может завируситься видео, где человек жрёт шоколад?
Я бы ещё понял, если бы это был видос как Саша Грей пельмени готовит. Но тут же просто нихера не происходит.
Были же люди, как люди и вдруг все сразу стали кретины, парадокс