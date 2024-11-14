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Полина Лааксо
Офтоп

Генконсульство России в Дубае призвало россиян не соглашаться на просьбы незнакомцев перевезти через границу дубайский шоколад

В частности не брать сомнительные посылки в аэропортах ОАЭ.

  • Сначала незнакомцы просят «передать гостинец детям-сиротам», а потом оказывается, что в коробках «не шоколадная мечта, а киндер-сюрприз для таможни», предупредила дипмиссия.
  • Тем, кто этим промышляет, Генконсульство напомнило: перевозка iPhone, устройств Dyson и шоколада «через чемоданы случайных пассажиров в оптовых масштабах не является параллельным импортом».
Версия дубайского шоколада от Генконсульства России в Дубае
Версия дубайского шоколада от Генконсульства России в Дубае
  • Так называемый дубайский шоколад — это плитка молочного шоколада с хрустящей оболочкой и мягкой тягучей начинкой. Последняя — смесь волокнистого теста катаифи, фисташковой пасты и кунжутной пасты тахина.
  • Рецепт придумала кондитер Сара Хамуда, запустившая в 2021 году кондитерский бизнес Fix Dessert Chocolatier. Популярность ему обеспечили многочисленные ролики с дегустациями в соцсетях. На YouTube у таких видео сотни тысяч и миллионы просмотров.
  • Зарубежные издания пишут, что шоколад Хамуды продают только в Дубае по цене примерно €16 за плитку (чуть больше 1600 рублей по курсу на 14 ноября 2024 года). Приём заказов открывают два раза в день. Обычно всё раскупают в первые минуты, поэтому Fix Dessert Chocolatier работает над расширением команды и новыми способами производства.
  • Сторонние производители на волне «виральности» десерта стали выпускать свои вариации. Российские не исключение. В октябре 2024 года «дубайский» шоколад на местных маркетплейсах вырос в цене в четыре раза. За первую его половину объём продаж на Wildberries составил 5,5 млн рублей за 4200 плиток. На Ozon покупатели потратили более 350 тысяч рублей.
Блогерша Мария Вехера — одна из первых, чьей ролик с дегустацией шоколада «завирусился» в сети. Источник видео: YouTube

#новости

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72 комментария
Griby Lenina

что в коробках «не шоколадная мечта, а киндер-сюрприз для таможни»Так что внутри? Слишком метафорично для официального сообщения.

20
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1
1
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Dmitry

ЛГБТ флаг

32
2
1
Ответить
KK

Только МИД через Аргентину может возить "киндер-сюрприз"
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D0%B7_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5

ru.wikipedia.org
Контрабанда кокаина из посольства России в Аргентине
Контрабанда кокаина из посольства России в Аргентине была пресечена в ходе совместной специальной операции спецслужб России и Аргентины, проведённой в 2016—2018 годах. В результате был перекрыт канал поставки кокаина из Аргентины на европейский рынок предположительно с использованием дипломатических каналов. Однако имеются версии о причастности к контрабанде высшего руководства России, которые были вынуждены представить всё как запланированную операцию. В русскоязычных СМИ эти события называют «Кокаиновым делом». Операция началась в декабре 2016 года после обнаружения в школе при российском посольстве в Буэнос-Айресе (школа расположена на территории посольского комплекса, и на неё распространяется экстерриториальность) в 12 чемоданах партии кокаина весом 389 кг (в сообщениях российских официальных лиц фигурировала цифра 362 кг) стоимостью (по оценкам аргентинских властей) в 50 млн евро. В начале 2018 года в Аргентине, России и Германии были арестованы 6 человек, предположительно причастных к наркоторговле и/или контрабанде. Главный фигурант дела, предполагаемый организатор канала поставок кокаина из Аргентины — бизнесмен из Гамбурга и бывший технический сотрудник...
6
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Иванов Иван

Какая то абстрактная контрабанда. Айфоны, наркота...хз

3
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Такелажник из Поуха Минайл

Мммефедронично.

1
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Владимир Егоров

Блогерша Мария Вехера — одна из первых, чьей ролик с дегустацией шоколада «завирусился» в сетиКак с*ка может завируситься видео, где человек жрёт шоколад?
Я бы ещё понял, если бы это был видос как Саша Грей пельмени готовит. Но тут же просто нихера не происходит.

23
3
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бонгакам

Были же люди, как люди и вдруг все сразу стали кретины, парадокс

13
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