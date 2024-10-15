Путин передал производителя консервов «Главпродукт» под временное управление Росимущества

Собственник холдинга через ООО «Промсельхозинвест» — американская Universal Beverage.Согласно указу президента, Росимущество получит во временное управление ООО и АО «Главпродукт», Верховский молочно-консервный завод, Балтийский консервный завод, компанию «Орёлпродукт», ООО «Объединённая индустриальная компания» и другие активы.Активами владеет ООО «Промсельхозинвест», юрлицо также перешло под управление Росимущества. А собственник «Промсельхозинвеста» — американская Universal Beverage Company.Расследование о том, что «Главпродукт» — это американская компания, в мае 2023 года публиковал «Бизнес Журнал». Его же источники в ноябре того же года говорили о возможной национализации компании.«Главпродукт» — крупнейший в России производитель консервов. Компания основана в 1999 году через американскую Universal Beverage. Её владелец — Леонид Смирнов, гражданин США российского происхождения.Это не первая передача активов Росимуществу. Например, в 2023 году оно получило во временное управление норвежские доли в сети типографий «Прайм принт», акции автодилера «Рольф», а также «Балтику» и Danone. Весной 2024-го Путин передал акции российских «дочек» Ariston и владельца Bosch во временное управление «Газпрому», а летом — российские активы Silgan Holdings Росимуществу.#новости #главпродукт
А что собственно не так? На Западе отжимают имущество и активы России/россиян, запрещают СМИ и т.д. Россия отвечает зеркально, американскую компанию по сей день работавшую в РФ передают под управление Росимуществу. Или висишники считают, что им можно, а нам нет?) «то другое», верно?) и Путин тут не причём, к слову. Он выслушал доклад и подписал то, что и так давно было согласовано, чисто формальность.
Россия отвечает зеркальноИ заодно бомбит Воронеж, отжимая активы у российских предпринимателей, которые к Западу никакого отношения не имеют.
Всё так, как деды завещали.
Кто в Россию с долларом придет, тот (в лучшем случае..) с рублем уйдет! По курсу один к одному.
Замедление ютуба в ответ на бан RT и некоторого количества сторонников СВО это точно "зеркально"? Какое-то королевство кривых зеркал получается.
Фантазер ты меня называла.....
у нас если на западе отнимут активы у 100 россиян в ответ на это, Путин отнимет активы у 300 россиян. В общем не важно где находишься, всë равно страдают только россияне
Да они не считают. Потому что счёт — это известно чья лженаука =)