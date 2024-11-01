Сервис доставки продуктовых наборов Grow Food вернётся в регионы — он начнёт работать в Воронеже, Казани и Нижнем Новгороде

Компания ушла из городов в 2020 году из-за низких продаж.Сервис запустится в трёх городах до конца 2024 года, пишут «Ведомости». Для расширения присутствия в регионах компания планирует использовать «минимальные стартовые бюджеты», но их объём не раскрывает.А до конца 2025 года Grow Food планирует выйти ещё «как минимум в 10 регионов» страны. Какие это регионы — не уточняет.Для жителей Воронежа, Казани и Нижнего Новгорода стоимость рационов будет ниже на 20-30% по сравнению с Москвой и Петербургом, где средний чек составляет около 6000 рублей в месяц.Обеспечивать быструю доставку в регионы Grow Food позволит «наличие собственных распределительных центров и развитой логистики».Источник: IRecommend.ruGrow Food в 2015 году основали Гальпер и Павел Паскарь. В 2016 году сервис привлёк 30 млн рублей от AddVenture, а через год фонд вложил в Grow Food ещё около 300 млн рублей.С 2020 года Grow Food в России работает только в Москве и Петербурге из-за падения выручки в регионах. В октябре 2021 года сервис объявил о начале работы в Испании (сейчас сайт сервиса не работает), а в июне 2022-го провёл первый ребрендинг с момента основания. В феврале 2024-го совладельцем Grow Food стала инвесткомпания Marathon Group, крупнейший акционер «Магнита», писал Forbes.#новости #growfood
6000 в месяц за готовый рацион, зачем тогда вообще пищеблоки содержать?
6000 это меню «узник Освенцима» или на пару дней. Я в 2021 заказывал пару месяцев нормальное меню ~2800 ккал, он выходил 30к+ вроде. С 2021 года цены наверняка подросли
Ну кстати для худеющих мб и норм предложение ,заранее карты заблочить и сидеть на этом пайке )
Главное не забывать резервные копии db делать 😀
И с фасолью аккуратнее
Дошло уже до многих городов, но качество печальное. Даже с скидкой 70% нету желания есть такое, живот крутит только так. Лучше самому готовить, и вкуснее и полезнее, хоть и нет такого разнообразия
А готовили бы хорошо и вкусно, все было бы иначе ))