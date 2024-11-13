В Москве летние веранды ресторанов и кафе смогут продолжить работать зимой

Это поможет владельцам заведений сэкономить на демонтаже и сделает заведения популярнее, считают городские власти.Владельцы летних веранд смогут оставить конструкции после окончания сезона и использовать их круглогодично. Такое постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.При этом владельцы обязаны обеспечивать безопасность конструкций, очищать их от снега и наледи и убирать прилегающую территорию в радиусе пяти метров. Также веранды не должны мешать работе уборочной техники. Если эти требования не выполнять, конструкции могут демонтировать.Власти отмечают, что мера поможет снизить «финансовую нагрузку на заведения общепита», так как расходов на демонтаж и монтаж сооружений не будет. Впервые такую поддержку предложили в зимний период 2022/23 года, но использовать конструкции было нельзя. В зимнем сезоне 2024/25 года впервые будет можно.«При создании комфортных условий для посетителей и предложении соответствующего меню это сделает московские кафе и рестораны более популярными», — отмечается в сообщении.В Санкт-Петербурге владельцы кафе должны были демонтировать летние веранды с навесами до 30 сентября 2024 года, уличную мебель, например скамейки, — до 15 октября.Источник: М. Мишина, пресс-служба мэра и правительства Москвы#новости #москва
Хо-хо-хо!
Мне латте макиато и картонку, пожалуйста!
Че это за фейковая фоточка? Ведь мы же знаем, что в Европе все непристегнутые на цепь столики и стулья мигранты уже украли.
Не сечёшь фишку. Зимой посидеть на подушке с подогревом попивая глинтвейн - божественно.
Приятно, когда какие-то вещи в мире можно назвать реперными точками. Когда всё плывёт, ничего не понятно, ты всегда знаешь: можно прийти в комментарии на виси и прочитать почему неважночто - плохая, отвратительная затея.
Спасибо, ребята :) Не зря свой хлеб едите.
Есть хлеб плохая и отвратительная затея, кроме быстрых углеводов никакого профита. Лучше уж фрукт какой-нибудь съесть.
А которые не будут зимой работать, тех оштрафуют хотя бы?
расходов на демонтаж и монтаж сооружений не будетОднако ж:
владельцы обязаны обеспечивать безопасность конструкций, очищать их от снега и наледи и убирать прилегающую территорию в радиусе пяти метровСовсем ошалели или им завезли свежую синтетику?
Кто работать не будет, плитку за свой счет вокруг кафе будут перекладывать