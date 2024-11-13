Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Обзор
Курсы
Темы
Маркетинг
Деньги
Сервисы
Крипто
Личный опыт
Маркетплейсы
Образование
AI
Карьера
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Еда

В Москве летние веранды ресторанов и кафе смогут продолжить работать зимой

Это поможет владельцам заведений сэкономить на демонтаже и сделает заведения популярнее, считают городские власти.

  • Владельцы летних веранд смогут оставить конструкции после окончания сезона и использовать их круглогодично. Такое постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
  • При этом владельцы обязаны обеспечивать безопасность конструкций, очищать их от снега и наледи и убирать прилегающую территорию в радиусе пяти метров. Также веранды не должны мешать работе уборочной техники. Если эти требования не выполнять, конструкции могут демонтировать.
  • Власти отмечают, что мера поможет снизить «финансовую нагрузку на заведения общепита», так как расходов на демонтаж и монтаж сооружений не будет. Впервые такую поддержку предложили в зимний период 2022/23 года, но использовать конструкции было нельзя. В зимнем сезоне 2024/25 года впервые будет можно.
  • «При создании комфортных условий для посетителей и предложении соответствующего меню это сделает московские кафе и рестораны более популярными», — отмечается в сообщении.
  • В Санкт-Петербурге владельцы кафе должны были демонтировать летние веранды с навесами до 30 сентября 2024 года, уличную мебель, например скамейки, — до 15 октября.
Источник:  М. Мишина, пресс-служба мэра и правительства Москвы
Источник:  М. Мишина, пресс-служба мэра и правительства Москвы

#новости #москва

22
36 комментариев
ВИНКЕВИЧ

Хо-хо-хо!
Мне латте макиато и картонку, пожалуйста!

6
1
Ответить
Невкусно и грустно

Че это за фейковая фоточка? Ведь мы же знаем, что в Европе все непристегнутые на цепь столики и стулья мигранты уже украли.

2
1
1
Ответить
nochnoy.ru

Не сечёшь фишку. Зимой посидеть на подушке с подогревом попивая глинтвейн - божественно.

1
1
Ответить
Roman Orlov

Приятно, когда какие-то вещи в мире можно назвать реперными точками. Когда всё плывёт, ничего не понятно, ты всегда знаешь: можно прийти в комментарии на виси и прочитать почему неважночто - плохая, отвратительная затея.

Спасибо, ребята :) Не зря свой хлеб едите.

3
Ответить
Слава Коженевский

Есть хлеб плохая и отвратительная затея, кроме быстрых углеводов никакого профита. Лучше уж фрукт какой-нибудь съесть.

1
Ответить
Вадим Д.

А которые не будут зимой работать, тех оштрафуют хотя бы?
расходов на демонтаж и монтаж сооружений не будетОднако ж:
владельцы обязаны обеспечивать безопасность конструкций, очищать их от снега и наледи и убирать прилегающую территорию в радиусе пяти метровСовсем ошалели или им завезли свежую синтетику?

2
Ответить
Альвар

Кто работать не будет, плитку за свой счет вокруг кафе будут перекладывать

1
1
Ответить