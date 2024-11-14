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Таня Боброва
Еда

Генпрокуратура сообщила о снижении «Вимм-билль-данн», «Экомилк» и другими производителями цен на молоко после начала проверки

Компании «скорректировали» цены, поскольку у них «не было оснований для их повышения».

  • «Вимм-билль-данн», «Экомилк» и другие производители снизили цены на молоко «до прежнего уровня» из-за отсутствия «объективных оснований для их повышения», заявили в Генпрокуратуре.
  • Ведомство сообщило об этом после начатой проверки. 12 ноября 2024 года генпрокурор России Игорь Краснов поручил провести её, с привлечением ФАС, Минсельхоза и Минпромторга, после сообщений в СМИ о повышении цен на молоко.
  • «Ведомости» писали, что «Вимм-билль-данн» уведомила ритейлеров о повышении отпускных цен с 1 ноября 2024 года на 3,4%. По словам источников, с 1 октября отпускные цены на молоко для магазинов на 10% также подняла «Экомилк». Компании якобы объясняли это в том числе «прогрессирующим ростом» стоимости сырья и затрат на упаковку, логистику и прочее.
  • Глава Национального союза производителей молока Артем Белов также отмечал в разговоре с газетой, что причина увеличения отпускных цен — продолжающийся рост себестоимости, которая с начала 2024 года увеличилась на 10%, а за два года — более чем на 24%.

#новости

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60 комментариев
Levichev Andrey
11
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Слегка Придурковатый

Не "снижай", а "снижовывай". Всему учить надо.

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3
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Пётр Радищев

Только так их и заставить.

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Вадим Д.

Проверка начата — цены снижены.
Проверка закончена — цены +10% к допроверочному уровню 👍🏻

Положительные моменты:
— прокуратура рада, отчётность, плюшки
— производители рады, прибыли растут
— россияне рады, ТВ им рассказал о проверке и снижении цен.

12
2
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Levichev Andrey

У меня родителям за 70 лет, телек бросили смотреть, говорят чушь полная там стала.
Так что это в целом вопрос реальных цифр просмотра телека

8
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Nikolay Ionov

они и будут так делать

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Я сказал свое имя машине

Охуенно.
ЖКХ подняли - есть причина - инфяция
Молоко поднимается - причины нет.
Чудеса в решете прям

12
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