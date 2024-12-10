«Ёбидоёби» выйдет в Беларусь под вывеской «Ё суши и роллы»

В начале декабря 2024 года сеть доставки после споров в суде сменила название российского юрлица, но бренд сохранила.В октябре 2024 года «Ёбидоёби» запустила рекламную кампанию по поиску франчайзи в Беларуси. В декабре партнёр компании откроет первую dark kitchen («тёмную кухню») и точку самовывоза в Гомеле под вывеской «Ё суши и роллы», пишет Forbes.По словам предствителя «Ёбидоёби», компания уже подписала договоры с франчайзи в других областях страны, готовится открытие второй точки в Мозыре.Сеть «Ёбидоёби» начала работать в Красноярске в 2016 году и несколько раз получала претензии от разных ведомств из-за названия и рекламы. В апреле 2023 года Арбитражный суд Красноярского края обязал «Ёбидоёби» переименовать юрлицо, а в январе 2024 года Верховный суд оставил в силе это решение. Названия самой сети ресторанов оно не касается.В начале декабря 2024 года ООО «Ёбидоёби» сменило название на ООО «Суши с приставкой суши». В компании отмечали, что смена названия юрлица не повлечёт смену бренда. Юридическое же наименование «решили сделать таким, каким его хотят видеть регулирующие органы: скучным, серым и незапоминающимся», говорил сооснователь «Ёбидоёби» Константин Зимен.Однако, как пишет теперь Forbes, «как минимум пара десятков» российских точек сети поменяли вывеску на «Ё суши и роллы». По словам одного из франчайзи бренда, управляющая компания позволила выбрать, под каким названием работать: «Мы решили от греха подальше поменять “Ёбидоёби” на логотип с одной большой буквой Ё в узнаваемом стиле».Представитель «Ёбидоёби» подтвердил, что если в городе есть претензии к названию, решение, какую вывеску размещать на точке, принимает владелец филиала. При этом, по его словам, пока более 90% точек сохранили прежнюю вывеску.Источник: yakutia24.ru#новости #ёбидоёби
О, а что так? Григорьевич, при всех его недостатках, не пустил бы исходное название, полагаю.
Боюсь бутылка ждала бы на следующий день после запуска
У Батьки не забалуешь....
Думаешь кейс открытия какой-то забегаловки сразу падает на стол к тиктокеру?
Они уже пошумели, их узнали, можно конфликты и оставить
Они всё-таки сменили название, продавили их
Получается не получается под говнонеймингом?