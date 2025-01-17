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Евгения Евсеева
Еда

Владелец производителя консервов «Главпродукт» подал три иска в московский Арбитражный суд

До этого компания назвала «незаконной» смену собственника её бизнеса в России.

  • Внимание на это обратил «Интерфакс». Ответчиком в них указано АО «ВТБ Регистратор», в качестве третьих лиц — Росимущество, а также ряд компаний холдинга, в частности, ЗАО «Верховский молочно-консервный завод», ООО «Промсельхозинест», «Орёлпродукт»
  • Все три иска поданы 16 января 2024 года. Других подробностей нет.
  • В октябре 2024 года Владимир Путин своим указом передал во временное управление Росимущества «Главпродукт» и ещё несколько российских юрлиц.
  • После этого Universal Beverage Company заявила о «незаконности смены владельцев» у её бизнеса в России. По словам компании, Росимущество получило акции нескольких её предприятий, хотя «временное управление не предполагает смены собственника».
Владелец производителя консервов «Главпродукт» подал три иска в московский Арбитражный суд
  • «Главпродукт» — крупнейший в России производитель консервов. Компания основана в 1999 году через американскую Universal Beverage. Её владелец — Леонид Смирнов, гражданин США российского происхождения.

#новости #главпродукт

66
22 комментария
new_comment

«Главпродукт» — крупнейший в России производитель консервов. Компания основана в 1999 году через американскую Universal Beverage. Её владелец — Леонид Смирнов, гражданин США российского происхождения.Типичная российская компания типичного патриота.

2
1
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Степан Фадеев

А в чём он патриот? Учился и работал долго в США ещё в советское время. Потом открыл бизнес в России.

1
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Дмитрий Барагозин

А чё, вполне патриотичная у них продукция!
"Cвоих не бросаем", видимо пускают "в дело", зачем добру пропадать?

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Слегка Придурковатый

Вот и сиди там в своих америках и жри консервы USProduct. Ишь ты, иноагентский гражданин США, судиться ещё вздумал тут у нас.

2
1
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Дмитрий Барагозин

Ещё небось и радугу добавляют в своих пендосские консервы!

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Степан Фадеев

В эту игру можно играть в двоём.

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Сергей И

В четвером уже не получится?

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