Владелец производителя консервов «Главпродукт» подал три иска в московский Арбитражный суд

До этого компания назвала «незаконной» смену собственника её бизнеса в России.Внимание на это обратил «Интерфакс». Ответчиком в них указано АО «ВТБ Регистратор», в качестве третьих лиц — Росимущество, а также ряд компаний холдинга, в частности, ЗАО «Верховский молочно-консервный завод», ООО «Промсельхозинест», «Орёлпродукт»Все три иска поданы 16 января 2024 года. Других подробностей нет.В октябре 2024 года Владимир Путин своим указом передал во временное управление Росимущества «Главпродукт» и ещё несколько российских юрлиц.После этого Universal Beverage Company заявила о «незаконности смены владельцев» у её бизнеса в России. По словам компании, Росимущество получило акции нескольких её предприятий, хотя «временное управление не предполагает смены собственника».«Главпродукт» — крупнейший в России производитель консервов. Компания основана в 1999 году через американскую Universal Beverage. Её владелец — Леонид Смирнов, гражданин США российского происхождения.#новости #главпродукт
«Главпродукт» — крупнейший в России производитель консервов. Компания основана в 1999 году через американскую Universal Beverage. Её владелец — Леонид Смирнов, гражданин США российского происхождения.Типичная российская компания типичного патриота.
А в чём он патриот? Учился и работал долго в США ещё в советское время. Потом открыл бизнес в России.
А чё, вполне патриотичная у них продукция!
"Cвоих не бросаем", видимо пускают "в дело", зачем добру пропадать?
Вот и сиди там в своих америках и жри консервы USProduct. Ишь ты, иноагентский гражданин США, судиться ещё вздумал тут у нас.
Ещё небось и радугу добавляют в своих пендосские консервы!
В эту игру можно играть в двоём.
В четвером уже не получится?